狮城大选中的“变”与“不变”

这是一场毫无悬念的选举：新加坡执政党以压倒性的优势赢得了本次大选，自1965年独立以来，新加坡历次选举都是这样的结果。不过本次选举也出现了一些不同寻常的新现象。
（德国之声中文网）在周五的投票中，新加坡总理李显龙总理所在的人民行动党（PAP）获得了国会93个席位中的83个。不过该党的支持率为61%，少于5年前大选70%的支持率。PAP的几位知名领导人，包括两位前部长，失去了他们在国会的席位。反对党工党比上次大选多了4席，共获得10个席位，取得历史最好成绩。
自1965年新加坡独立以来，人民行动党赢得了所有13次国会大选，是中国和朝鲜以外，世界上连续执政时间最长的政党之一。
李显龙向媒体表示："获得的议会席位不如想象的多，但总体而言比较满意。" 考虑到新冠危机的背景，他补充说，选举结果 "反映新加坡人在危机中感受到的痛苦和不确定性"。
李显龙承认很多市民——尤其是年轻一代，希望反对排在议会中能获得更多席位。他宣布，工党领袖毕丹星（Pritam Singh）将获得 "反对派领袖"的正式头衔。这在新加坡前所未有。
有分析人士表示，这次的大选结果反映出新加坡人对国会多元化的期待，这或许是两党制的开端。
提前投票
政府将选举提前了近一年。在为期9天的选举活动中，由于担心出现群居性感染，新加坡禁止户外集会，因此，许多集会活动都是以线上的形式举行的。新加坡也受到疫情重创，有超过4.5万个确诊病例。反对派曾批评提前选举是 "不负责任的"，而人民行动党则认为，由于疫情的发展不可预测，因此这一步骤是必要的举措。新冠危机给新加坡经济带来沉重打击。当局担心会出现1965年以来最严重的经济衰退。
选举委员会临时决定将投票站开放时间延长两个小时到晚上10点，这种做法也遭到了批评。委员会解释说，因为要保持社会距离和采取卫生措施，导致投票延误。
严格的防疫措施
共有大约265万名选民符合投票资格。为了防疫，投票者都戴上口罩和手套，保持社交距离。一些投票站前排起了长长的队伍。
李显龙计划两年后70岁时卸任。财政部长王瑞杰（Heng Swee Keat）被认为是指定的继承人。
兄弟之争
李显龙的弟弟李显扬加入反对党前进党，也因此承载了反对派的一线希望。不过在选举中该党派并未获得国会席位。
兄弟二人因为父亲新加坡建国总理李光耀的政治遗产积怨已久。李光耀是新加坡独立后的首位总理，在位31年的时间里将新加坡发展成为世界上最繁荣的国家之一。但新加坡也因其严格的统治制度、媒体审查制度以及立法打击异议人士而受到批评。
新冠病毒爆发后，新加坡一度因为严格的病例追踪和测试，成功地控制了疫情的蔓延，得到了国际上的认可。但随后，大批薪水低、生活条件差的农民工被感染。新加坡大部分确诊病例都来自这一群体。 最近感染人数下降，但政府被指责保障这一弱势群体的工作做得还不够。
文木 /王凡 (德新社，法新社，美联社 )