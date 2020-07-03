狮城大选中的“变”与“不变”

（德国之声中文网）在周五的投票中，新加坡总理李显龙总理所在的人民行动党（PAP）获得了国会93个席位中的83个。不过该党的支持率为61%，少于5年前大选70%的支持率。PAP的几位知名领导人，包括两位前部长，失去了他们在国会的席位。反对党工党比上次大选多了4席，共获得10个席位，取得历史最好成绩。

自1965年新加坡独立以来，人民行动党赢得了所有13次国会大选，是中国和朝鲜以外，世界上连续执政时间最长的政党之一。

李显龙向媒体表示："获得的议会席位不如想象的多，但总体而言比较满意。" 考虑到新冠危机的背景，他补充说，选举结果 "反映新加坡人在危机中感受到的痛苦和不确定性"。

李显龙承认很多市民——尤其是年轻一代，希望反对排在议会中能获得更多席位。他宣布，工党领袖毕丹星（Pritam Singh）将获得 "反对派领袖"的正式头衔。这在新加坡前所未有。

有分析人士表示，这次的大选结果反映出新加坡人对国会多元化的期待，这或许是两党制的开端。

提前投票

政府将选举提前了近一年。在为期9天的选举活动中，由于担心出现群居性感染，新加坡禁止户外集会，因此，许多集会活动都是以线上的形式举行的。新加坡也受到疫情重创，有超过4.5万个确诊病例。反对派曾批评提前选举是 "不负责任的"，而人民行动党则认为，由于疫情的发展不可预测，因此这一步骤是必要的举措。新冠危机给新加坡经济带来沉重打击。当局担心会出现1965年以来最严重的经济衰退。

选举委员会临时决定将投票站开放时间延长两个小时到晚上10点，这种做法也遭到了批评。委员会解释说，因为要保持社会距离和采取卫生措施，导致投票延误。

严格的防疫措施

共有大约265万名选民符合投票资格。为了防疫，投票者都戴上口罩和手套，保持社交距离。一些投票站前排起了长长的队伍。

李显龙计划两年后70岁时卸任。财政部长王瑞杰（Heng Swee Keat）被认为是指定的继承人。

兄弟之争

李显龙的弟弟李显扬加入反对党前进党，也因此承载了反对派的一线希望。不过在选举中该党派并未获得国会席位。

兄弟二人因为父亲新加坡建国总理李光耀的政治遗产积怨已久。李光耀是新加坡独立后的首位总理，在位31年的时间里将新加坡发展成为世界上最繁荣的国家之一。但新加坡也因其严格的统治制度、媒体审查制度以及立法打击异议人士而受到批评。

新冠病毒爆发后，新加坡一度因为严格的病例追踪和测试，成功地控制了疫情的蔓延，得到了国际上的认可。但随后，大批薪水低、生活条件差的农民工被感染。新加坡大部分确诊病例都来自这一群体。 最近感染人数下降，但政府被指责保障这一弱势群体的工作做得还不够。

新加坡，生日快乐！ 建国50周年 50年前，新加坡与马来西亚政府达成协议，与其脱离关系。此前的两年，新加坡曾并入与马来亚、沙巴和砂拉越共同组成的马来西亚联邦，但与马来西亚联邦议会的紧张关系及种族间的骚乱，迫使新加坡脱离联邦，成为独立国家。

新加坡，生日快乐！ 昌盛繁荣 当年的新加坡民众对于从马来西亚独立感到彷徨与担忧。时过境迁，50年后的新加坡早已迈向繁荣与国际化。新加坡周日（8月9日）举行建国50年庆祝活动。大量民众踊跃参与国庆典礼。新加坡今年以国歌“前进吧，新加坡”（马来语为Majulah Singapura)为庆典主体，回顾50年来的发展。

新加坡，生日快乐！ 李光耀的独立宣言 被誉为新加坡国父的新加坡前总理李光耀在今年三月辞世。这是新加坡自独立后，首个没有李光耀的国庆。但新加坡周日上午通过广播和电视，播放了李光耀生前亲自录制的独立宣言。据新加坡《联合早报》报道，当年的独立宣言虽是以李光耀名义签发，但李光耀由于分身乏术，宣言是由一名电台广播员代为宣读。李光耀在宣言中宣布，新加坡将在自由、正义、公平的原则下，成为永远自主、独立与民主的国家。

新加坡，生日快乐！ 国庆盛典 为庆祝建国50周年，新加坡特意举办烟火和阅兵等盛典，许多民众穿着象征新加坡的红色上衣，手中挥舞着红白色的新加坡国旗。各个社区也分别举办庆祝活动。

新加坡，生日快乐！ 黑骑士 新加坡空军部队特技飞行队“黑骑士”在滨海堤坝上空进行表演，展现为金禧国庆设计的飞行特技。

新加坡，生日快乐！ 与马来西亚携手前进 李光耀长子、新加坡现任总理李显龙在发表国庆献辞时表示，新加坡与马来西亚在50年前决定分家，对两国都是艰难的时期。他承诺新加坡将致力与马来西亚维持牢固、互惠互利的伙伴关系。

新加坡，生日快乐！ 未来的新挑战 新加坡在建国初期面临许多挑战：高失业率、种族间的紧张关系、资源和水资源短缺，没有独立军队。这些都迫使新政府不得不重新定义国家在地区中的政治和经济地位。新加坡总理李显龙日前指出，如今的新加坡面临的新挑战则是如何保持经济竞争力、应对低生育率、人口老化以及身份认同。 作者: 张筠青



文木 /王凡 (德新社，法新社，美联社 )