 独霸广告业务 谷歌被欧盟再开天价罚单 | 经济纵横 | DW | 20.03.2019

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经济纵横

独霸广告业务 谷歌被欧盟再开天价罚单

欧盟委员会第3次对搜索引擎巨头谷歌开出巨额罚单。这回罚款高达近15亿欧元的案子涉及谷歌占统治地位的网上广告。

Symbolbild Google & Urheberrecht (picture-alliance/dpa/L. Schulze)

欧盟又给谷歌开出巨额罚单

（德国之声中文网）欧委会认为，谷歌在互联网广告领域系统性阻挠其他竞争对手。欧盟竞争监督机构3月20日作出决定，对谷歌公司阻挠竞争对手的行为处罚14.9亿欧元。

欧盟认为，谷歌滥用其市场主导地位，在与第三方网站的合同中规定了一些限制性条款，阻止谷歌的竞争对手在这些网站上投放搜索广告，违反公平竞争的原则。欧盟反垄断委员维斯塔格尔（ Margrethe Vestager）说，谷歌10年来滥用其独霸市场的地位，阻止其他公司参与公平竞争，并以此阻挠科技创新。

Moderne Berufe, die wir der Digitalisierung verdanken (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

她还表示，谷歌使用AdSense技术，阻止使用AdSense服务的第三方显示来自谷歌竞争对手的搜索广告。而这种行为至少已在2006年就已开始。2016年，欧盟就此问题提出质疑时，谷歌取消了上述限制。

谷歌一直以来受到欧盟委员会反垄断机构的严密关注。去年，谷歌因为使用安卓移动操作系统阻挡竞争对手，被欧盟反垄断委员维斯塔格尔开了创纪录的43.4亿元罚单。而在此之前的2017年，谷歌因滥用其在产品广告领域的独霸地位被罚款24.3亿欧元。

李鱼/叶宣（路透社、法新社）

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“谷歌”几乎已成为网络搜索的代名词，网上购物的消费者也经常使用。欧盟认为谷歌利用自己的垄断地位进行不公平竞争，并宣布对谷歌处以重罚。 (27.06.2017)  

谷歌再遇欧盟巨额罚单

欧盟委员会指控谷歌滥用其在智能手机操作系统的市场领导地位，对这家美国科技巨头处以43.4亿欧元罚款。 (18.07.2018)  

50万用户身份看光光 谷歌关闭Google+

门没锁不代表会被闯空门，资安有漏洞也不代表会被入侵。Google+的五十万人的身份资料门户大开，引发一系列检讨。 (09.10.2018)  

除了谷歌，他们也被欧盟开出天价罚单！

面对一张张巨额罚单，有人可能会暗呼，这是打劫吗？欧盟是真的发现对美国企业采取反垄断措施是补偿这些企业避税造成损失的手段吗？人们看到的事实是，自2004年起，罚款金额不断攀升。 (19.07.2018)  

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