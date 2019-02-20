独霸广告业务 谷歌被欧盟再开天价罚单

（德国之声中文网）欧委会认为，谷歌在互联网广告领域系统性阻挠其他竞争对手。欧盟竞争监督机构3月20日作出决定，对谷歌公司阻挠竞争对手的行为处罚14.9亿欧元。

欧盟认为，谷歌滥用其市场主导地位，在与第三方网站的合同中规定了一些限制性条款，阻止谷歌的竞争对手在这些网站上投放搜索广告，违反公平竞争的原则。欧盟反垄断委员维斯塔格尔（ Margrethe Vestager）说，谷歌10年来滥用其独霸市场的地位，阻止其他公司参与公平竞争，并以此阻挠科技创新。

她还表示，谷歌使用AdSense技术，阻止使用AdSense服务的第三方显示来自谷歌竞争对手的搜索广告。而这种行为至少已在2006年就已开始。2016年，欧盟就此问题提出质疑时，谷歌取消了上述限制。

谷歌一直以来受到欧盟委员会反垄断机构的严密关注。去年，谷歌因为使用安卓移动操作系统阻挡竞争对手，被欧盟反垄断委员维斯塔格尔开了创纪录的43.4亿元罚单。而在此之前的2017年，谷歌因滥用其在产品广告领域的独霸地位被罚款24.3亿欧元。

李鱼/叶宣（路透社、法新社）