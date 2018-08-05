 独立公投未过半 新喀里多尼亚选择留法 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.11.2018

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时政风云

独立公投未过半 新喀里多尼亚选择留法

这个小岛因為殖民历史，至今仍属于法国，现在本着独立的念头举行公投，卻没有通过。法国总统马克龙欢迎这个结果，但是当地的意见冲突却蓄势待發。

Neukaledonien | Referendum zur Unabhängigkeit von Frankreich (Getty Images/AFP/T. Rouby)

这个小岛按照1998年的决议，在2018年举行独立公投，结果多数人选择继续给法国统治

(德国之声中文网) 位于南太平洋的法属新喀里多尼亚岛週日(11月4日)举行独立公投，投票率达80.63%，开票结果显示有56.4%反对脱离法国独立。

公投问题是：「你是否希望新喀里多尼亚取得完整的主权，进而独立？」

法国总统马克龙在演说中表达了他为「一同迈出这历史性的一步备感光荣」，补充道公投结果「象征着对法国共和体制的价值与未来怀抱信心」。

马克龙大致上都避免碰触新喀里多尼亚的独立公投，然而在五月拜访该地首都诺美亚的时后，他却宣称法国如果少了新喀里多尼雅的话，「会少了几分美丽」。

Neukaledonien Referendum über Unabhängigkeit von Frankreich begonnen | Macron ARCHIV (picture-alliance/AP Photo/T. Rouby)

马克龙今年五月拜访新喀里多尼亚

这个小岛是法国世界各地诸多海外领地的其中一个，距离法国领土约18000公里，岛上28万名居民，其中有17.5万名合法选民。它不但是法国的战略岛屿，也蕴含丰富镍矿藏与渔业资源。

这次公投可能导致倾向独立的原住民卡纳克人(Kanak)，与当地白人关系再次紧绷。过去双方曾经在1980年代爆發冲突，导致70人丧生。那起事件促成1998年法国与卡纳克达成「诺米亚协议」，定下在2018这一年举行独立公投，决定岛屿的去留。

延伸阅读: 加泰隆尼亚独立公投一周年大游行

独立主义者呼吁卡纳克人进行民族自决，以「卡纳克」为名立国，驱逐法国的殖民政权。但是原住民卡纳克人没有超过全体选民的一半。比起白人，卡纳克人又是经济上比较弱势的族群。他们的中学辍学率较高，又被经常性失业与居住问题所困。因此在卡纳克人当中，也有一些人反对从法国独立出去，毕竟每年法国都会给这个小岛15亿美金的补助。

新喀里多尼亚虽然在政治上高度自主，但是经济、国防、教育上都十分仰赖法国。他们在法国的国民议会与参议院都各有两名民意代表。

Neukaledonien | Referendum zur Unabhängigkeit von Frankreich (Getty Images/AFP/T. Rouby)

独立公投的选票

DW.COM

加泰罗尼亚独立公投一周年之际，巴塞罗那等城市爆发大游行，要求兑现公投结果，宣布独立建国。 (02.10.2018)

他显然错估了独立公投可能造成的后果：面对持续不断的抨击，伊拉克库尔德自治区主席巴尔扎尼宣布辞职。 (30.10.2017)

法国殖民的痕迹

法国的殖民历史为它在世界各地留有属地。近年，几个属地接连传出要独立的声音。例如在南美洲的法属圭亚那、在莫三比克海峡的马约特，都曾经出現大规模游行争取法国注意，要求提高生活水平。

而更靠近法国、位于地中海的科西嘉岛，也不时传出独立的呼声。今年二月，马克龙拜访该岛，表示愿意在宪法中表述该岛的特殊性，但是明确拒绝在法律上设立「科西嘉」身份，也拒绝让科西嘉语与法国并列为当地官方语言。

罗法/李芊(法新社、路透社)

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