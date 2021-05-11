 独立专家：世卫组织应对新冠动作太慢 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.05.2021

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时政风云

独立专家：世卫组织应对新冠动作太慢

去年，世界卫生组织对新冠病毒可能带来健康威胁的最早的警报反应太慢，这是该组织委托的一个独立专家委员会评估得出的结论。

Schweiz, Genf I Hauptsitz der Weltgesundheitsorganisation I WHO I Gebäude

（德国之声中文网）独立专家委员会的报告同时指出，众多国家也有明显延误，未及时对病毒传播采取预防措施。报告确认，现行体制不足以阻遏可能发生的新的传染病大流行。

中国于2019年12月底报告武汉发现一种未知的肺部疾病多发现象。世卫组织则迟至来年1月30日才宣布出现 "国际公共卫生紧急状态"，发出最高级别警报，要求各国采取预防措施。

3月11日，世卫组织终于警告发生大流行。独立专家委员会认为，正是因为使用了这个词，各国政府方提高了警觉。

Schweiz | Pressekonferenz: Weltgesundheitsorganisation WHO - Ausbreitung des Coronavirus wird als Pandemie eingestuft

2020年3月11日，世卫组织总干事谭德赛（中）宣布新冠疫情全球大流行

为在未来更有效应对新的大流行，该委员会建议，采取多种措施，其中包括建立专门理事会，关注全球健康威胁。

为能立即更有力应对新冠大流行，专家们提出三项要求：首先，疫苗充足的富国应在9月前共同向92个较贫困国家提供10亿剂疫苗；第二，研制公司应自愿授予更多疫苗生产许可；若在未来三个月内不能扩大生产，专利撤销应立即生效；第三，七国集团应立即向“获取抗击新冠肺炎工具加速计划“（ACT）提供190亿美元缺口的60%。该计划旨在组织疫苗、药物和测试的研究及全球分配。

 

（德新社，路透社） 

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