 “独检会”疑难产 香港“反送中”未解 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.05.2020

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时政风云

“独检会”疑难产 香港“反送中”未解

香港“反送中”示威接近1周年，风波仍未解。林郑月娥去年底承诺成立独立检讨委员会，一度打出「抗疫牌」不了了之，如今香港疫情减退，当局再祭出「经济牌」拖延。

Hongkong Internationaler Flughafen Proteste (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

「反送中」运动「五大诉求」之一是成立独立调查委员会，调查警方是否有滥暴，图为2019年8月一名女子抗议港警射盲示威者眼睛。

（德国之声中文网）《信报》引述政圈消息报导，近日筹备独立检讨委员会的程序几近完全停顿，怀疑已经胎死腹中。港府接受该报查询时并无否认，仅称当局正全力应对「经济严重受损」，独立检讨委员会如有进展会作出公布。

报导引述公民党立法会议员杨岳桥批评，事件反映港府自欺欺人，无意正视整场运动背後的政治问题。他又质疑，如港府是为了9月立法会选举而冷处理，不相信能够减轻社会累积多月的怒火，「避到一时避不到一辈子」。

有香港网民批评港府藉口牵强，「整个政府人那么多，就分不到身去独立调查」，质疑是否为了包庇涉事者。也有人表示不意外丶本来就没有期望，并指「反正市民不需要检讨会」。

Hong Kong Protest für Demokratie | während Corona-Pandemie (Reuters/T. Siu)

香港已逾20天没有本地个案，疫情减退下示威再现，反送中风波近一年来悬而未解

「五大诉求」之一

港府此前已曾用「抗疫牌」拖延。今年1月，港府表示筹备工作大致完成，将於2月公布成员人选，但至3月没有下文。在港媒连番追问下，林郑月娥回应称港府「全副心机都放在对抗疫情」，短期内不会再有相关回应。当时有学者分析，反修例风波从未解决，市民因疫情才不上街，但疫情过去会「一次过跟政府算帐」。

成立具法定权力的「独立调查委员会」，是「反送中」运动「五大诉求」之一，调查焦点是警方是否有滥权、滥暴。此项诉求获香港八成民意支持，但特首林郑月娥一直拒绝。

延伸阅读：专访：香港政府仍欠民众一个回应

至去年11月底，民主派在区议会选举中海啸式大胜後，林郑月娥在舆论压力下承诺成立无调查权的「独立检讨委员会」，探讨运动成因和社会深层次矛盾。

民主派阵营当时批评是鱼目混珠，因独立检讨委员会研究范围不包括警暴问题，也没有法定权力传召证人，难以查出真相。建制派则认为成立检讨委员会，有助为社会事件降温。

 

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