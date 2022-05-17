 独家调查：与中国国防科大合作的学者们 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.05.2022

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时政风云

独家调查：与中国国防科大合作的学者们

德国之声新闻调查团队加入「中国科学调查」团队，这是一个由荷兰新闻调查平台「Follow the Money」及德国非盈利新闻组织「CORRECTIV」主导的欧洲记者研究项目。来自7个国家的11个新闻团队用了一个多月的时间，深入研究中国与欧洲学者之间的合作关系。结果显示，许多合作项目直接指向中国军方。欧洲正在帮助中国实现军队现代化吗？

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