独家调查：与中国国防科大合作的学者们

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
德国之声新闻调查团队加入「中国科学调查」团队，这是一个由荷兰新闻调查平台「Follow the Money」及德国非盈利新闻组织「CORRECTIV」主导的欧洲记者研究项目。来自7个国家的11个新闻团队用了一个多月的时间，深入研究中国与欧洲学者之间的合作关系。结果显示，许多合作项目直接指向中国军方。欧洲正在帮助中国实现军队现代化吗？
德国之声与其他媒体伙伴机构共同展开的新闻调查显示：数所欧洲大学的科研人员和与中国人民解放軍关系密切的学者展开合作。
集党政军大权与一身的中国领导人习近平早在上台之初，就喊出了打造世界一流军队的"强军"口号。而最新发布的一项调研显示，在中国实现强军梦的努力中，欧洲和德国的科研机构也"功不可没"。
俄罗斯侵略乌克兰以来，失误频传，专家们认为普京（Vladimir Putin）错估局势。而将台湾视为中国领土、数次表示「祖国必须统一」的习近平，又能从俄乌战争悟出什么道理？
美国议员团访台一事继续发酵，解放军在台湾岛附近进行军事演习之后，台湾外交部也对此作出回应，指出相关武力威胁只会“吸引更多伙伴对民主台湾的支持”。该美国代表团随后也访问了日本，强调保持“自由开放的印太地区”的重要性。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版