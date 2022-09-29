独家视角：德国议员团访台，带来多少实际利益？

（德国之声中文网）德国联邦议会友台小组一行6人10月初高调访问台湾，台湾正副总统、外交部长、立法院院长均親自出面欢迎，高规格接待。多名议员告诉德国之声，他们不是第一次来到台湾，但都是第一次受到这般礼遇。在家乡德国，他们的访问台湾的报道不仅登上各大报头版，地方报纸也突然间出现对“受到中国威胁的台湾”的兴趣。社民党议员布德（Katrin Budde）说，“随着我们的访问，至少台湾是出名了”。

德国各届政府都将同台湾的关系定格为“非官方”，总统、总理、议长以及政府高级官员不会访问台湾，但议员相互访问的增加似乎正在政治层面推动双边关系产生变化。

佩洛西访台后中国在台海举行前所未有的大规模军演，那一时刻，人权委员会率先高调宣布10月底访台，却被友台小组抢先。台湾总统蔡英文也对这个疫情爆发后的“第一个”德国议会代表团到访表示高度赞赏。

不仅德国议员纷至沓来，赶在友台议员到访前匆匆成立的“台湾与德国议会议员友好协会”会员，也受到对方邀请，将择机前往柏林。德国议员透露，这样的互动已是他们能力所及的上限。

蔡英文总统会见德国议员代表团

吴钊燮希望到慕尼黑喝啤酒

台湾外长吴钊燮也希望能够访问德国，尤其前往慕尼黑亲临啤酒节。10月3日德国在台协会举办的国庆仪式上，吴钊燮在致辞中公开表达了这一愿望。他说：“我希望不久后能够造访慕尼黑啤酒节”。询问本次议员代表团长韦尔斯（Klaus-Peter Willsch，也译作魏尔胥）能否帮助他实现这一愿望？他告诉德国之声：“谁能来，谁不能，我也希望这个规定能有更多松动，不过，这是一个有关身份与地位问题，只有政府如外交部才能回答”。

在公开的维基百科上可以看到，德国曾于2006年婉拒当时台湾外长以私人身份入境德国的请求，该份文件写道，台湾总统、副总统、行政院长、外长、防长以及立法院院长都不能以商务或者私人名义进入德国，而且这是同“欧盟其它国家协商后达成的一致”。

直至今日，没有高阶台湾政治家访问过德国，但在欧盟层面，对台关系日渐有所变化。去年10月，吴钊燮应欧盟议员邀请成功访问了布鲁塞尔，此前不久，欧洲议会通过“台欧盟政治关系暨合作”文件，呼吁全面提升台欧双边政治关系与各项合作。

專訪台灣外長吳釗燮：相信民主國家都反對北京挑釁

“支持台湾是一种政治正确”

经过5天的访问，议员们在周四（10月6日）的记者会上不分党派都强调，今后必须进一步加强同台湾的合作。德国选项党议员克拉夫特博士（Rainer Kraft）说，同台湾合作仅就晶片供应链一项就足以显示其重要性。

自民党议员沙夫勒（Frank Schäffler）说，应该促使欧盟同台湾之间的投资协定尽快签署，“这是一项值得努力争取的目标”。据悉，该协定已谈判多年，但进展很慢。沙夫勒认为在同台湾的关系上，“改变一些小事情”非常重要，他反对仅仅停留在“象征主义”层面。

台湾需要国际团结，但象征动作可能适得其反。台北大学公共行政暨政策系罗至美教授对德国之声说，在当前欧洲的民意氛围下，支持台湾是一种“政治正确”。“要帮助台湾，而不是增加台湾的风险”。她认为，美国众议院议长佩洛西访台更多的是促进对她的「个人宣传」（publicity promotion），不见得对台湾有实际好处；希望德国议院的访问可以化为真正实在的利益。

实在的利益？

怎样将访问化成实在的利益？社民党籍的布德说，在软实力领域，加强中学生、大学生之间的交流互动，增进了解，意义重大。她说，由于本次访问得到广泛报道，德国现在再小的村落都知道了台湾，但并不了解，因此有待加强沟通与交流。目前，有大约2500名台湾大学生在德国念书。

几天参观访问之后，台湾方面对德国有着怎样的期待？绿党籍的斯特芬博士（Till Steffen）告诉德国之声，台湾制定了2050年实现碳中和的宏伟目标，德国可以在环保科技、绿色能源领域展开同台湾的合作。他说，访问期间，已有台湾企业表示，特别欢迎德国风能企业在台投资，希望德国政府以实际行动支持这类项目。他说，这将这是一个广阔的空间，能源独立正是在目前俄乌战争的背景下凸显出重要意义。

避免同中国发生直接冲突

台湾最大的忧虑莫过于台海两岸的安全局势，台湾国防部长邱国正周三（10月6日）在立法院说，维持了数十年的台湾海峡中线“默契”已被中共毁掉，现状已被改变，很难恢复到原来状态。对方的“航空器实体飞越领空，就算第一击” ，无人机也必须反制。

但台湾目前仍很难期待德国在安全政策领域有所作为。德国外长贝尔博克今年8月在联大发言谈到乌克兰战争时，阐明德国的立场即“不接受大国侵略小国”，而且“这条也针对中国”，但会采取哪些反制动作？她并没有说明。

议员们认为，军事上德国无牌可打，巴伐利亚护卫舰远洋亚太，以及24小时战机抵达亚洲，都无法改变德国不会军事参与的主张。不仅军事实力，远征亚太在政治上各党很难达成共识。訪台的左翼党议員莱伊（Caren Lay）尤其反对军事干预，包括出售武器。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）今年8月份的一次表态，同德国的立场如出一辙。他說：“人人都将捍卫台湾发展自身的政治制度的权利。但人人都会特别审慎地来做这件事，避免同中国发生直接冲突”。

继续寻找健康的合作之路

德国奉行“一个中国”的政策，友台小组深知，中国将一中政策、承认台湾是中国的一部分看作是建立外交关系的前提。在这个框架下，德国支持台湾加入不同类型的国际组织。据多家媒体一致报道，不久后，德国总理肖尔茨可能正式访问中国，在被问及此事时，基民盟籍的韦尔斯对德国之声表示，他不便评论总理国事访问的愿望，“但我想，他会谈及台湾不间断受到威胁这一话题。只是作为反对党议员，活动空间有限，一般情况下，政府执政不愿受到反对党影响。我们也不会公开表达建议，这样做没有意义。必须要表达的内容，我们会通过相关渠道传至政府。”

当被问到“您是否支持一个中国政策”时，韦尔斯并没有直接回答德国之声，他说，“我们没有、也不必讨论这个问题。无可争议，这是两种不同的制度，这边是自由、法治、议会民主制，当然，我也看到中华人民共和国，一个人口众多的大国，有着密切的经济交往，包括同德国。我们希望能找到一条健康的合作之路。”

正是由于德国政府在各个层面执行“一个中国”的政策，友台小组真正的名称并非友“台”而是“柏林-台北议员友好小组”（Freundeskreis Berlin-Taipei im Bundestag）。议员们透露，他们多次申请修改名称，但都没有得到联邦议院管理部门批准。显然，他们还在继续摸索着那条健康的合作之路。

这些年 去过台湾的各国政要 美国前众议长金里奇 国会众议长是美国政治体制中排名第三的重量级人物，仅次于总统以及副总统兼参议长。70年代末与台北断交、与北京建交以来，美国到访台湾的最高级别政治人物就是国会众议长。不过，当时的众议长金里奇(Newt Gingrich 左一)和总统克林顿(左二)分属共和党、民主党，与如今佩洛西、拜登同属民主党的情况有所不同。1997年4月金里奇访问台湾，此前他在北京拜会了时任中共总书记江泽民。

这些年 去过台湾的各国政要 美众议院院长佩洛西 2022年8月2日晚22时40分，佩洛西的专机降落在台北松山机场。这是1997年时任众议长金里奇访问台湾后，美国到访台湾的最高级别官员。中国外交部深夜发表声明指佩洛西访台是向“台独”分裂势力发出的严重错误信号，称美方企图搞以台制华是“十分危险的玩火行动，玩火者必自焚”。佩洛西离开台湾后，中国人民解放军在台岛周边开始实弹军演。

这些年 去过台湾的各国政要 美国参议院外委会亚太小组主席马基 继美国众议院议长佩洛西访台后，美国参议院外委会亚太小组主席马基（Ed Markey）8月14日率跨党派国会议员团开始对台湾进行两天的访问。马基在推文发文写道：“我率领跨党派国会代表团访问台湾，是要重申美国对台支持，鼓励台湾海峡的稳定及和平。”民主党党籍的马基是目前美国国会少数曾于1979年参与《台湾关系法》立法的国会议员。

这些年 去过台湾的各国政要 美参院台湾连线成员布莱克本 美国参议员布莱克本（Marsha Blackburn）8月25至27日乘军机访台，她是继美众议院议长佩洛西、参议院外委会亚太小组主席马基(Ed Markey)之后，第三位无视北京反对、坚决亲访台湾的美国国会议员。共和党籍的布莱克本是美参院“台湾连线”成员，对台一向友好。2020年12月时，她曾发帖称“中国拥有5000年的欺诈盗窃史”引发争议。此次她再发帖称中国是“新的邪恶轴心”、“永远不会向中共磕头”以及“习近平吓不倒我”等内容。

这些年 去过台湾的各国政要 美国参议院外交委员会主席 在佩洛西之前，今年最高规格的美台互动发生在4月，美国国会参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯(Bob Menendez)率国会代表团访问台湾，并且在美国政府专机前和台湾外长吴钊燮合影留念。中国外交部则警告美国“不要在危险道路上越走越远”，敦促华盛顿恪守“一个中国原则”。

这些年 去过台湾的各国政要 美国卫生部长阿扎尔 2020年8月时任美国卫生部长阿扎尔(Alex Azar)访台也是近年来美台之间的一次重要高层互动。这也是1979年美台断交以来首次有内阁成员到访台湾，并与台湾总统举行会晤。

这些年 去过台湾的各国政要 捷克议长维斯特奇尔 欧洲国家近年来引发广泛关注的政要访台，也是发生在2020年。捷克参院议长维斯特奇尔（Milos Vystrcil，又译维特齐）率团与台湾总统蔡英文会晤，还在立法院发表演讲。面对北京方面的强烈反对，维斯特奇尔强调自己并没有越过红线，因为“每个国家对‘一个中国’有自己的理解，捷克的政策没有禁止参议员访问台湾”。他还批评中国把“一中原则”强加于别国。

这些年 去过台湾的各国政要 欧洲议会副议长贝尔 在欧盟层面上，近年来最高级别的访台就发生在今年7月中旬：欧洲议会副议长贝尔(Nicola Beer)到访台湾，与总统蔡英文、行政院长苏贞昌等高官会晤。贝尔表示，欧洲和台湾都属于“民主国家大家庭”，还说欧盟在台湾问题上不会像在香港问题上“迟到”。

这些年 去过台湾的各国政要 立陶宛经济部副部长内利乌普西内 今年6月，立陶宛经济部副部长内利乌普西内(Jovita Neliupsiene)到访台湾，并表示立陶宛能够顶住在允许台湾设立代表处后遭受到的来自北京之经济压力。她在访问期间还表示，立陶宛驻台湾办事处也将在今年9月开张。



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