独家视角：德国议员团访台，带来多少实际利益？

随着乌克兰战争爆发、中国军演，台湾的安危走进人们的视野。德国友台议员的5天访问能带来多少实在的利益？德国之声记者同行访团的多场活动、採访多名议员，询问他们对两岸议题的看法。
（德国之声中文网）德国联邦议会友台小组一行6人10月初高调访问台湾，台湾正副总统、外交部长、立法院院长均親自出面欢迎，高规格接待。多名议员告诉德国之声，他们不是第一次来到台湾，但都是第一次受到这般礼遇。在家乡德国，他们的访问台湾的报道不仅登上各大报头版，地方报纸也突然间出现对“受到中国威胁的台湾”的兴趣。社民党议员布德（Katrin Budde）说，“随着我们的访问，至少台湾是出名了”。
德国各届政府都将同台湾的关系定格为“非官方”，总统、总理、议长以及政府高级官员不会访问台湾，但议员相互访问的增加似乎正在政治层面推动双边关系产生变化。
佩洛西访台后中国在台海举行前所未有的大规模军演，那一时刻，人权委员会率先高调宣布10月底访台，却被友台小组抢先。台湾总统蔡英文也对这个疫情爆发后的“第一个”德国议会代表团到访表示高度赞赏。
不仅德国议员纷至沓来，赶在友台议员到访前匆匆成立的“台湾与德国议会议员友好协会”会员，也受到对方邀请，将择机前往柏林。德国议员透露，这样的互动已是他们能力所及的上限。
台湾外长吴钊燮也希望能够访问德国，尤其前往慕尼黑亲临啤酒节。10月3日德国在台协会举办的国庆仪式上，吴钊燮在致辞中公开表达了这一愿望。他说：“我希望不久后能够造访慕尼黑啤酒节”。询问本次议员代表团长韦尔斯（Klaus-Peter Willsch，也译作魏尔胥）能否帮助他实现这一愿望？他告诉德国之声：“谁能来，谁不能，我也希望这个规定能有更多松动，不过，这是一个有关身份与地位问题，只有政府如外交部才能回答”。
在公开的维基百科上可以看到，德国曾于2006年婉拒当时台湾外长以私人身份入境德国的请求，该份文件写道，台湾总统、副总统、行政院长、外长、防长以及立法院院长都不能以商务或者私人名义进入德国，而且这是同“欧盟其它国家协商后达成的一致”。
直至今日，没有高阶台湾政治家访问过德国，但在欧盟层面，对台关系日渐有所变化。去年10月，吴钊燮应欧盟议员邀请成功访问了布鲁塞尔，此前不久，欧洲议会通过“台欧盟政治关系暨合作”文件，呼吁全面提升台欧双边政治关系与各项合作。
经过5天的访问，议员们在周四（10月6日）的记者会上不分党派都强调，今后必须进一步加强同台湾的合作。德国选项党议员克拉夫特博士（Rainer Kraft）说，同台湾合作仅就晶片供应链一项就足以显示其重要性。
自民党议员沙夫勒（Frank Schäffler）说，应该促使欧盟同台湾之间的投资协定尽快签署，“这是一项值得努力争取的目标”。据悉，该协定已谈判多年，但进展很慢。沙夫勒认为在同台湾的关系上，“改变一些小事情”非常重要，他反对仅仅停留在“象征主义”层面。
台湾需要国际团结，但象征动作可能适得其反。台北大学公共行政暨政策系罗至美教授对德国之声说，在当前欧洲的民意氛围下，支持台湾是一种“政治正确”。“要帮助台湾，而不是增加台湾的风险”。她认为，美国众议院议长佩洛西访台更多的是促进对她的「个人宣传」（publicity promotion），不见得对台湾有实际好处；希望德国议院的访问可以化为真正实在的利益。
怎样将访问化成实在的利益？社民党籍的布德说，在软实力领域，加强中学生、大学生之间的交流互动，增进了解，意义重大。她说，由于本次访问得到广泛报道，德国现在再小的村落都知道了台湾，但并不了解，因此有待加强沟通与交流。目前，有大约2500名台湾大学生在德国念书。
几天参观访问之后，台湾方面对德国有着怎样的期待？绿党籍的斯特芬博士（Till Steffen）告诉德国之声，台湾制定了2050年实现碳中和的宏伟目标，德国可以在环保科技、绿色能源领域展开同台湾的合作。他说，访问期间，已有台湾企业表示，特别欢迎德国风能企业在台投资，希望德国政府以实际行动支持这类项目。他说，这将这是一个广阔的空间，能源独立正是在目前俄乌战争的背景下凸显出重要意义。
台湾最大的忧虑莫过于台海两岸的安全局势，台湾国防部长邱国正周三（10月6日）在立法院说，维持了数十年的台湾海峡中线“默契”已被中共毁掉，现状已被改变，很难恢复到原来状态。对方的“航空器实体飞越领空，就算第一击” ，无人机也必须反制。
但台湾目前仍很难期待德国在安全政策领域有所作为。德国外长贝尔博克今年8月在联大发言谈到乌克兰战争时，阐明德国的立场即“不接受大国侵略小国”，而且“这条也针对中国”，但会采取哪些反制动作？她并没有说明。
议员们认为，军事上德国无牌可打，巴伐利亚护卫舰远洋亚太，以及24小时战机抵达亚洲，都无法改变德国不会军事参与的主张。不仅军事实力，远征亚太在政治上各党很难达成共识。訪台的左翼党议員莱伊（Caren Lay）尤其反对军事干预，包括出售武器。
欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）今年8月份的一次表态，同德国的立场如出一辙。他說：“人人都将捍卫台湾发展自身的政治制度的权利。但人人都会特别审慎地来做这件事，避免同中国发生直接冲突”。
德国奉行“一个中国”的政策，友台小组深知，中国将一中政策、承认台湾是中国的一部分看作是建立外交关系的前提。在这个框架下，德国支持台湾加入不同类型的国际组织。据多家媒体一致报道，不久后，德国总理肖尔茨可能正式访问中国，在被问及此事时，基民盟籍的韦尔斯对德国之声表示，他不便评论总理国事访问的愿望，“但我想，他会谈及台湾不间断受到威胁这一话题。只是作为反对党议员，活动空间有限，一般情况下，政府执政不愿受到反对党影响。我们也不会公开表达建议，这样做没有意义。必须要表达的内容，我们会通过相关渠道传至政府。”
当被问到“您是否支持一个中国政策”时，韦尔斯并没有直接回答德国之声，他说，“我们没有、也不必讨论这个问题。无可争议，这是两种不同的制度，这边是自由、法治、议会民主制，当然，我也看到中华人民共和国，一个人口众多的大国，有着密切的经济交往，包括同德国。我们希望能找到一条健康的合作之路。”
正是由于德国政府在各个层面执行“一个中国”的政策，友台小组真正的名称并非友“台”而是“柏林-台北议员友好小组”（Freundeskreis Berlin-Taipei im Bundestag）。议员们透露，他们多次申请修改名称，但都没有得到联邦议院管理部门批准。显然，他们还在继续摸索着那条健康的合作之路。
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