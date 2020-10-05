独家：联合国大会上的中国「战狼」

(德国之声中文网) 包含德国在内的39国10月6日在联合国发布声明，呼吁中国尊重维吾尔人的人权，并对香港的情势表达关切。而同一天，数名外国外交官独家向德国之声分享了中国如何向各国施压，想借此逼迫他们放弃签署批判中国政策的声明。

一名匿名的联合国外交官告诉德国之声，中国之所以对于39国发布的声明感到如此不满，是因为他们并未预期这么多国家会公开支持该声明。他表示，中国原本预期签署该声明的国家不会超过30个。

每当有国家表态要签署批判中国政策的声明时，中国往往会向这些国家施压。英国驻联合国常任副代表艾伦(Jonathan Allen) 10月6日在联合国大会后的一场记者会表示：「不少国家向我们表示，他们收到来自中国的压力，包含如果他们不支持中国，中国将威胁终止与他们的经济合作。」

2019年，中国在奥地利有意签署一项批评中国侵犯人权的声明后，威胁不让奥地利在原定建造新驻中使馆的地方，开始新使馆的建造工程。但奥地利最后仍签署该则声明。中国在另一个欧洲国家签署了相同声明后，终止对该国的经济援助。

如何「战」?何以「狼」?

不过中国外交官的威吓手段并不仅止于此。多名联合国外交官告诉德国之声，中国外交官曾在他们签署批判中国政策的声明前，对他们穷追不舍。一名外国外交官告诉德国之声：「中国外交官会不断出现在你面前。他们会不断打电话给你丶传讯息给你，不论是晚上或是周末。他们的攻势从未间断。」

该名外交官对德国之声表示，她记得几名中国外交官曾刻意恐吓她。她说：「他们会叫我到会场外，然后将我包围住。基本上是一个三对一的情况，而且他们当下的行为非常有侵略性。」

其他外国外交官也告诉德国之声，中国使馆人员曾多次向他们提供假讯息，谎称这些国家的高层已同意与中国合作。德国之声尝试联系中国驻联合国的使团，不过他们并未回应。

强势外交适得其反

人权观察的联合国部主任夏邦努(Lou Charbonneau) 接受德国之声采访时表示：「包含俄罗斯丶叙利亚丶古巴或委内瑞拉在内的部分国家愿意支持中国，其他的国家则是因为害怕被中国报复，所以选择支持中国的立场。」

虽然中国不断尝试向各国施压，德国与其盟国仍然在10月6日发布了重要的联合国声明。德国驻联合国大使霍伊斯根 (Christoph Heusgen) 告诉德国之声，他相信这次有39个国家一同发布这项声明，显示中国的策略已开始出现反效果。他说：「越来越多国家对于中国的行为感到不舒服。」

人权观察的夏邦努认为，未来越来越多国家将出面批评中国侵犯人权的行为。他说：「这是个集体行动的概念。当越来越多国家出面谴责中国侵犯人权时，其他国家也会认为他们能做同样的事。」

此外，当中国在世界贫穷地区投入更多金援时，中国对那些国家的影响力也越来越大。夏邦努仍相信，长时间来看，中国的策略不会成功。

他告诉德国之声：「当各国持续发布各式声明，且越来越多国家签署这些声明时，中国拒绝遵守国际守则的政治代价便越来越高。如果中国想成为国际社会的一份子，他们必须改变。过去几十年来，多数国家都对中国抱持相同的看法，认为他们会改变。目前为止，历史似乎证明他们的揣测是错误的。」

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