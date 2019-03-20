独家爆料：九十年代末白俄罗斯的行刑队

（德国之声中文网）九月初，一位名叫尤里·加拉夫斯基（Juri Garawsk）的41岁男子联络德国之声俄文部，表示有重大事情要诉诸媒体。他说，他目前生活在阿尔卑斯山区的一个难民营中，但他不方便透露难民营的具体位置，因为他担心明斯克情报部门会实施报复。加拉夫斯基接下来讲述的故事令人不寒而栗。

加拉夫斯基原本在明斯克当兵，1999年他应召进入白俄罗斯快速反应部队SOBR，成为这支特种部队的第一批成员，并接受了打击有组织犯罪的特种训练。加拉夫斯基向德国之声讲述了他如何被SOBR最高指挥官帕沃利特申科中校（Dmitri Pawlitschenko）亲自选入特种部队的整个过程。他说，1999年5月7日，他执行的第一个任务就是一次犯罪活动。

加拉夫斯基向德国之声展示证据文件

绑架杀害白俄罗斯前内政部长

在白俄罗斯首都明斯克的中心地带，特种部队的一个行动小组绑架了该国前内政部长尤里·萨查连科（Juri Sacharenko），并驱车将他带到一个军队训练场。加拉夫斯基表示，稍后行刑队枪决了萨查连科，并将尸首送到明斯克北区墓地实施火化。此前，萨查连科宣布同卢卡申科总统分道扬镳，并组织其他反对者一道试图推翻卢卡申科。而在此前，卢卡申科已借助两次引发广泛争议的全民公投，使其总统权力得到大幅度扩充，不再受议会的约束。卢卡申科是欧洲大陆硕果仅存的独裁者。

同年9月16日，SOBR特种部队再一次身着便衣执行了绑架任务。这一次遭绑架的是白俄罗斯选举委员会的前任主席冈察儿（Viktor Gontschar）和支持过反对派的商人喀拉索夫斯基（ Anatoli Krassowski）。如果加拉夫斯基所言属实，那么上述两人的失踪之谜也就终于真相大白了：两人被押送到贝格摩尔军事基地，执行枪决后就地掩埋在事先挖好的墓穴里。

口头传达的刺杀令

加拉夫斯基说，两起杀人案件都由帕沃利特申科亲自下令指挥。"两次行动都没有书面手续和任何音像资料，没有留下任何证据。一切都是口头传达。"加拉夫斯基向德国之声出示了一些据称能证明其身份的文件。德国之声的调查团队在三个国家对其口述内容进行核查后，最终决定发表相关报道。

那么，这名污点证人公布上述案件的动机是什么呢？他又为什么拖到现在、而没有更早诉诸媒体或国际机构呢？他退出特种部队之后，以及到中欧某国寻求庇护之前，这段时间内他又做了什么呢？对于上述问题，加拉夫斯基避而不答，但可以肯定的是，他掌握着很多犯罪细节。

白俄罗斯安全力量以暴力镇压明斯克的示威活动

但无论如何，加拉夫斯基透露的信息和欧洲议会特别调查员伯格里德斯（Christos Pourgourides）所掌握的情况高度一致。来自塞浦路斯的保守派议员伯格里德斯从2004年开始调查白俄罗斯反对派政治家神秘失踪的案件。法学家出身的伯格里德斯形容白俄罗斯的特种部队SOBR是"帕沃利特申科领导下的一支行刑队，"同一系列政治家失踪案件有直接关系。

接受德国之声采访时，伯格里德斯表示："如果没有最高层政治家的首肯，这些绑架和谋杀案件根本不可能发生。我说这些话的时候，想的是白俄罗斯的总统。"很早以前，国际观察家和人权组织就曾怀疑卢卡申科总统同一些政治家失踪案件有直接关系。加拉夫斯基也无法准确说出谋杀令是谁下达的。他对德国之声说，他认为，卢卡申科肯定同这些谋杀案有关联。"我认为他是知情的。"

特别调查员伯格里德斯

受害者家属不相信凶手的忏悔

加拉夫斯基说，事发之后很久，他才萌生了忏悔之意和犯罪感。"内心深处，我可能也产生过疑问。但作为一名执行命令的年轻人，我只能选择成为体制的一员，或被排除在体制之外。也就是说，我很清楚，我必须合作到底。"加拉夫斯基希望借助德国之声向目前大都生活在美国、荷兰和德国等地的受害者家属表达忏悔之意，他说："我向他们表示深切哀悼，因为我参与了谋杀他们亲人的过程。接下来怎么办，就要看这些家属和白俄罗斯司法部门如何作为了。"

叶莲娜·萨查连科是前内政部长的大女儿，目前生活在德国明斯特。她是通过德国之声了解到父亲被害经过的。对于污点证人加拉夫斯基，叶莲娜·萨查连科仍然心存疑虑。她说："一个人要么有良知，要么永远不会有良知。他怎么可能突然间良心发现呢。" 但她也很清楚："他不是问题的关键，关键是案件背后的体制。"

绿党政治家鲍泽也是联邦议院人权委员会成员。她对德国之声表示："我们不应忘记，有关白俄罗斯总统参与上述犯罪的指控直到今天仍未得到澄清。德国联邦政府和欧盟都不应放弃努力。他们必须尽最大的努力，让相关责任人被绳之于法。"而污点证人加拉夫斯基的出现，也许可以为侦破20年前的疑似政治谋杀案件，提供新的动力。