独家：欧中投资协议内容曝光

(德国之声中文网）经过近7年的谈判，欧盟和中国在29日终于达成了一项投资协议，双方预计将在12月30日正式签署。根据DW获得的一份欧盟委员会内部文件，该委员会表示，这份被称为《投资综合协议》（CAI）的协议，消除了某些欧盟行业在中国的外国投资壁垒，其中包含新能源汽车丶云端计算服务丶金融服务和健康行业等。

欧盟委员会的一份声明写道写道：「投资综合协议也将是第一个兑现国有企业行为义务和补贴全面透明规则的协议。」中国还同意「继续和持续努力」争取批准国际劳工组织关于强迫劳动的基本公约。

欧盟一直要求中国在房地产丶制造业丶建筑业和金融服务领域提供一个公平的竞争环境，并确保在中国设有设施的欧洲公司不会在条件不平等的情况下被迫进行强制技术转让。而根据经济合作与发展组织的数据，在中国工作的欧盟公司面临着世界上其中一个最严格的外国直接投资（FDI）制度。

对中国来说，该协议包括在对等基础上投资可再生能源的可能性，不过来自科隆德国经济研究所的马特斯 ( Jürgen Matthes)却认为，这项内容意义没有这么重大。

他告诉德国之声：「双方的起点地位是不平等的。中国的市场更加封闭，而所有人就本来可以在欧洲自由投资。因此，从一开始就很清楚的是，中国会比欧盟做出更多的让步，这并不特别值得他们庆祝。」

欧盟委员会的声明接着说，中国在谈判的三个关键支柱上已经实现了必要的实质性承诺：市场准入丶公平竞争环境和可持续发展。声明写道：「谈判结果是中国与第三国达成的最雄心勃勃的成果。」

北京长期以来一直抵制取消欧盟在华投资的限制，但随着拜登就任美国总统的日子越来越近，中国领导层的立场似乎更加灵活。与欧盟就市场准入达成协议，被许多人视为中国国家主席习近平的公关式胜利。此外，正如马特斯所言，在某些领域上，欧洲企业在中国设立分支机构时，仍需与中国合作伙伴建立合资企业，从而也要共享其商业机密。

12月28日，欧盟各国大使批准了投资综合协议的草案。该协议需要得到欧盟各国政府和欧洲议会的批准。根据欧盟统计局的数据，2019年欧盟对中国出口商品价值约1980亿欧元（2420亿美元），进口商品价值约3620亿欧元，双边贸易额达6500亿美元。

2019年，中国继续成为仅次于美国的第二大外国直接投资接受国。根据谘询公司荣鼎咨询的数据，今年最后一个季度，欧盟企业在中国新宣布了16亿美元的外国直接投资项目。

随协议而生的疑虑

虽然欧中投资协议获得各国大使同意，但部份欧洲议员仍准备就劳工标准和人权问题提出更多质疑。欧洲议会贸易委员会的主席兰格 (Bernd Lange) 在Twitter上警告说：「贸易政策不是在真空的状态中产生，我们如何在投资综合协议中解决强迫劳动的问题，将决定这个协议的命运。」

科隆德国经济研究所的马特斯则告诉德国之声：「到目前为止，中国在很多领域做出了承诺，但他们几乎没有在实践的过程中改善欧洲企业的准入和知识产权的保护。这次的协议是否会提供更多的口头承诺，还有待观察。」

此外，马特斯说，投资协议的主要受惠者是大型国际企业。他说：「专攻欧盟市场的欧洲中小型企业难以从中受益，但他们却不得不与中国国有企业更频繁地打交道，而他们又无法与这些国有企业进行对等竞争。」

此外，马特斯认为，如果中国在实践中没有兑现承诺开放市场，那么欧盟也必须有应变选项，并更有力地关闭其市场。

马特斯还说，他赞成欧盟与美国采取联合行动。他告诉德国之声：「在中国国家资本主义和扭曲竞争的问题上，欧盟与美国一起取得真正实际成果的机会更大。」

将担任拜登国家安全顾问的苏利文 (Jake Sullivan) 上周在推特上写道，拜登政府将「与我们的欧洲伙伴就双方对中国经济做法中共同关切的议题进行早期磋商。」

有欧盟官员认为，该协议使欧盟与美国平起平坐，因为美国在与中国签署的第一阶段贸易协定中，获得了同样的利益。在欧盟成员国中，只有波兰对与中国达成的协议提出了严重的反对意见，认为欧盟应该与拜登政府更早针对与中国相关的经济议题进行磋商。

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