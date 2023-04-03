 “狗头”换“蓝鸟” 加密货币应声涨 | 经济纵横 | DW | 05.04.2023

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经济纵横

“狗头”换“蓝鸟” 加密货币应声涨

推特持有者马斯克将推特的标志从一只小蓝鸟变成一只柴犬之后，加密货币狗狗币的价格应声上涨20%。

狗狗币涨幅超过20%。

狗狗币涨幅超过20%。

（德国之声中文网）加密货币狗狗币（dogecoin）的价格在周二（4月3日）从0.08美元涨到了0.10美元以上。涨幅超过20%。而触发狗狗币价格上涨的原因似乎是推特持有者马斯克开的一个玩笑。

本周一，马斯克指示将推特的标志从一只小蓝鸟改成一只柴犬的形象。而这一图标也是狗狗币的标志。

在更改之后，马斯克在推特上发布了一张来自2022年3月26日的对话截图，当时他对将平台标志改为柴犬图像的建议做出了积极回应。

USA San Francisco | Twitter-Logo wechselt zu Doge | Aktienkurs Dogecoin

马斯克在推特上拥有1.33亿粉丝。

什么是狗狗币？

2013年在Reddit和4chan等论坛上开始流行柴犬“梗”。这些梗涉及柴犬的图像以及故意用蹩脚的英语写的对话。在这些梗中所描绘的狗被称作“doge”。

同一年狗狗币被当作一个玩笑发行。多年来一直没有太大的价值。

2021年5月，这种加密货币的价值在马斯克建议特斯拉汽车公司可以接受狗狗币作为支付货币后，价格跃升至0.73美元。投资者们指责马斯克利用“拉高出货”（pump and dump）的手段操纵了狗狗币的价格。

马斯克声称，他支持加密货币，但不会为了个人利益操纵其价值。

马斯克被一名投资者起诉，对方索赔2580亿美元。该投资者称，由于马斯克的活动，他损失了大量资金。不过马斯克对此予以否认。

马斯克于2022年10月以440亿美元的价格收购了网络社交平台推特。自接管以来，他已经解雇了数千名员工并推出了高级账户，以增加收入。

他还在收购推特后恢复了许多之前被禁止的账户，包括前美国总统特朗普的账户

（法新社、德新社）

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