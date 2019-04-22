狗嗅癌识别率之高令人惊讶

（德国之声中文网）和狗相比，人的嗅觉堪称可怜：狗的嗅觉比我们要灵敏1万至10万倍。它们不仅能嗅出毒品和炸药，还能嗅出癌症。不过，以前的研究显示，狗狗们识别率尚不够高。

美国的一项新研究却显示，狗狗们能准确嗅出"癌症"，其概率之高让人乍舌。根据该项研究，3条比格犬从血样中识别出肺癌的准确率达96.7%，对正常样本的识别率为97.5%。 只是第4条狗完全没兴趣参与。

专事研究及产品开发的企业BioScentDx的首席科学家容凯拉（Heather Junqueira）主持了这一研究，对比格犬们的成绩甚为满意。她称，这一工作为两种可能的研究方向打开了通道，有可能导致实现新的癌症识别手段。

其中一种可能的手段：狗狗们参与常规体检，"嗅诊"可能的癌症病人。容凯拉称，此外，可以从事寻找生物结构的研究，狗可以在癌症患者的血液中闻出相关结构，以进一步完善同样寻找这一生物结构的测试方法。

BioScentDx去年11月就启动了一项乳癌研究，让狗从受试者的呼吸中闻出是否患病。说不定，比格犬们这一次也会参与。