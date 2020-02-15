狂欢节来临 德国人更担心流感 而不是新冠病毒

(德国之声中文网) 新冠病毒在全球一些地区持续肆虐，目前德国境内累计16人确诊感染该病毒。而这周到了德国莱茵地区街头狂欢的时节，这会给病毒带来蔓延之机吗？人们该因此而却步吗?

在汉堡大学任教的病毒学家乔纳斯·施密特（Jonas Schmidt-Chanasit）教授对德国媒体表示，大家不必对新冠肺炎过度担心， 因为德国的卫生机构会及时发布消息， 而且在德国境内的确诊个案都得到有效的隔离。在他看来， 较少人过问的流感给德国带来的风险更大。

埃森大学医院的病毒学家乌尔夫·迪特默（Ulf Dittmer）教授对《图片报》也认为， 流感病毒会随着狂欢节而更广传播,，因为大家会有近距离接触。他建议, 参加狂欢节的人士避免共用杯子丶餐具, 同时也应尽可能保持双手清洁。

另外，这位病毒学家也不排除新冠肺炎的感染规模在德国会扩大，毕竟目前有越来越多人从中国回到德国，"世卫组织和罗伯特·科赫研究所都认为，德国还会出现更多的新冠病毒感染病例"。

德国狂欢节 - 一起嗨 别犯这些“低级错误” 切忌在科隆喊Helau 狂欢节时，不同地方的人有不同的传统，比如在科隆，狂欢口号是“科隆万岁” （Kölle Alaaf），千万别喊错了，特别是不能喊成"Helau"。

德国狂欢节 - 一起嗨 别犯这些“低级错误” 杜塞有自己的口号 因为Helau是狂欢节另一个胜地杜塞尔多夫的狂欢口号。杜塞尔多夫和科隆是近邻城市，又都是北威州的大城市，两个城市之间一直存在微妙的竞争关系。狂欢节时候喊错口号，会被当地人认为是“蓄意挑衅”，后果“不堪设想”。

德国狂欢节 - 一起嗨 别犯这些“低级错误” 狂欢节也有不同叫法 德国西部莱茵地区管狂欢节叫“嘉年华”（Karneval），而德国西南巴符州还有巴伐利亚州一代称之为"Fasching"或"Fastnacht"，中文有译为“谢肉节”。

德国狂欢节 - 一起嗨 别犯这些“低级错误” 化装要有新意 但不能出格 狂欢节的一大特色就是大家都穿戴道具服装，有点化装舞会的感觉。在装饰上越新奇搞笑越能体现创意。不过，恐怖分子这样的装扮完全偏离的狂欢的本意，也毫无新奇搞笑可言。

德国狂欢节 - 一起嗨 别犯这些“低级错误” 切忌贪杯 及时说“不” 既然是狂欢，喝点酒是再正常不过的。不过在科隆的酒馆里，如果客人不主动说“不要再续杯”，那么酒保就会一杯又一杯的上酒，没有自控力的人如果这样一杯一杯喝下去，后果可想而知。

德国狂欢节 - 一起嗨 别犯这些“低级错误” 看花车游街也有讲究 每年狂欢节的高潮是“玫瑰星期一”（Rosenmontag），这一天会有各式各样并伴随不同主题的花车穿过几条主要街巷。花车上有人向两旁观看的人撒花、撒糖。想要糖果的人可以喊Kamelle （糖），不过要注意：只能在花车行驶过程中喊，车子停下来的时候不能喊。

德国狂欢节 - 一起嗨 别犯这些“低级错误” 要看好孩子 狂欢节有糖拿、有花朵、有花车表演观看，所以狂欢节也是孩子们喜欢的活动，特别是“玫瑰星期一”花车游街时，孩子们往往是礼物收获最多的。不过作为家长要注意：不要让孩子单独站在人群最前面捡糖、接花，因为狂欢节人多，难免发生拥挤推搡，也出现过小孩子被推倒或踩踏的事故。

德国狂欢节 - 一起嗨 别犯这些“低级错误” 不要过度解读“索吻” 狂欢节除了喊“万岁”，“给糖”等口号之外，还有Bützje，是科隆方言“亲一个”的意思。不过这只是狂欢众多传统习俗，心情超好的人互相搂着，又唱又喝又亲脸，这都是庆祝的形式，谁以为这就是示爱，那就是想太多了。

德国狂欢节 - 一起嗨 别犯这些“低级错误” 要学两首歌 狂欢节也是歌舞季，一些脍炙人口的歌在狂欢节期间好像被按下重播键，你想不听都难。为了能够表示“合群”，最好学一两首最著名的歌，这样大家一起唱的时候，你不会太尴尬。



科隆狂欢节委员会的发言人迈克尔·克拉姆在（Michael Kramp）在接受科隆地方电台采访时说，今年流感传播特别严重，咳嗽丶打喷嚏时要注意掩住口鼻，并且应该经常洗手。被问及德国很多酒馆丶小店只用冷水洗刷杯子片刻，克拉姆没有明确回答，称人们只需如平常般注意卫生便可。

笔者身边也有两位要去参加狂欢节的德国朋友。他们均表示,，对于新冠肺炎毫不担心, 也不会采取特别的措施。其中一位说， 鉴于德国目前的情况，"没有任何恐慌的理由"。

来自医生的建议

科隆大学医院任职的汉内斯·雷特 (Hannes Reuter) 医生在科隆市的官方网页写了一些建议：

首先大家应避免亲吻, 因为病毒可以透过飞沫传播, 尽管这是传统的庆祝方式之一，亲面颊也有助病毒的扩散。

其次, 参加者应该注意保暖。人们在酒吧丶餐馆时可能会汗流浃背， 但踏出门口时气温却只有几度， 这种温度上的极端变化对免疫系统是一个考验。为迎合节日气氛, 人们往往穿着新奇但也单薄的衣服，在寒风中站几个小时。 这容易导致生病。

雷特医生建议大家可以考虑「洋葱式」的打扮, 因为这类的打扮更能保暖, 也可以更有弹性对不同的气温作出调整。最後, 他建议若在出发前出现身体不适丶头疼丶喉咙痛或乏力等症状便应待在家中，通过用电视收看狂欢节直播。这样不但保护自己,，也顾及他人。