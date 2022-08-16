 狀告中國新疆罪刑 維族代表律師親赴阿根廷申訴 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.08.2022

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狀告中國新疆罪刑 維族代表律師親赴阿根廷申訴

兩個維族組織的代表律師週三（8月17日）在阿根廷向法院遞交一份刑事申訴，希望透過該國法院，依據普遍管轄權來調查中國政府對維吾爾人在新疆犯下的罪行。部分倡議者告訴德國之聲，相關調查或許能讓犯罪的人被繩之以法。

China Urumqi Uiguren am Islamischen Institut Xinjiang

過去幾年，全球多個人權組織發布報告，指控中國在新疆以嚴厲的政策，對維吾爾人與其他少數民族進行種族滅絕。現在，有律師代表兩個維吾爾團體向阿根廷法院提出申訴。

（德國之聲中文網）代表華府組織「維吾爾人權項目」和「世界維吾爾大會」的律師，週三（8月17日）在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯提交了一份刑事申訴。依照阿根廷憲法規定的普遍管轄權條款，代表律師指控中國政府以壓迫性的政策，對新疆的維吾爾人及其他少數民族施行「種族滅絕」、犯下「反人類罪」。

代表這兩個組織遞交刑事申訴的，是總部位於英國的法律事務所「海外正義」。根據阿根廷的普遍管轄權法律規定，法院對滅絕種族罪、反人類罪和酷刑等國際罪行具有管轄權，無論這些罪行發生在哪裡。

兩個維吾爾組織在聲明中指出，這將標誌著「維吾爾人民的歷史性機遇」，也就是第一次在法庭上提出長期以來，人權組織與國際社會揭露中國政府對他們犯下罪行的證據。聲明寫道：「提交申訴是這一歷史旅程的第一步。」

「歷史性的第一步」

Epkar Asat

旅美人權律師萊漢．阿薩特（Rayhan Asat）告訴德國之聲，普遍管轄權的前提是，某些罪行非常嚴重，而起訴犯罪人的責任超越了國界。

根據法院收到的證據，法官可以起訴被告，發出逮捕令，並將案件送往審判。負責此案的國際法大律師波拉克（Michael Polak）在一份公開聲明中表示：「對於維吾爾人和他們為中國當局對其犯下的最可怕國際罪行尋求正義來說，這是一個歷史性的時刻。國際社會已重複『永遠不再』的口號多年，但在2022年，卻仍有政府對特定少數民族與宗教的信仰者犯下了種族滅絕和反人類罪，企圖剝奪維吾爾人的文化和身份。」

波拉克補充道，中國和俄羅斯在安理會的否決權使得建立一個新的國際法庭去承接這樣的案件，幾乎不可能，所以其他國家的國內法院已經站出來填補這一空缺。他指出，上個月，瑞典一個法院判定一名監獄官員和檢察官參與了在伊朗大規模處決和折磨政治犯的行為。波拉克說：「那些領導或參與鎮壓維吾爾人民的人，不會因為這些國際罪行發生在中國這個沒有公平和客觀的法院系統的地方而得到保護，因為他們所犯的罪行是被普遍禁止的。」

負責此案律師除了英國律師波拉克，還有阿根廷知名律師卡瓦洛（Gabriel Cavallo）和涅托（Juan Nieto）。維吾爾人權項目在聲明中表示，兩名阿根廷律師長期在當地的法院為國際犯罪的受害者伸張正義。

遞出投訴的動作標誌著整個案件進入法庭程序的起訴階段，接下來法官將審議投訴和檢察官提交的材料，決定是否立案展開調查。若法官在審議相關資料後決定針對相關罪行負有最大責任的人立案，法官可以傳喚證人出庭，並在宣誓後提供證據。

「阿根廷法庭應抓住這個機會」

針對此案，旅美人權律師萊漢．阿薩特（Rayhan Asat）告訴德國之聲，普遍管轄權的前提是，某些罪行非常嚴重，而起訴犯罪人的責任超越了國界。她表示，在阿根廷法院對羅興亞人案件承擔管轄權的先例之後，維吾爾族團體根據普遍管轄權的法律理論向阿根廷法院提起訴訟。

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不久前，中國才剛向國際勞工組織遞交反強迫勞動公約批准書。本週，聯合國專家即發布報告指，新疆少數民族正遭強迫勞動，恐構成「反人類罪的奴役」。對此，中國外交部否認並稱，這是專家聽信「反華勢力編造的涉疆謊言和虛假訊息」。

美国国务院7月19日发布了2022年度《人口贩运问题报告》，根据该报告，中国不仅属于贩运人口问题最严重的第三类国家，强迫劳动也成为了中国「一带一路」项目的「隐性成本」。

聯合國人權高級專員巴切萊特5月訪問中國之後，外界一直等待她在8月卸任前，發布其承諾已久的新疆人權報告。不過路透社報導，一封中國信函顯示，北京當局正試圖擋下這份報告。

阿薩特因弟弟被新疆法庭判刑15年，而開始在國際上積極為維吾爾人發聲。阿薩特表示：「維吾爾族案件是對國家和國際法律體系關於正義和問責承諾的真正考驗。阿根廷法院必須抓住這個機會，申明任何政府或官員都不得犯下人類暴行而不受懲罰。」

姊姊遭新疆法院判刑20年的維吾爾倡議者阿巴斯（Rushan Abbas）則說，根據阿根廷的普遍管轄權條款提交的材料對於法庭審議維吾爾人的遭遇至關重要，因為這有機會讓犯下反人類、酷刑、奴役和種族滅絕罪的人為其行為負責。

目前在美國耶魯大學法學院擔任研究員的阿薩特指出，為維吾爾族人伸張正義是一條漫長而曲折的道路。她表示：「維吾爾人要求國際社會提供的，是與其他令人髮指的人類罪行的受害者相同的法律途徑。雖然相關的調查結果與文件讓這個危機存留於公眾視野，但國際社會需要採取真正的行動，才能對中國政府產生威懾作用。」

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