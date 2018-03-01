犹太大屠杀：鲜为人知的一段历史

（德国之声中文网）还从未有过一位德国总统到访过白俄罗斯。上周五（6月29日）施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）总统前往明斯克，同白俄罗斯总统户卡申科以及奥地利总统范德贝伦（Alexander Van der Bellen）一道为马里- 特罗斯腾涅茨（Maly Trostenez）集中营纪念馆剪彩。该地离首都明斯克10公里，纳粹统治时期，这里曾建有当年苏联国土上最大的集中营。

苏联时期，不论在铁幕的哪一边，基本上没有人知道这个集中营的存在。直到2002年前，这里连一个纪念碑都没有，然而就是在这片区域里，1942年春季至1944年夏天，据悉有6万至20万人惨遭屠杀，其中包括很多原籍为欧洲西部的犹太人。根据位于多特蒙德的国际教育与相遇机构的数字，仅在1941年至1942年年间，就有22000名德籍犹太人被遣送到明斯克和特罗斯腾涅茨。

当年纳粹就是用这些火车把犹太人运往特罗斯腾涅茨

当年，苏联方面将特罗斯腾涅茨的受害者称为"苏联平民、游击队员、反抗战士"，白俄罗斯历史学家多格夫斯基（ Aleksandr Dolgowskij ）对德国之声表示，"苏联的纪念文化有意识地排除'犹太大屠杀'这一概念。"波恩大学东欧历史学家马克提纳（Ekaterina Makhotina）也批评道，德国很少纪念二战中的东欧受害者以及在奥斯威辛以东的犹太人受害者。

"记忆之门"

自2010年起，人们就开始设计特罗斯腾涅茨纪念场地，该地的三角形主体纪念碑已于2015年竣工，它也被称作"记忆之门"，从那里开始，有一条小路直接通向屠杀场。路的另一侧，屠杀场边，即是现在刚刚落成的纪念馆。整个特罗斯腾涅茨纪念场地还没有全部完工。

这一纪念项目的资助方有来自德国的捐款者、多特蒙德和明斯克的国际教育和相遇机构以及德国外交部、德国战争坟墓管理联合会和多个当年向特罗斯腾涅茨遣送犹太人的城市。

跨民族的纪念文化

"重要的是，苏联之后的纪念活动要继续下去"，历史学家多格夫斯基这样表示。他指的是，给发生悲剧的地方，以合适的方式进行纪念，同时填补苏联时代讨论二战的空白。

但他认为更重要的是，"我们能否从民族国家的框架中解放出来，从而不仅仅纪念自己民族的受害者？"多格夫斯基说，"我们必须一同来纪念这个集中营 - 德国、以色列、奥地利、瑞士、美国以及其他各国犹太人，他们的亲属曾被驱赶到这里。"

多格夫斯基呼吁创立一种跨民族的纪念文化，并希望这一文化首先在马里- 特罗斯腾涅茨生根发芽。