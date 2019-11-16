犹太人定居点政策：美国改变立场

（德国之声中文网）美国首席外交官、国务卿彭佩奥11月18日宣布，美国总统特朗普行政当局改变了对以色列在约旦河西岸被占领土设置定居点的立场。

彭佩奥表示，美政府将不再坚持国务院1978年所持的关于在被占领土设置平民定居点"抵触国际法"的法律意见。他说，"以色列在约旦河西岸设置平民定居点本身并非不符合国际法。"他还称，"定义设置平民定居点不符合国际法未能奏效，未能推进和平事业"。

彭佩奥称，美方现在的这一决定不意味着华盛顿在以色列定居点合法性或约旦河西岸最终地位问题上的最终立场，相关事务应由巴勒斯坦人和以色列人谈判解决。

在特朗普前任--奥巴马总统任职期间，联合国安理会曾通过一项决议，要求终止设置定居点。

欧盟表异议

美国政策的这一改变引起巴勒斯坦人的愤怒，并招致国际社会批评。多数国家视犹太人定居点为非法。巴勒斯坦总统阿巴斯的发言人鲁代纳（Nabil Abu Rdeneh）表示，美国的这一决定"完全违背国际法"，"美国行政当局失去了未来在和平进程中扮演任何角色的资格"。

欧盟表示，它在以色列定居点问题上的立场"是清晰的并保持不变"。欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼在一份声明中强调，欧盟呼吁以色列终止作为占领者的兴建定居点的所有活动。

上周，欧洲法院裁定，来自以色列定居点的产品必须注明其产地，使以政府大为不满。

约旦河西岸一处定居点外的以色列士兵

内塔尼亚胡赞赏美方决定

美方声明刚发出，以色列总理内塔尼亚胡即发表讲话称，美方关于定居点的立场"矫正了一个历史性错误"。他还对特朗普和彭佩奥表示感谢，感谢"他们支持真理和正义的坚定立场"。他同时呼吁希望推进和平其它国家，"采取相同立场"。

华盛顿的这一决定被认为是给内塔尼亚胡帮了大忙。因联合组阁未果，这位以色列总理正为保持权力而苦斗。

美国政府声明发出后不久，美驻耶路撒冷大使馆发出旅游警告，提醒前往耶路撒冷、约旦河西岸和加沙地带的本国公民注意安全，指出，反对彭佩奥声明的人有可能袭击"美国政府机构、美国私人利益和美国公民"。

"两国方案"希望减小

周一的声明是特朗普行政当局涉及以巴关系的最新一次大动作，有可能危及巴勒斯坦人对"两国方案"所存的希望。

2017年，特朗普总统宣布承认耶路撒冷为以色列首都，并于2018年在该市正式开设大使馆。此前，美国的政策是，耶路撒冷的最终地位应由冲突各方自行确定。

今年3月，特朗普宣布承认以色列1981年占领的戈兰高地。此决定强化了内塔尼亚胡的地位，但引发叙利亚的强烈反应。

在1967年战争中， 以色列攻占了约旦河西岸地区和东耶路撒冷，并很快设置了定居点。目前，在这两个地区居住有约70万以色列人。巴勒斯坦人将这两个地区视为未来巴勒斯坦国的主权领土。

火箭来自叙利亚

周二早晨，在以色列控制的戈兰高地火箭警报声大作。以军方称，反导系统击毁了来袭火箭。军方称，其中4枚火箭被确定来自叙利亚，均被以色列防空系统摧毁，"以色列社区未受损失。"

凝炼/乐然（德新社、路透社）