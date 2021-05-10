状告欧委会　亚马逊胜诉

（德国之声中文网）位于卢森堡的欧盟一审审法院（EuG）周三（５月１２日）裁定亚马逊胜诉，驳回欧委会关于亚马逊须补交2.5亿欧元税款的要求，理由是，欧委会未能证明卢森堡给予亚马逊不合理的税收优惠。

在线交易平台亚马逊通过卢森堡的两家公司开展其欧洲业务，根据内部合同，经由品牌、技术和各种数据赚到的钱流向美国母公司。为此，亚马逊与卢森堡财政当局就相关许可费的税务评估达成协议，得到所谓的税务先期证明。

2017年，欧盟委员会抱怨亚马逊由此享受税收优惠，从而获得非法补贴。欧委会据此要求卢森堡要求亚马逊补缴2006年至2014年税款，总额2.5亿欧元。 亚马逊和卢森堡双双就此提告。

初审结果，欧盟一审法院裁决诉讼成立。根据该项裁决，许可证应按无关联企业将支付的市场价格估值，而欧委会未证明亚马逊和卢森堡选择的计算方法与此相悖。

欧委会尚可就这一裁决向欧洲法院（EuGH）提出上诉。

（德新社，路透社）

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