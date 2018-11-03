犀牛角虎骨仍无法重返中国市场

（德国之声中文网）中国政府暂定推迟放松对犀牛角和虎骨的交易与使用。中国国务院常务副秘书长丁学东周一（11月12日）接受媒体采访时说，中国政府没有改变保护野生动物的立场 ，不会放松对野生动物非法贸易的打击。

然而就在今年10月底时，中国国务院曾发出通知，放宽犀牛角与虎骨的贸易活动，同时废止1993年5月29日印发的《国务院关于禁止犀牛角和虎骨贸易的通知》。国务院在通知中指出，犀牛角和虎骨在"特殊情况"下得以被允许使用。这些"特殊情况"包括﹕科学研究、医药、文化交流。

国务院的"放宽"通知公布后，立即遭遇国际舆论的强烈反弹。世界自然基金会认为，中国的解禁是向公众发出的错误信号，"倒退25年，走回头路。"该组织野生动物负责人金奈德（Margaret Kinnaird）发布了一份官方声明表达忧虑，"中国取消已经实行25年的对虎骨犀牛角制品交易的禁令是一个非常令人担忧的举动。这等于是放开了一个会在全球范围内产生负面结果的一种交易。"

她指出，即使交易局限在古董市场和医院里，它还是会让消费者和执法人员产生很多困惑，因为他们无法轻易分辨哪些产品是合法的，哪些是非法的。这种效应最终会导致市场对虎骨犀牛角制品的需求激增。

丁学东的采访发表后，金奈德发表声明欢迎北京的决定。她指出，这也是中国政府面对国际压力作出的积极回应，"这一举动有助于北京巩固其打击野生动物非法交易的国际主导地位，为缩小野生动物的需求市场作出贡献。"