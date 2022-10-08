牽動全球半導體供應鏈 台政府重申台海安全重要性

（德國之聲中文網）台灣經濟部長王美花在美國時間週二（10月11日）於華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發表演說，表示先進的半導體大多於台灣製造，若台灣出事，全球經濟與高科技產業將受嚴重衝擊。她強調，台灣安全，全球供應鏈才安全。

王美花提到，台灣半導體代工廠在全球的市佔率達62.7%，而7奈米以下的尖端半導體市佔更達73%。加上台灣超過60%的半導體都是出口至中國與香港，若台灣生產被中斷，除了全球經濟跟高科技產受波及外，中國也會受到影響。她說：「若中國想成為大國，他們應該三思。」

此外，王美花說，台灣半導體供應鏈非常完整，這都是過去40多年來努力建置的成果，其他國家很難媲美。由於台灣改善自身的供應鏈生態，其他國家也很難複製或取代台灣。

英情報首長：台海出事將衝擊英國戰略韌性

同日，英國資通訊情報單位「政府通訊總部」（GCHQ）首長佛萊明（Jeremy Fleming）在倫敦智庫發表演說時，提到世界上的民主國家不能在量子計算等尖端領域落後，並警告說，民主國家在半導體方面存在潛在弱点。他提到，台灣在全球半導體生產方面具有世界領先地位，「台海是重要的供應鏈，任何風險都可能直接影響英國的復原力和全球未來增長。」

此前，美媒彭博社在7日報導，美國為台灣可能遭到侵略研擬的應變計畫包含，若發展至最糟情況，美國會考慮撤離台灣最優秀的半導體工程師。對此，台灣國防部長邱國正週三（10月12日）在立法院報告時表示，美國在台海兵推中，沒有要撤出台積電工程師的想法，並重申國家防衛要靠自己。邱國正表示，任何動亂都會影響到經濟與人民生計，所以一定要避免戰爭爆發，而台灣的國軍都在克制。

海軍急需籌建新兵力

除了關鍵的半導體產業，邱國正週三也在立法院分享台灣海軍艦艇的現況。他在報告時指出，台灣海軍目前有6艘1970年代由美國建造完成的濟陽級艦，迄今已使用逾30年。由於戰鬥系統跟裝備老舊，維修費用高又有安全性問題，所以台灣海軍急需新戰力。

他說，汰換濟陽級艦不僅是因為中國的軍事壓力，也是因為台灣國軍建軍有一定的程序，目前規劃逐年汰換船艦。邱國正重申，雖然近期汰換壓力較大，台灣的步調要加快但不能亂。為了應對情勢發展，台灣海軍預計以噸位較小、建造期程較短的防空及反潛型輕型巡防艦艇，來汰換濟陽級艦，預計2023年至2026年籌獲防空與反潛型輕型巡防艦原型艦各一艘。

（綜合報導）

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