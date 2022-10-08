 牽動全球半導體供應鏈 台政府重申台海安全重要性 | 经济纵横 | DW | 12.10.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

牽動全球半導體供應鏈 台政府重申台海安全重要性

在各國高官近日陸續針對台灣半導體供應鏈發表看法後，台灣經濟部長王美花11日在華府重申，台灣安全，全球供應鏈才安全。台灣國防部長邱國正也說，台灣一定要避免戰爭爆發。

China | Halbleiter aus Taiwan

台灣經濟部長王美花說，台灣半導體供應鏈非常完整，這都是過去40多年來努力建置的成果，其他國家很難媲美。

（德國之聲中文網）台灣經濟部長王美花在美國時間週二（10月11日）於華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發表演說，表示先進的半導體大多於台灣製造，若台灣出事，全球經濟與高科技產業將受嚴重衝擊。她強調，台灣安全，全球供應鏈才安全。

王美花提到，台灣半導體代工廠在全球的市佔率達62.7%，而7奈米以下的尖端半導體市佔更達73%。加上台灣超過60%的半導體都是出口至中國與香港，若台灣生產被中斷，除了全球經濟跟高科技產受波及外，中國也會受到影響。她說：「若中國想成為大國，他們應該三思。」

此外，王美花說，台灣半導體供應鏈非常完整，這都是過去40多年來努力建置的成果，其他國家很難媲美。由於台灣改善自身的供應鏈生態，其他國家也很難複製或取代台灣。

英情報首長：台海出事將衝擊英國戰略韌性

同日，英國資通訊情報單位「政府通訊總部」（GCHQ）首長佛萊明（Jeremy Fleming）在倫敦智庫發表演說時，提到世界上的民主國家不能在量子計算等尖端領域落後，並警告說，民主國家在半導體方面存在潛在弱点。他提到，台灣在全球半導體生產方面具有世界領先地位，「台海是重要的供應鏈，任何風險都可能直接影響英國的復原力和全球未來增長。」

此前，美媒彭博社在7日報導，美國為台灣可能遭到侵略研擬的應變計畫包含，若發展至最糟情況，美國會考慮撤離台灣最優秀的半導體工程師。對此，台灣國防部長邱國正週三（10月12日）在立法院報告時表示，美國在台海兵推中，沒有要撤出台積電工程師的想法，並重申國家防衛要靠自己。邱國正表示，任何動亂都會影響到經濟與人民生計，所以一定要避免戰爭爆發，而台灣的國軍都在克制。

海軍急需籌建新兵力

Taiwanesischer Politiker und ehemaliger General - Chiu Kuo-cheng

台灣國防部長邱國正週三（10月12日）在立法院報告時表示，美國在台海兵推中，沒有要撤出台積電工程師的想法，並重申國家防衛要靠自己。

除了關鍵的半導體產業，邱國正週三也在立法院分享台灣海軍艦艇的現況。他在報告時指出，台灣海軍目前有6艘1970年代由美國建造完成的濟陽級艦，迄今已使用逾30年。由於戰鬥系統跟裝備老舊，維修費用高又有安全性問題，所以台灣海軍急需新戰力。

他說，汰換濟陽級艦不僅是因為中國的軍事壓力，也是因為台灣國軍建軍有一定的程序，目前規劃逐年汰換船艦。邱國正重申，雖然近期汰換壓力較大，台灣的步調要加快但不能亂。為了應對情勢發展，台灣海軍預計以噸位較小、建造期程較短的防空及反潛型輕型巡防艦艇，來汰換濟陽級艦，預計2023年至2026年籌獲防空與反潛型輕型巡防艦原型艦各一艘。

（綜合報導）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

DW.COM

美国全面加码限制芯片对华出口 台湾表示会配合

这被视为90年代以来美国对华技术出口政策的最大转变：周五华盛顿出台一系列新规，禁止任何使用美国设备制造的先进芯片出口给中国。美国官员表示，与盟友国家就采取类似措施的讨论正在进行中。台湾经济部发表声明称，台湾半导体产业“非常重视遵守法律法规”。  

台积电向美国商务部提交芯片供应链信息数据

台湾芯片代工龙头企业台积电证实已向美国商务部提交芯片供应链信息数据，但强调没有揭露特定客户资料。据悉，半导体大厂美商英特尔、德国大厂英飞凌尚未提交相关问卷。  

相关内容

Chinese employees dressed in dust-proof clothing work at the 12-inch wafter plant of SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) in Beijing, China, 27 August 2012. Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), Chinas biggest chip maker and semiconductor foundry, reported a record-high US$421.8 million in consolidated revenues for the second quarter of 2012. The sales figure, which was up 26.8% on quarter and 19.7% from a year earlier, also beat company guidance. SMIC returned to profitability after reporting five consecutive quarters of losses. The firm generated net profits of US$7.1 million in the second quarter of 2012. Net cash flow from its operations tripled to US$109.4 million in the quarter from US$35.8 million in the prior quarter, the firm added. |

美国全面加码限制芯片对华出口 台湾表示会配合 08.10.2022

这被视为90年代以来美国对华技术出口政策的最大转变：周五华盛顿出台一系列新规，禁止任何使用美国设备制造的先进芯片出口给中国。美国官员表示，与盟友国家就采取类似措施的讨论正在进行中。台湾经济部发表声明称，台湾半导体产业“非常重视遵守法律法规”。

Tesla CEO Elon Musk looks up as he addresses guests at the Offshore Northern Seas 2022 (ONS) meeting in Stavanger, Norway on August 29, 2022. - The meeting, held in Stavanger from August 29 to September 1, 2022, presents the latest developments in Norway and internationally related to the energy, oil and gas sector. - Norway OUT (Photo by Carina Johansen / NTB / AFP) / Norway OUT (Photo by CARINA JOHANSEN/NTB/AFP via Getty Images)

马斯克再次语出惊人：建议台湾成为中国特别行政区 08.10.2022

亿万富翁、科技大佬马斯克在接受《金融时报》采访时表示，他认为台海冲突不可避免。马斯克建议将台北变为中国的一个“特别行政区”，以防止台海冲突。此语一出，在网上引起巨大反弹。

U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin speaks at a press conference during his visit in Prague, Czech Republic, Friday, Sept. 9, 2022.  (Jaroslav Svoboda/CTK via AP)

美防长：中国不会立即入侵台湾 与北京保持沟通很重要 03.10.2022

美国防长奥斯汀2日向CNN表示，他不认为中国会马上入侵台湾，但也表示北京尝试透过军事行动在台湾周围建立新常态。他重申，华府正努力与北京重启军事沟通管道。

广告
根据科磊公司财务文件，中国是科磊最大的区域市场

遵守美国新规: 科磊部分断供中国芯片客户

知情人士对路透社表示，中国工作人员收到一封来自科磊法务部门的电子邮件，称从北京时间周二晚上11点59分起对中国芯片工厂部分断供。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  