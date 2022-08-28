牽制中國 美日舉行「東方之盾」聯合軍演

（德國之聲中文網）日本陸上自衛隊和美國陸軍週日（8月28日）展開「東方之盾22」（Orient Shield 22）野戰訓練軍事演習，旨在提升兩國地面部隊的作業互通能力及防衛能量。日媒指，這是為了應對中國在台灣周邊日益活絡的軍事活動。

日本產經新聞報導，本屆「東方之盾」聯演，美國陸軍與日本陸上自衛隊共出動約2100名兵力參加，整個演習將持續至9月9日為止。據《日本時報》報導，這也是美國陸軍首次派遣多領域特遣隊（MDTF）抵達日本參演。

演習首日，美日雙方公開反坦克導彈射擊訓練畫面，由美國陸軍提供「標槍導彈」（Javelin）進行實彈射擊，這也是美軍標槍導彈首度在日本境內實施實彈演訓。

日本共同社報導指出，標槍導彈是一種由步兵攜、扛在肩上射擊的反裝甲導彈，擁有「戰車殺手」之稱，可自動追蹤並破壞裝甲車。在俄烏戰爭中，美國亦軍援烏克蘭該導彈以對抗俄軍，因此陸上自衛隊考慮到「中國在東海和台灣周邊頻繁進行軍事活動，欲展現地面戰鬥也有優勢以施加牽制」。

此外，美軍也在鹿兒島縣奄美大島佈署海馬斯火箭炮系統（HIMARS），雙方的電子作戰部隊也將首度投入聯合反艦作戰訓練。

綜合日媒報導，「東方之盾」旨在提高兩國軍隊的互操作能力，包括在太空和網絡空間領域，這些領域正日益成為現代戰爭的重要組成部分。

中國常態化軍事行動

美日演習第一天，美國第七艦隊證實「安提坦號」、「錢斯洛斯維爾號」巡洋艦通過台灣海峽。東部戰區新聞發言人施毅表示，解放軍東部戰區對美艦過航行動全程跟監警戒，一切動向盡在掌握。

此外，中國空軍也在週日（28日）大秀軍事肌肉，在其航空開放活動暨長春航空展上，展示運油-20、殲-16和轟-6K等新型戰機。其中運油-20、殲-16多次在台海周圍進行演習並侵擾台灣防空識別區，還有部分架次闖越海峽中線。

中國空軍新聞發言人申進科表示，運油-20、殲-16等新型戰機已經在今年5月投入與俄羅斯的聯合空中戰略巡航。至於轟-6K，是中國自主研制的中遠程新型轟炸機，申進科稱，其航跡已飛越了巴士海峽、宮谷海峽、對馬海峽和台灣海峽。

東部戰區上週五（26日）表示，近日解放軍在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，是根據台海形勢變化組織的「常態化軍事行動」。並稱戰區部隊將持續練兵備戰，堅決捍衛國家主權和台海和平穩定。

又見無人機擾金門

與此同時，上週六（27日）又傳出有中國無人機飛越台灣離島的軍事衛哨、空拍金門村落。

根據中國社交媒體平台微博上廣傳的空拍影片，一架民用無人機飛越金門上空，地形、地貌皆一覽無遺，甚至還飛到營區上空，再度近拍崗哨。畫面中可見武裝哨兵察覺無人機後隨即打電話通報。

對此，台灣陸軍金門防衛指揮部（簡稱金防部）週日（28日）表示，金門烈嶼地區有不明飛行器「短暫掠過上空」，經比對研析應為民用無人機。部隊依標準作業程序，射擊信號彈警示，並保持監控及高度警戒。

金防部指出，「再三以無人機等飛航實體輕率挑釁，破壞區域安全穩定」，將以慎戰思維，秉不輕啟戰端、不升高衝突基本原則面對，後續將採取包括驅離在內等必要反制措施適切應處，以確保國家安全。

此前，金門才發生過中國民用無人機近距離拍攝崗哨，當地官兵自發性以石頭丟擲驅趕事件，引發台灣輿論質疑台灣軍隊針對中國無人機的反制措施不足。

（綜合報導）

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