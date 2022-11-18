特鲁多的“严重关切”碰上习近平的“不好说了”

（德国之声中文网）加拿大政府的一位消息人士说，加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）在周二与中国国家主席习近平三年多来的首次会谈中，对中国在加拿大可疑的“干涉”行为提出了“严重关切”。

相关的报道隔日让习近平感到不快，周三（11月16日）网上流传的一个视频上，人们看到习近平同特鲁多站着进行了一个简短的交谈。习近平说，“我们昨天谈论到的，今天都在报纸上读到。这是不合适的，不是对待谈话的应有方式”。他说，应该认真、相互尊重地进行对话，“否则，结果就不好说了”。

特鲁多则说，“在加拿大我们相信自由、公开和坦率的对话”。他还说，也许可以将对话继续下去，愿意建设性地同习近平进行合作，“但会在有些问题上，我们无法达成一致”。

习近平说，“要创造条件”，接着他同特鲁多握手后，脸上带着笑意走开了。

值得一提的是，加拿大方面并没有正式公布周二特习会的内容。

此前路透社报道称，周二习近平和特鲁多在一个拥挤的房间里面对面交谈了大约10分钟。与此相比，美国总统拜登和习近平周一进行了三个半小时的闭门会谈。政策分析家帕里斯表示：“我们谈论的是一种多年来一直处于深度冻结状态的关系，所以第一次领导人级别的接触是非正式的，这并不令人惊讶。”

嫌犯面临四项指控

文章开头提到的“干涉”很可能是指11月7日的一篇报道。加拿大媒体报道援引情报官员的话说，他们怀疑中国干预了2019年的选举。另外，加拿大最大电力生产商的一名员工，在周一（14日）被警方逮捕并起诉，指控他试图为中国窃取商业机密。包括《华盛顿邮报》和路透社在内的媒体报道，加拿大警方称，加当局已经对该国最大电力公司＂魁北克水電公司＂ （Hydro-Québec）的一名研究人员提出间谍指责，内容是他为中国获取商业机密。

这名嫌犯音译名为王跃生，今年35岁，被加拿大警方逮捕后于本周二出庭面临四项指控，包括获取商业机密、未经授权使用计算机和违反公职人员的信任。

加拿大警方在一份声明中说，当王在国有企业工作期間，“涉嫌获取商业机密，使中华人民共和国受益，损害了加拿大的经济利益。”

警方表示，外国间谍活动的企图令人關注。加拿大皇家骑警督察波度因（David Beaudoin）告诉《华盛顿邮报》的记者，这是第一次根据《加拿大安全信息法》提出商业机密指控。这项指控的最高刑期为10年。

他指出，外来人员可能影响国家安全的干涉行为，“最近引起了很大的关注”。加拿大警方在调查相关问题方面也“越来越活跃”。

王跃生曾经就职的魁北克水电公司利用水力发电，不仅为加拿大的法语省份，也为美国纽约和新英格兰地区的客户发电。

习近平特鲁多对话曝光：“这不合适”！

波度因指出，来自蒙特利尔郊区的王跃生涉嫌在2018年至今年10月期间从事犯罪活动，並在其雇主不知情下使用信息。他说，这名员工“利用其职位之便”，为中国的一所大学和研究中心从事研究工作。《华盛顿邮报》特别在报道中指出：中国是全球电动汽车电池市场的主导供应商。

报道援引魁北克水电公司称，王跃生曾在其交通电气化和储能卓越中心工作，该中心是为电动汽车和储能系统开发电池材料的研究单位。中心以前曾与美国陆军研究实验室合作。警方表示，该公司安全部的一项投诉引发了8月份的调查。

特鲁多的关切

政府消息人士向路透社表示，如今在印尼巴厘岛举行的20国集团会议期间，特鲁多于习近平讨论了他对中国在加拿大的“干预活动”的关切。

特鲁多的前外交政策顾问、渥太华大学国际事务教授帕里斯（Roland Paris）说：“加拿大的情报机构通常在公开场合保持缄默，如今他们对相关事宜持续关切”。

消息人士向路透社表示，特鲁多和习近平会面还讨论了俄罗斯入侵乌克兰、朝鲜，以及12月在蒙特利尔举行的“保护自然和应对气候变化”峰会的重要性，也谈到了“继续对话的重要性”。



牵动中美加三国的孟晚舟 不一样的掌上明珠 孟晚舟是华为创始人任正非的长女，后因父母离异随了母姓。不同的消息来源显示，九十年代初，刚满20岁的孟晚舟既已加入华为。她从秘书一路做起，到2018年底在加拿大被捕前，她已经官至华为副董事长兼首席财务官。

牵动中美加三国的孟晚舟 加国被捕 2018年12月1日，华为首席财务官孟晚舟在温哥华机场转机时，加拿大警方应美国政府的司法互助请求逮捕了这位时年46岁的企业高管。就此，她被推上了一场中美加三国外交纠纷的风口浪尖。

牵动中美加三国的孟晚舟 中方要求立即放人 2018年12月8日，中国外交部副部长乐玉成（上图）紧急召见加拿大驻华大使麦家廉，就加方拘押华为公司负责人提出严正交涉和强烈抗议。两天之后，两名在华加拿大人遭秘密逮捕。由于时间如此巧合，外界普遍猜测，这两名加国公民成了中方向加美施压的人质。

牵动中美加三国的孟晚舟 美国要求引渡孟晚舟 2019年1月28日，美国代理总检察长惠特克、商务部长罗斯、国土安全部部长尼尔森以及联邦调查局局长瑞伊在美国司法部举行联合新闻发布会，宣布正式要求引渡孟晚舟，并以23项罪名起诉华为。

牵动中美加三国的孟晚舟 “人质外交” 两名在中国被捕的加拿大公民分别是前外交官加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）。在消失半年之后，中方才正式承认上述两人已因间谍罪被逮捕。这被加拿大、美国方面指责是“人质外交”。

牵动中美加三国的孟晚舟 假释状态下的华为公主 同为接受审理，孟晚舟的境遇显然要比在中国遭关押的两名加拿大公民强了很多。孟晚舟在被拘押数天之后，她的假释申请既获法庭批准。带着电子脚镣的孟晚舟可以在规定范围内自由行动。图为2020年年底，孟晚舟离开其位于温哥华的别墅前往法庭参加引渡审理。

牵动中美加三国的孟晚舟 华人群体声援 孟晚舟被捕期间，得到了很多海外华人声援。在温哥华法院聆讯期间，一再有当地华人在法院外举牌，要求还孟晚舟自由。图为2018年庭审刚刚启动时孟晚舟支持者在温哥华法庭前要求立即放人。在2021年9月下旬获释后，孟晚舟说，“我永远不会忘记所有收到的祝福，我想感谢我的祖国，还有我祖国的人民，对我的支持和帮助，这是我走到今天最大的支柱”。

牵动中美加三国的孟晚舟 孟晚舟获释离开加拿大 2021年9月24日，美国司法部与孟晚舟方面达成协议暂缓起诉，加拿大法院也终止了引渡聆讯。孟晚舟对多项银行欺诈指控表示不认罪。不过，作为协议的一部分，她承认曾就华为在伊朗业务误导银行。这位华为高管随后登上了中国政府的包机。与此同时也传来消息，两名在中国被扣押的加拿大公民康明凯及迈克尔‧斯帕弗也已获释、9月25日返回加拿大。



自2018年华为技术公司高管孟晚舟被拘留以及北京随后以间谍罪逮捕两名加拿大人以来，加中两国的外交关系一直处于高度紧张状态。

虽然去年三人获释后对峙结束，但两国关系仍不乐观。渥太华以国家安全为由，在今年5月禁止使用华为的5G设备，并在本月早些时候命令三家中国公司剥离它们在加拿大的关键矿产股权。同时加拿大政府准备推出“印太战略”。外交部长乔利（Melanie Joly）说，该战略将在人权方面挑战中国，同时寻求与这个世界第二大经济体在气候变化和其他共同目标方面的合作。

（路透社、《华盛顿邮报》）

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