特鲁多“搅局”中美贸协 中方：“注定徒劳”

(德国之声中文网) 美国财政部长姆努钦周四(12月19日)表示，中美将于1月初签署初步贸易协议。

姆努钦在接受CNBC采访时表示，协议已经进入文本翻译阶段，不会再重新协商。这也平息了过去几周协议仍有不确定性的担忧。

姆努钦的说法让华尔街的主要股市指数大涨。标普500指数连续第6次创下历史新高，是自2018年1月以来的最长涨幅。纳斯达克指数也连续第7个交易日上涨。 两大指数与道琼斯工业指数都创下了历史最高收盘纪录。

加拿大总理有意见

加拿大总理特鲁多同一天表示，中美敲定贸易协议应该加上一个条件:释放两名被北京拘留的加拿大人。

特鲁多对魁北克电视台说：「我们已经说过，除非解决孟晚舟和两个加拿大人的问题，不然美国不该和中国签署最终和完整的协议。」特鲁多说，加拿大一直在与华盛顿合作，以说服中国释放两人。

目前还不清楚特鲁多指的是中美第一阶段协议还是后续更完整的协议。

美国驻渥太华大使馆发言人克鲁克 (Joseph Crook)说，华盛顿对这两名加拿大人被捕深表关切。他在电子邮件中说：「特朗普总统和其他高级官员在与中国政府高层举行的会议上呼吁过要释放两名被拘留的加拿大人。」

“火中取栗”？Desperate?

针对特鲁多的说法，中国外交部周五（12月20日）表示，从去年12月开始的针对两名加拿大人涉嫌危害国家安全的调查工作已经结束，案件已经移交检方处理。

根据中国外交部官网发表的记者会问答内容，发言人耿爽在被问到特鲁多总理“要求中方放人“的说法时表示：“我看到了有关报道。我不知道加方现在是不是有一种欲哭无泪的感觉。替他人火中取栗，最终受伤的肯定是自己。我要奉劝加方，通过拉帮结派或者将一些其它议题进行挂钩向中方施压，这种做法注定是徒劳的，也是无效的。”

此后有记者追问耿爽，”火中取栗“的比喻想表达什么意思？是不是”desperate“（绝望）的意思？并有记者继续追问这一说法是否包含”threat“（威胁）的意思。

耿爽表示，desperate和threat的说法都是记者们的解读。并随后给出了一段”更外交的答案“：”造成当前中加关系困难局面的责任完全在于加方。解铃还须系铃人。我们奉劝加方正视中方的严正立场和关切，纠正错误，立即释放孟晚舟女士，让她平安回到中国。至于加方一直纠缠的两名加拿大公民的个案，这两人涉嫌从事危害中国国家安全的活动，已经由中国的侦查机关侦查终结，并按法律规定移交检察机关审查起诉。“

在温哥华警方应美国要求逮捕了华为财务长孟晚舟后，两名加拿大人，商人斯帕沃尔和前外交官康明凯，在2018年12月分别被捕，并遭指控影响中国国家安全。

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夏立民/杨威廉(路透社、法新社)