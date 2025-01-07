特鲁多宣布辞职后 特朗普再提议加拿大成为“第51州”

再次当选美国总统后不久，特朗普在海湖庄园的一次晚宴上向特鲁多提出过这个建议，曾引起一片哄笑。

（德国之声中文网）特朗普在他自己的社交平台Social Truth发文写道：“许多加拿大人热爱成为第51个州。美国无法再承受与加拿大为维持生存所需的巨额贸易逆差和补贴。特鲁多知道这一点，所以辞职了。”

“如果加拿大与美国合并，就不会有关税，税率也会大幅降低，而且他们会完全不受俄罗斯和中国船只的威胁。两国携手，将会成为一个多么伟大的国家!!!”

特朗普去年11月再度当选美国总统。此后，在海湖庄园的一次晚宴上曾对杜鲁多提出这个建议，引起现场一片哄笑。自此以后，特朗普多次在社交媒体上将杜鲁多称为“加拿大州州长”。

特鲁多周一（1月6日）宣布辞去自由党党魁职务，但将留任总理职务直到自由党选出新领袖。

现年53岁的特鲁多2015年11月上任，两度获得连任，其任期接近10年。大约两年前，他的支持率因民众对房价高涨的愤怒而持续下滑。最新的民意调查显示，自由党在今年秋天的大选中将惨败给目前在野的保守党。加拿大副总理兼财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）去年12月中递出辞呈，原因是与特鲁多就应对特朗普的关税威胁存在分歧。

(通讯社)

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