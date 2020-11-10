 特鲁多：加拿大不会屈服于中国的“胁迫外交” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.11.2020

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时政风云

特鲁多：加拿大不会屈服于中国的“胁迫外交”

距离孟晚舟在温哥华机场被捕已经过去近两年。此案也引发中加外交关系紧张。近日，加拿大总理特鲁多接受媒体采访是表示，中方不断施压的做法不会奏效。

Kanada Ottawa Premierminister Justin Trudeau während Fragestunde im Parlament (Blair Gable/Reuters)

（德国之声中文网）“我们不相信胁迫外交……。而且，我们实际上深信，如果开始向这种施压让步，这从长期来看会更为不利”，特鲁多在接受《金融时报》采访时说。

这位加拿大总理还在这篇周三（11月11日）发布的采访中称，“中国一直认为，只要他们向我们施加足够的压力，我们就会……让步，然而这与我们的立场恰恰相反”。

Kanada Prozess Meng Wanzhou (Jennifer Gauthier/Reuters)

孟晚舟引渡案的第二阶段聆讯目前仍在进行中

华为创办人任正非的女儿丶时任华为财务长孟晚舟于2018年12月1日在温哥华转机时被逮捕，加拿大警方当时是应美国方面要求做出逮捕的。孟晚舟否认了对她的一切指控。

该案件引发了加拿大与中国外交关系紧张。在孟晚舟被捕后不久，中方逮捕了加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor) 。外界普遍认为，两人被捕与孟晚舟案有关，不过中方没有承认这一点。

特鲁多本周一与美国大选中胜出的拜登通了电话。特鲁多表示双方谈到了两名加拿大人被囚中国的问题，希望未来的拜登政府可协助加方游说中国释放两人。

这起涉及中、美、加三国司法、政治和外交的孟晚舟引渡案目前仍在进行中。

王凡/叶宣（路透社）

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華為的危機感

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时事评论

Hongkong Legislative Council Parlament Gesetzgeber (Vincent Yu/AP Photo/picture alliance )

专访遭DQ议员：港府借“爱国”之名肆意妄为

梁继昌是香港立法会会计界议员，11月11日与三名同僚一齐遭到港府剥夺议员资格。在接受德国之声专访时，梁继昌指责全国人大以及港府的此项决定“程序不正当”。同时，他也强调，随着民主派总辞，立法会遭削弱，监督政府的职能更多地需要全体香港民众承担。  