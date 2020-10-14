特鲁多冀拜登施压中国  促释放两加拿大人

（德国之声中文网）加拿大总理特鲁多与美国总统当选人拜登周一（9日）通电话，特鲁多表示双方谈到两名加拿大人在中国被囚禁，他期望拜登政府可协助游说中国释放两人。

特鲁多与拜登通话後在记者会指，中国为报复孟晚舟被捕而任意拘留两名加拿大人至今700多天，这种「胁迫外交」（coercive diplomacy）并不奏效。

他说：「我非常有信心，新一届美国政府将继续是加拿大和世界其他国家的好伙伴，因爲我们希望让中国明白，他们采取的手段根本行不通。」

2018年12月，加拿大依美国要求拘留华为创办人任正非的女儿丶时任华为副董事长兼首席财务官孟晚舟，数天后，中国政府逮捕加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor) 。中方否认与孟晚舟案有关，但外界认为这是明显的报复行为。

两名加拿大人一直被关押，到了今年6月，中国才提出正式起诉，指康明凯涉「为境外刺探国家秘密丶情报罪」丶迈克尔涉「为境外刺探丶非法提供国家秘密罪」。

除了两名加拿大的问题，特鲁多还与拜登谈及新冠疫情丶气候变化和北约等议题。

李澄欣/楊威廉 (路透社丶美联社）

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