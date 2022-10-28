特鲁多：中国正在与加拿大玩“侵略性游戏”

（德国之声中文网）针对加拿大选举遭到外国干预的报道，加拿大总理特鲁多周一（11月8日）警告说，中国正在与民主国家和加拿大各机构玩“侵略性游戏”。

据加拿大环球电视网（Global News）报道，中国政府在加拿大最近的一次选举中通过一个“秘密网络”资助一批候选人。此外，加拿大已针对多伦多地区的非法中国“警察站”展开调查。

特鲁多告诉媒体记者：“我们已经采取了重大措施来加强我们的选举程序和系统的完整性，并将继续投入打击选举干扰，打击外国对我们的民主制度和机构的干扰。”

他说：“不幸的是，我们发现来自世界各地的国家和代表国家的行为者，无论是中国还是其他国家，都在继续与我们的机构、我们的民主制度玩侵略性游戏。”

环球电视网援引未透露姓名的消息来源说，情报官员告诉特鲁多政府，中国正在企图影响或颠覆加拿大民主进程。

该报告称，中国政府通过一名安大略省议员和其他人士向至少11名联邦选举候选人和充任其竞选工作人员的中国特工转移资金。

报告还称，中国政府试图在加拿大议员办公室安插代理人以影响加拿大政府的政策。

上个月，加拿大皇家骑警表示正在调查关于“与所谓‘警察站’有关的犯罪活动”的报告。

总部设在西班牙的非政府人权组织“保护卫士”（Safeguard Defenders）9月发布报告披露并指控，中国政府在“五大洲的几十个国家”设有海外警察“服务站”，其中包括加拿大和12个欧盟国家，涉嫌长臂管辖、跨境执法，向中国海外异议人士施压。

中国否认了设立海外警察站进行非法活动的指控，称这些站点只为海外的中国公民提供服务，例如更新驾驶执照。

外交部发言人赵立坚在周二的例行记者会上说，中方对加拿大的内政不感兴趣。

他说，“国与国之间的关系只能建立在相互尊重、平等互利的基础之上，中加关系也不例外。加方应该停止发表有损中加关系的言论。”

（法新社）

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