特首選舉前瞻：李家超加速推動香港「大陸化」？

（德國之聲中文網）香港第六屆特首選舉原訂今年3月舉行，因應第五波疫情，港府援引條例將選舉押後至5月8日舉行。

這是香港「完善選舉制度後」首次舉行特首選舉，與過往多次選舉不同的還有，候選人僅只李家超一人。獲得786個有效選委會委員提名的李家超，預料將當選新任特首。

選舉管理委員會主席馮驊表示，由於本屆只有一名候選人，選票不會印上任何號碼，選委可以投下「支持」或「不支持」票。縱是「一人模式」，候選人仍須從近1500名選委手中，取得超過750張有效「支持」票才當選。

「這顯然不是一場選舉，平心而論，我認為它是『欽點』（selection）。」香港社運人士、「對華政策跨國議會聯盟」香港倡議統籌的鄺頌晴告訴德國之聲。她認為，全港人口近750萬，選委佔不到0.02%，「最糟糕的是，在去年的選舉制度改革之後，這些可以投票的人是由北京親自挑選的。」她說：「這只是一個 『北京欽點傀儡的遊戲』，無人可以置喙。」。

根據《明報》，全國僑聯副主席盧文端早前指，採一人競選模式可避免因候選人一事而撕裂，加上疫情影響、競選時間太短，這是最適合香港現況的模式。李家超競選辦主任、全國人大常委譚耀宗年初時曾稱，北京是香港民主最有力的支持者，若中央全面管治權得以彰顯、進一步落實「愛國者治港」，「一國兩制」各項政策定能見效。

但鄺頌晴認為，「『一國兩制』已經是過去式了。」她補充稱，這不代表反對派「已經完全『死透』」，很多被告人還在努力表明觀點、不認罪，強調他們在行使《基本法》中的基本權利，「仍然有一些人在思考這些事情，試圖找到空間。」

「國安高於一切」

李家超官場履歷單薄、政務能力亦不受看好，但卻一人獨得北京「祝福」，香港浸會大學政治及國際關係系副教授陳家洛告訴德國之聲，部分親北京人士也對此大吃一驚。

陳家洛解釋，「李家超的選擇，就是習近平的選擇」，中國領導人習近平藉此向香港人和世界各地發出的訊息是：在未來幾年，香港優先事項都是穩定與安全高於一切。

外界普遍認為，北京「欽點」前政務司長李家超正是相中他在警察、治安及國安方面的經歷。2022年是香港回歸25週年，習近平也預計在今秋的二十大尋求第三任期，陳家洛說，「就他的野心而言，有一個忠誠、聽話、強硬的人提供了一種安全感。」

陳家洛認為，無論上頭交付什麽任務，李家超都會在警察和其他執法機構的幫助下使命必達。

他還說，儘管李家超努力改善強硬形象，在談及新聞自由、反對派和民主時語氣更加柔和，但「專制者很擅長做這些表面改變，本質上他們不會改變。」他認為，李執政後將更加堅定地實施針對香港公民社會的強硬措施，「香港人未來的日子預計會非常艱難。」

《基本法》第23條立法爭議

在4月底的政綱簡介會上，李家超曾表示他若執政會持續推動《基本法》第23條立法。香港《基本法》第23條禁止叛國顛覆，規定香港應自行立法以維護中國的國家安全。

鄺頌晴批評，李家超「要推動第23條在香港立法，卻沒有談及任何推動香港普選的事情」，只是「試圖鎮壓公民社會，確保香港沒有民主或自由。」她認為，在國安法之下，李家超將逮捕更多的人、更加嚴厲打擊媒體，外國媒體也恐成為目標之一。此前，香港外國記者會（FCC）停辦人權新聞獎便是指標之一。

此外，港府正著手準備一系列有關反假新聞的新立法。陳家洛認為，在公民社會、民主自由等方面，「我們真的不能指望在李家超的領導下有什麽好的變化。」

針對《基本法》第23條立法，新民黨主席、行政會議成員葉劉淑儀5月初指，相信「立法期間公眾一定有機會評論，在立法會會有『好公開、有透明度』的辯論。」在被問及立法是否加劇港人憂慮、惡化移民潮時，她則表示香港經歷幾波移民潮，「最終都有人會回來」，並指西方多國都有嚴厲的國安法，「不要對這些國家有太多幻想。」

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加速融入大灣區

李家超遲至4月底、才在選前倒數9天公布政綱。在「同為香港開新篇」的競選政綱主題下，他強調，香港要持續融入大灣區發展、開發連接深圳的新界北部都會區。然而，疫情後如何振興受創產業與經濟、如何化解港中矛盾、社會撕裂等尖銳議題，政綱皆未有提及。

陳家洛告訴德國之聲，香港在幾代人的共同努力下成為全球金融中心，但林鄭月娥治港以降，政府開始談論大灣區和如何使香港對中國的五年國家計畫更有貢獻，「李家超也在追隨這個腳步」，強調如何讓香港對北京的偉大野心和計劃起到作用，並試圖在各方面將香港與大灣區融合。

「我相信李家超還有親北京陣營的其他人，可能希望將香港進一步融入大灣區，而忘記世界其他地區。」他舉例，儘管市民要求放寬新冠限制措施、借鑑「與病毒共存」的國際主流防疫方向，「但看看過去幾天李家超在被記者問到時說了什麽？他說他希望優先考慮香港與中國的重新開放，而不是與國際社會重新開放香港。」

根據香港電台（RTHK）與《明報》報導，李家超5日在與商界舉行視訊會議時重申，「與內地通關」是他當選後首要考慮工作。儘管承認眼前仍有許多挑戰，但會盡量將任何障礙移除。

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