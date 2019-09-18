特首要对话 民阵要示威

(德国之声中文网) 林郑月娥周二(9月24日)对外界表示，已经有逾2万人申请参加9月26日晚上在湾仔举行的首场"社区对话"活动。而实际能参加的名额只有150人，相当于每个名额有135人争夺。具体谁能参加，则将抽签决定。

这也将是香港"反修例运动"爆发以来，特区政府首次试图与民众展开对话。林郑月娥强调，这项活动旨在让立场各异的民众声音得到倾听。

不过，也有不少示威者表示，他们的诉求早已明确，因此对政府举办的对话活动不感兴趣。

对话活动将在湾仔的伊丽莎白体育馆举行。附近多所中小学担心，届时会发生示威、堵路等事件，因此做出周四下午提前放学的安排。特区政府则已经表示，雨伞、头盔、防毒面具等示威者常用装备将不被允许带入现场。林郑月娥说，她希望社区对话活动能够在和平、理性的环境中进行。

港区全国政协代表、全国港澳研究会副会长刘兆佳在接受香港电台采访时指出，港府此次举办对话活动，具备一定的象征意义，旨在显示政府回复正常工作、积极管治，同时也希望争取中间派、温和派人士，让他们转向理解港府、减少对示威运动的支持。不过，刘兆佳并不认为"社区对话"能够改变"勇武派"的看法。

民阵计划再次举行大型示威

"民阵"计划新一轮示威

而在一星期后的10月1日，即中国国庆日，民间人权阵线("民阵")计划举行一场从维园道遮打道的大游行。"民阵"已经在9月23日晚间公布了行动计划，游行的主题将是"没有国庆、只有国殇"。此外，本周六(9月28日)，"民阵"也计划在金钟添马公园举行集会活动，几年占中运动5周年，集会主题将是"反抗威权、迎接黎明"。

在连登讨论区、脸书等社交媒体上，已经有网民表示，如果警方不批准"民阵"计划的示威活动，就会在10月1日推动自发的"九龙大阅兵"，呼吁全民自发游走九龙地区。

人权组织"大赦国际"日前也发布报告，批评香港的言论与集会自由进一步受限。该组织德国分部总干事贝科(Markus Beeko)指出，这一进程在2014年占中运动期间就已开始，今年夏天港府粗暴对待示威者，则是这一进程的又一高峰。"人权观察"认为，香港的人权保护正在被港府以及中央政府不断侵蚀，香港民众践行权利的行为，越来越被北京方面认作对中国国家安全与主权的攻击。题为"北京在香港的红线"之报告，收集了众多记者、维权人士、学者、律师、非政府组织的证词，还分析了一些法庭文书、媒体报道、图片与视频内容。报告指出，许多活跃人士以及非政府组织职员都遭到了辱骂，批判性的声音遭到"审查、跟踪、威胁"。"人权观察"呼吁，特区政府必须停止出于政治动机而去检控和平示威者。