特金会: 人一走茶就凉

（德国之声中文网） 朝鲜驻联合国代表团指责美国"痴迷于敌对行动"、"痴迷于制裁"。 具体地说，就是朝鲜对美国致函联合国所有成员国，呼吁朝鲜召回国外劳工表示不满。 这封信于6月29日寄出，恰逢特朗普提议与金正恩会面之日。

美国确实在6月27日发出致联合国成员国的公开信。在信中，美国呼吁所有国家维护制裁。据联合国的估计，每年有数万名朝鲜工人被派往国外，其中主要是被派往中国和俄罗斯，在犹如奴隶般的条件下为平壤赚钱。

7月举行新峰会？

六月底在日本大阪举行G20峰会期间，特朗普出人意料地提议在访问韩国之际与金正恩会面。特朗普因此成为踏上朝鲜领土的第一位美国在任总统。金正恩和特朗普在朝鲜与韩国之间的非军事区进行了短暂会晤，并就恢复朝鲜核裁军谈判达成一致。朝核谈判此前处于停滞状态。

朝鲜的出口也是两国之间的一个争议话题。去年，朝鲜对其主要市场中国的出口下降近90％。来自北京的数据和首尔韩国发展研究所的报告证实了这一点。出口下滑导致朝鲜的经济处境更加严峻。

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李京慧/凝炼（法新社、路透社）