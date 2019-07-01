 特金会: 人一走茶就凉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.07.2019

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时政风云

特金会: 人一走茶就凉

先是相互称对方是最好的朋友，之后便重开口水战。美国总统特朗普在“三八线”与朝鲜领导人金正恩会晤后不久，平壤便对美国发出强烈指责。

Treffen Kim und Trump Juni 2019 (Reuters/K. Lamarque)

特朗普6月30日在板门店朝韩边境非军事区与金正恩举行会面

（德国之声中文网） 朝鲜驻联合国代表团指责美国"痴迷于敌对行动"、"痴迷于制裁"。 具体地说，就是朝鲜对美国致函联合国所有成员国，呼吁朝鲜召回国外劳工表示不满。 这封信于6月29日寄出，恰逢特朗普提议与金正恩会面之日。

美国确实在6月27日发出致联合国成员国的公开信。在信中，美国呼吁所有国家维护制裁。据联合国的估计，每年有数万名朝鲜工人被派往国外，其中主要是被派往中国和俄罗斯，在犹如奴隶般的条件下为平壤赚钱。

7月举行新峰会？

六月底在日本大阪举行G20峰会期间，特朗普出人意料地提议在访问韩国之际与金正恩会面。特朗普因此成为踏上朝鲜领土的第一位美国在任总统。金正恩和特朗普在朝鲜与韩国之间的非军事区进行了短暂会晤，并就恢复朝鲜核裁军谈判达成一致。朝核谈判此前处于停滞状态。

朝鲜的出口也是两国之间的一个争议话题。去年，朝鲜对其主要市场中国的出口下降近90％。来自北京的数据和首尔韩国发展研究所的报告证实了这一点。出口下滑导致朝鲜的经济处境更加严峻。

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近距离直击美朝“历史性的一步”

李京慧/凝炼（法新社、路透社）

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握手三八线：特朗普金正恩朝韩边界“快闪会”

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评论：踮脚趟过地雷阵

美国总统突然在“三八线”与金正恩交谈。德国之声评论员Alexander Freund认为，如果特朗普的非常规手段能够为地区和平做出贡献，那么他至少应该获得外界的认可。 (01.07.2019)  

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有特朗普的世界永远不会无聊。这位美国总统用一条推特，促成了一系列历史性的事件，让世界措手不及。同时，特朗普和金正恩两人已经在规划更具历史性的一幕。

Karikatur von Sergey Elkin über Kim und Trump – Gipfel ohne Ergebnis

特朗普再次不按常理出牌 要跟金正恩说Hello 29.06.2019

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