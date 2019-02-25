特金会明日登场 是否发表停战宣言受关注

(德国之声中文网) 2月26日，朝鲜领导人金正恩乘坐专列，驶过中越边境抵达越南。 在同登火车站，金正恩与前往接迎的越南官员握手，随后登上坐驾前往酒店。

金正恩跟随其父辈传统，乘坐火车出访。 这趟由朝鲜到越南的旅程长达约70小时，根据日本TBS拍摄所得，金正恩在中国南宁火车站下车抽烟，而他的妹妹则在旁手持水晶烟灰缸。 陪同金正恩出席第二次朝美峰会的，还有金正恩的左右手金英哲和朝鲜对美谈判特别代表金赫澈。

大批民众聚集在金正恩入住的酒店外，希望一睹其本人面目。 金正恩车队开过时，他们挥动朝鲜、美国和越南国旗。 越南军警严阵以待，封闭金正恩下榻的梅利亚酒店一带道路。 而从周二开始，中国边境至越南首都河内一段170公里的公路也实施封锁。

观看视频 00:46 金正恩出访途中解“烟瘾”

先晚宴后谈判 或宣佈停戰

至于美国总统特朗普的空军一号专机，则先到英国萨福克郡空军基地加油。 他预计于周二 (2月26日) 稍晚时间抵达越南，于周三与金正恩进行晚宴，并于周四举行正式会谈。 他在出发前表示，朝鲜放弃核武便能成为经济强国，否则只会原地踏步，他称，他相信金正恩会作出明智选择。 美国国务卿蓬佩奥已先期抵达，作前期准备工作。

有报道说，特朗普预定于周三日间会见越南政府高层，以及与金正恩共进晚餐，周四才举行美朝正式会谈。 报导指双方可能在单独会谈后签署《河内宣言》，除了去核的具体细节外，内容可能包括正式终止朝鲜战争。

韩联社报道金正恩此行访问越南，还会与越南国家主席阮富仲会面。 另外，他也会拜谒越共前国家主席陵墓，参观河内市区、海防和下龙市。

在韩国首尔，数十名反朝示威者结集，撕毁金正恩的肖像并要求特朗普在峰会上对他施压，以改善朝鲜的人权状况。 示威者也反对华盛顿与平壤宣布终止朝鲜战争，他们认为朝鲜会藉此要求美国从韩国裁减驻军。

美朝关系十个历史时刻 朝鲜战争 1950年代的朝鲜战争造成数百万人死亡，其中包括3.6万名美国士兵。 战争的开端是朝鲜军队越过三八线。后来，美国领导下的联合国军队、中国的军队加入战争。1953年7月停火。目前，美国在韩国仍有2.85万名驻军。

美朝关系十个历史时刻 平壤的美国海军舰船 1968年1月，美国海军USS Pueblo舰在朝鲜东海岸受到朝鲜军队袭击，一名美国船员丧生，82人被俘。美朝双方对事件有不同的描述。美国船员被俘11个月后，美国首席谈判人员签署声明承认船只非法进入朝鲜领海后，船员才被释放。这艘船舰如今展示在平壤。

美朝关系十个历史时刻 板门店斧头杀人事件 1976年夏，在板门店非军事区，美方砍伐一棵遮挡哨所视线的树，遇朝方阻止，发生冲突。两名美国士兵被杀死。美国十分愤怒。朝鲜领导人金日成后表示遗憾，紧张情势有所缓和。

美朝关系十个历史时刻 卡特访朝 1994年6月，美国前总统卡特从非军事区访朝，与金日成进行两轮谈话。返回韩国后，卡特向韩总统金泳三传递了朝方希望举行峰会的信息，金泳三接受了。但7月，金日成心脏病发去世。2000年，金正日与金大中举行了会晤。

美朝关系十个历史时刻 “美朝框架协议” 1994年10月，美朝签署标志性意义的“关于解决朝鲜核问题的框架协议”。朝方冻结核活动，同意以拆除核设施换取美国为其建造两座轻水核反应堆用于发电，以及获得重油。但2002年，该协议破裂。美方指责朝方秘密以浓缩铀进行核计划。

美朝关系十个历史时刻 朝鲜高官访美 2000年，金正日的亲信赵明禄次帅访问美国，成为朝鲜战争后访美的朝鲜最高级别官员。时任美国总统克林顿与他会晤。赵明禄转交金正日亲笔信。当年早些时候，朝韩领导人实现首次会晤。

美朝关系十个历史时刻 奥尔布赖特访朝 赵明禄访美后数周，美国国务卿奥尔布赖特回访平壤，并尝试安排克林顿访朝。奥尔布赖特还与金日成共同观赏了阿里郎大型表演。2001年1月小布什总统上台，对朝缓和的声调戛然而止。2009年，克林顿以前总统身份访朝，带领两名美国记者人质回美。

美朝关系十个历史时刻 六方会谈 2003年，美朝重返谈判桌，六方会谈框架还包括韩、中、俄、日。对话持续到2008年，但在如何核查朝鲜的去核措施上出现分歧，会谈破裂。2009年，国际社会谴责朝鲜试射远程导弹后，平壤宣布退出六方会谈。

美朝关系十个历史时刻 核试验、导弹试验 2011年金正恩上台后，进行一系列武器试验。2017年，朝鲜进行第六次、也是威力最大的一次核试验，以及试射三枚远程弹道导弹。金正恩与特朗普进行一系列言辞上的相互威胁。

美朝关系十个历史时刻 新的缓和 2018年，金正恩改变战术，向韩国派团参加冬奥会，与文在寅举行会晤。如今，6月12日，金正恩按计划将与特朗普在新加坡会晤。 （苗子/乐然 据美联社等）



李芊/凝炼