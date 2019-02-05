特金会召开在即 美韩关系备受考验

(德国之声中文网) 美国总统特朗普下周即将在越南与朝鲜领导人金正恩会晤，而不少韩国分析人士也开始猜测美国与韩国之间几十年的军事合作是否受影响。这些猜测都是因为特朗普不断重申美国派驻韩国的军力太花钱。 此外，他去年在与金正恩的首次峰会后，为了释出善意，也宣布暂停与韩国的联合军演。 而韩国总统文在寅也被批评者认为会为了增进与朝鲜的交涉，而牺牲与美国的盟友关系。

美国与韩国盟友的关系将不会在下周于河内举行的特金会上被提到，但专家认为美韩长远的关系可能因为特朗普决定撤走在韩国的28500个兵力，而受到影响。前任韩国国家统一机构的执行长金泰宇 (Kim Taewoo) 接受美联社访问时表示: 「美韩之间的关系现在很不乐观。」

然而，美韩两方的政府官员都声称关系正常。自从韩国今年答应提高驻韩美军预算的負擔比例后，韩国外交部上週说美国政府坚持它们没打算调整军力。 文在寅的办公室也说，特朗普周二 (2月19日) 与文在寅通电话时表示，美韩关系是前所未有的好。

特朗普本月稍早也说他没有撤军的打算，但他之前也曾威胁如果日本跟韩国不愿意负担更多美军预算的话，他就要撤军。 他在去年与金正恩的首次峰会后也告诉媒体: 「我想让在韩国的美军能回家。 」

根据美联社报导，美国国防部并没有打算缩编军队，但有些官员表示如果特朗普将军队缩编作为与金正恩谈判的筹码之一的话，他们一点都不意外。 另一些令人担忧的可能性是，特朗普可能会暂停今年春季联合军演，或大幅缩小其规模；或是朝鲜会同意以废除瞄准美国的长程飞弹系统，来换取美国不针对其瞄准韩国与日本的短程飞弹系统。

专家认为，如果美国长时间中止与盟国的全面联合军演的话，可能會减弱军队的战斗能力。 韩国国家战略研究所的分析师文圣默受访时表示: 「军队是透过军演培养战斗能力，如果一整年都没有联合军演，那我们将会有一整批没体验过军演的美军。 」

另一方面，朝鲜可能因此得利。 此前，朝鲜称因为它们面对来自美国的强烈敌意，才被迫研发核子武器。 在去年的首次峰会中，金正恩说他承诺会配合朝鲜半岛的全面去核武化，但美国相對得愿意撤离在韩国的军队并停止联合军演。 去年十二月，朝鲜国家媒体表示除非美国移除对朝鲜的核武威胁，否則平壤不会单方面放弃核武系统。

对美国的评价正反交杂

有些专家也对特朗普可能宣布韩战正式结束感到担忧。 因为在没有签署正式和平协议前做这样的宣示，很可能让朝鲜藉此要求美国撤军。 一个曾参与多场与朝鲜军事协商的准将向媒体表示: 「如果我们的国防开始动摇了，外资将会离开韩国，而股票市场也会开始崩盘。 」

韩国国内对此议题的辩论则反映了长期以来对美国驻军一事的意见分歧。 对某些人来说，美军解救了深困韩战中的韩国，但其他人则认为是美国导致韩战爆发。 民调显示，大部分韩国人支持美国驻军韩国。 自从韩战以来，美国在韩国派驻上万兵力来严防朝鲜进攻。 而与此同时，韩国已成为一个经济强权与美国衷心的盟友。 韩国在越战、伊拉克战争及其他美国带领的军事行动皆有派兵参与。

美国在过去几十年内渐渐缩编派驻在韩国的军力，而如果华盛顿进一步缩编驻韩军力，朝鲜半岛的军事平衡可能因此就没了。 然而，这个决策可能也会影响美国在此区域与中国进行军事抗衡的能力。

此外，媒体也报导，下周即将召开的第二次特金会将是韩国总统文在寅总统任内很重要的时刻。 文在寅期望美朝协商能尽快有所突破，这样他才能继续与朝鲜交涉。 部分文在寅的支持者希望美朝协商的进展，能让美国移除部分对朝鲜施行的制裁，让朝鲜与韩国之间的经济计划能继续进行。

然而，目前仍不清楚金正恩是否已准备好放弃核武，而华盛顿似乎仍认为经济制裁是制衡朝鲜最有效的方法。 如果美朝协商破局的话，文在寅将面临一个两难的政治局面: 继续与朝鲜交涉或是加入美国的行列向朝鲜施压。