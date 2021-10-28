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2018年6月12日到13日，美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩在新加坡举行峰会。这是朝鲜战争结束以来美朝两国首脑第一次会面。
“特金会”：历史性的握手
朝鲜最高领导人金正恩减重成功。韩国国家情报院本周四表示，金正恩最近减掉大约20公斤，但其健康无恙。与此同时朝鲜经济形势严峻依旧。
朝鲜领导人金正恩在朝鲜劳动党庆祝成立76周年之际，敦促官员们在面对“严峻”经济形势时，专注于改善民众生活。而他西装搭配凉鞋的装扮也颇为吸睛。
根据联合国决议，自称核国家的朝鲜不得研发弹道导弹。然而，平壤领导层置之不理，并称29日已试射一发超高音速导弹，惊动日韩。
有专家评估说，最近的卫星图像显示，朝鲜正在扩大其宁边核设施的铀浓缩厂，将会把核武器材料的生产能力提高25%。
朝鲜周四举行建政73周年民防阅兵，接受检阅的包括由拖拉机牵引的大炮、消防车以及防疫方队。专家指出，朝鲜正聚焦国内问题，无暇高调秀武器。此外，消息人士透露，多名朝鲜士兵疑似染疫死亡。
最近数月，朝鲜领导人金正恩和韩国总统文在寅多次交换信件，同意改善双边关系。现在双方首先重开首尔和平壤之间的紧急热线。
习近平和金正恩在《中朝友好合作互助条约》签署60周年纪念日到来之际互致贺电，对外彰显两国“兄弟般的传统友谊”。然而从金正恩最近的表态来看，朝鲜这个“兄弟”已经陷入重大危机。
一张金正恩率领官员前往太阳宫参拜的照片透露，一名军方领导人在一次高层人士变动中被降职，目前环绕在金正恩身边的皆为文职人员。分析指出，这或许意味着军事策略暂时不是朝鲜优先关注的项目。
朝鲜领导人金正恩的表态显示，在这个与外部世界隔绝的国家爆发了新冠疫情。不过，也有人举出其他解释。
朝鲜领导人金正恩不排除与华盛顿进行对话的可能性，但强调，朝鲜更应准备好对抗拜登行政当局。
朝鲜领导人金正恩警告说，因极端天气、新冠大流行瘟疫及对华贸易脱钩，朝鲜可能再度面临粮食危机。
朝鲜金日成综合大学在网站上列出十多家与其有合作关系的欧洲大学，其中就包括柏林自由大学和洪堡大学。德国之声调查发现，不少所谓的“姐妹校”对此毫不知情。
韩国总统文在寅19日开始展开访美行程，预定於21日在华府与美国总统拜登会面。双方预期将聚焦朝鲜半岛局势，并讨论如何在其他领域展开广泛合作。
美国国家情报总监办公室发布的《2021年度威胁评估》当中指出，中国和俄罗斯是美国国家安全的主要挑战，他们尤其在意中国在全球扩展自己的影响力。但报告认为，美国目前不会同中俄卷入军事冲突。
朝鲜领导人金正恩号召发动又一次 "艰苦行军"，以对抗严峻的经济困难，并首次将目前的情况与90年代的大饥荒相提并论。不过专家表示，中国不会让朝鲜持续的困境导致饥荒。
朝鲜周四向日本附近海域发射导弹，日本首相菅义伟表示将在下个月访问美国时与拜登「彻底讨论」朝鲜问题; 韩国也将召开国安紧急会议。
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