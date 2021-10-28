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“特金会”：历史性的握手

2018年6月12日到13日，美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩在新加坡举行峰会。这是朝鲜战争结束以来美朝两国首脑第一次会面。

“特金会”：历史性的握手

In this photo provided by the North Korean government, North Korean leader Kim Jong Un speaks during an exhibition of weapons systems in Pyongyang, North Korea, Monday, Oct. 11, 2021. Kim reviewed the rare exhibition and vowed to build an “invincible” military, as he accused the United States of creating regional tensions and lacking action to prove it has no hostile intent toward the North, state media reported Tuesday. Independent journalists were not given access to cover the event depicted in this image distributed by the North Korean government. The content of this image is as provided and cannot be independently verified. Korean language watermark on image as provided by source reads: KCNA which is the abbreviation for Korean Central News Agency. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

金正恩减重成功  甩掉20公斤但身体无恙 28.10.2021

朝鲜最高领导人金正恩减重成功。韩国国家情报院本周四表示，金正恩最近减掉大约20公斤，但其健康无恙。与此同时朝鲜经济形势严峻依旧。

金正恩吁改善民众生活 西装配凉鞋引关注 12.10.2021

朝鲜领导人金正恩在朝鲜劳动党庆祝成立76周年之际，敦促官员们在面对“严峻”经济形势时，专注于改善民众生活。而他西装搭配凉鞋的装扮也颇为吸睛。

N. Korea says it tested newly developed hypersonic missile This photo, released by North Korea's official Korean Central News Agency on Sept. 29, 2021, shows what the North claims to be a new hypersonic missile being launched from Toyang-ri, Ryongrim County of Jagang Province the previous day. The report came after South Korea's Joint Chiefs of Staff said on Sept. 28 North Korea fired one short-range missile into the East Sea. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)/2021-09-29 07:27:16/

朝鲜称发射「超高音速导弹」 刺激联合国 29.09.2021

根据联合国决议，自称核国家的朝鲜不得研发弹道导弹。然而，平壤领导层置之不理，并称29日已试射一发超高音速导弹，惊动日韩。
This Tuesday, March 2, 2021 satellite image provided by Maxar Technologies shows a steam plant, left, and North Korea’s main atomic complex, right, in Yongbyon, North Korea. Smoke was observed emanating from the plant’s smokestack at various times from late February and early March. North Korea may be trying to extract plutonium to make more nuclear weapons at the complex, recent satellite photos indicated, weeks after leader Kim Jong Un vowed to expand his nuclear arsenal. (Satellite image ©2021 Maxar Technologies via AP)

专家报告：朝鲜正在扩建宁边核设施基地  18.09.2021

有专家评估说，最近的卫星图像显示，朝鲜正在扩大其宁边核设施的铀浓缩厂，将会把核武器材料的生产能力提高25%。 
N. Korea's military parade to celebrate founding anniv. North Korean leader Kim Jong-un (front) acknowledges the crowd during a military parade at Kim Il-sung Square in Pyongyang on Sept. 9, 2021, to celebrate the 73rd anniversary of the country's founding, in this photo released by the North's official Korean Central News Agency.

朝鲜阅兵未秀新武器 拖拉机拉大炮亮相 09.09.2021

朝鲜周四举行建政73周年民防阅兵，接受检阅的包括由拖拉机牵引的大炮、消防车以及防疫方队。专家指出，朝鲜正聚焦国内问题，无暇高调秀武器。此外，消息人士透露，多名朝鲜士兵疑似染疫死亡。
03.01.2018 *** N. Korea reopens communication channel with S. Korea A South Korean official checks out a cross-border hotline with North Korea at the liaison office in the Joint Security Area, a small strip of land at the truce village of Panmunjom, on Jan. 3, 2018. North Korea said the same day that it will reopen the suspended inter-Korean communication line at the shared border village of Panmunjom at 3:00 p.m. (Pyongyang time). (Yonhap)/2018-01-03 16:31:40/ | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

“恢复互信迈出一大步” 朝韩全面恢复紧急热线 27.07.2021

最近数月，朝鲜领导人金正恩和韩国总统文在寅多次交换信件，同意改善双边关系。现在双方首先重开首尔和平壤之间的紧急热线。 
Kombobild Xi Jinping & Kim Jon-un links: Chinese President Xi Jinping attends a meeting with the press at the Great Hall of the People in Beijing, China October 25, 2017. REUTERS/Jason Lee rechts: FILE PHOTO - North Korean leader Kim Jong Un speaks during the Second Plenum of the 7th Central Committee of the Workers' Party of Korea (WPK) at the Kumsusan Palace of the Sun, in this undated photo released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) in Pyongyang October 8, 2017. KCNA/via REUTERS/File Photo ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. - ©

中朝高调“秀恩爱” 互贺友好条约签署60周年 11.07.2021

习近平和金正恩在《中朝友好合作互助条约》签署60周年纪念日到来之际互致贺电，对外彰显两国“兄弟般的传统友谊”。然而从金正恩最近的表态来看，朝鲜这个“兄弟”已经陷入重大危机。
08.07.21 *** N.K. founder's death anniversary North Korean leader Kim Jong-un (2nd from L, front row) visits the Kumsusan Palace of the Sun in Pyongyang on July 8, 2021, to pay tribute to his grandfather and North Korea's founder, Kim Il-sung, on the occasion of the 27th anniversary of the former leader's death, in this photo released by the North's official Korean Central News Agency. The mausoleum enshrines the mummified bodies of Kim Il-sung and Kim Jong-il, the current leader's father. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)/2021-07-08 07:26:52/

朝鲜人事改组 军方高层被降职 08.07.2021

一张金正恩率领官员前往太阳宫参拜的照片透露，一名军方领导人在一次高层人士变动中被降职，目前环绕在金正恩身边的皆为文职人员。分析指出，这或许意味着军事策略暂时不是朝鲜优先关注的项目。

In this photo provided by the North Korean government, North Korean leader Kim Jong Un, center, speaks during a Workers' Party meeting in Pyongyang, North Korea, Tuesday, June 15, 2021. Kim warned about possible food shortages and called for his people to brace for extended COVID-19 restrictions as he opened a major political conference to discuss national efforts to salvage a broken economy. the North’s official Korean Central News Agency said Wednesday, June 16, 2021. Independent journalists were not given access to cover the event depicted in this image distributed by the North Korean government. The content of this image is as provided and cannot be independently verified. Korean language watermark on image as provided by source reads: KCNA which is the abbreviation for Korean Central News Agency. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

金正恩：朝鲜面临 “重大危机”  03.07.2021

朝鲜领导人金正恩的表态显示，在这个与外部世界隔绝的国家爆发了新冠疫情。不过，也有人举出其他解释。 
Links: In this photo provided by the North Korean government, Kim Jong Un speaks in a conference with chief secretaries of the city and county party committees in Pyongyang, North Korea, Saturday, March 6, 2020. The content of this image is as provided and cannot be independently verified. Korean language watermark on image as provided by source reads: KCNA which is the abbreviation for Korean Central News Agency. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP) Rechts: President Joe Biden speaks about the American Rescue Plan, a coronavirus relief package, in the Rose Garden of the White House, Friday, March 12, 2021, in Washington. Senate Majority Leader Chuck Schumer of N.Y., left, and House Speaker Nancy Pelosi of Calif., listen. (AP Photo/Alex Brandon)

金正恩：“应尤其准备好对抗美国”   18.06.2021

朝鲜领导人金正恩不排除与华盛顿进行对话的可能性，但强调，朝鲜更应准备好对抗拜登行政当局。
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** North Korean leader Kim Jong Un at a meeting with senior officials from the Workers' Party of Korea (WPK) Central Committee and Provincial Party Committees in Pyongyang, North Korea, in this undated photo released on June 8, 2021 by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA). KCNA/via REUTERS. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. TPX IMAGES OF THE DAY

金正恩警告：朝鲜粮食短缺    16.06.2021

朝鲜领导人金正恩警告说，因极端天气、新冠大流行瘟疫及对华贸易脱钩，朝鲜可能再度面临粮食危机。 
Archiv 2012*****North Korean students work on their computers at Kim Il-Sung University in Pyongyang on April 11, 2012. North Korea is counting down to the 100th anniversary of its founder's birth Kim Il-Sung on April 15 with top-level meetings and a controversial rocket launch scheduled in coming days to bolster his grandson's credentials. AFP PHOTO/PEDRO UGARTE (Photo by PEDRO UGARTE / AFP)

朝鲜如何利用德国大学进行政治宣传？ 29.05.2021

朝鲜金日成综合大学在网站上列出十多家与其有合作关系的欧洲大学，其中就包括柏林自由大学和洪堡大学。德国之声调查发现，不少所谓的“姐妹校”对此毫不知情。
South Korean President Moon Jae-in, right, listens as U.S. President Joe Biden on the screen, speaks during the virtual Leaders Summit on Climate at the presidential Blue House in Seoul, South Korea, Thursday, April 22, 2021. (Lee Jin-wook/Yonhap via AP)

美韩峰会聚焦朝鲜 抗中与否有分歧 21.05.2021

韩国总统文在寅19日开始展开访美行程，预定於21日在华府与美国总统拜登会面。双方预期将聚焦朝鲜半岛局势，并讨论如何在其他领域展开广泛合作。
National Flag of the Peoples Republic of China Wind

美发布情报报告 中国居美国安全威胁之首 14.04.2021

美国国家情报总监办公室发布的《2021年度威胁评估》当中指出，中国和俄罗斯是美国国家安全的主要挑战，他们尤其在意中国在全球扩展自己的影响力。但报告认为，美国目前不会同中俄卷入军事冲突。
North Korean leader Kim Jong Un speaks during a plenary meeting of the Workers' Party central committee in Pyongyang, North Korea in this photo supplied by North Korea's Central News Agency (KCNA) on February 8, 2021. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.

金正恩号召“艰苦行军”走出“最糟糕的局面” 10.04.2021

朝鲜领导人金正恩号召发动又一次 "艰苦行军"，以对抗严峻的经济困难，并首次将目前的情况与90年代的大饥荒相提并论。不过专家表示，中国不会让朝鲜持续的困境导致饥荒。
In this photo provided by the North Korean government, North Korean leader Kim Jong Un attends the ruling party congress in Pyongyang, North Korean, Sunday, Jan. 10, 2021. Kim was given a new title, “general secretary” of the ruling Workers’ Party, formerly held by his late father and grandfather, state media reported Monday, Jan. 11, in what appears to a symbolic move aimed at bolstering his authority amid growing economic challenges. Independent journalists were not given access to cover the event depicted in this image distributed by the North Korean government. The content of this image is as provided and cannot be independently verified. Korean language watermark on image as provided by source reads: KCNA which is the abbreviation for Korean Central News Agency. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

日首相证实：朝鲜发射两枚弹道导弹 25.03.2021

朝鲜周四向日本附近海域发射导弹，日本首相菅义伟表示将在下个月访问美国时与拜登「彻底讨论」朝鲜问题; 韩国也将召开国安紧急会议。
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