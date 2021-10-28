“特金会”：历史性的握手

金正恩号召“艰苦行军”走出“最糟糕的局面”

朝鲜领导人金正恩号召发动又一次 "艰苦行军"，以对抗严峻的经济困难，并首次将目前的情况与90年代的大饥荒相提并论。不过专家表示，中国不会让朝鲜持续的困境导致饥荒。