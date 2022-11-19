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2018年6月12日到13日，美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩在新加坡举行峰会。这是朝鲜战争结束以来美朝两国首脑第一次会面。
“特金会”：历史性的握手
在泰国曼谷举行的APEC峰会期间，韩美日加澳新6国首脑同声谴责朝鲜周五发射的弹道导弹。这一次，金正恩首度带女儿观看了导弹发射。
朝鲜军方周一（11月7日）表示，其最近的一连串导弹试验是为了“无情地”攻击韩国和美国的关键目标，如空军基地和作战指挥系统，这些导弹可能包括具有核打击能力的武器。美朝对此做出严厉警告。
美国官员和专家都承认，对朝鲜的制裁未能阻止其发展核武器计划，但是在如何进行下一步行动上存在分歧——应该强化制裁还是接受朝鲜作为拥核国家的事实？惩罚被认为帮助金正恩洗钱的中国各大银行有用吗？
美國國防部27日發布防衛策略報告，其中除了稱俄羅斯對美國構成嚴重威脅外，也說中國才是對美國最重要的挑戰。此外，五角大廈也對金正恩發出警告，說若平壤使用核武，其政權將被終結。
根據朝中社報導，朝鮮12日進行了遠程巡航導彈測試，結果顯示飛彈可擊中2000公里外的目標。專家認為，朝鮮想藉俄烏戰爭讓國際分心之際，加速武器發展。
朝鲜10月1日发射两枚弹道导弹，这是该国在一周内进行的第四轮导弹试验。韩国军方表示“正在与美国密切协调，保持最大的戒备态势”。华盛顿和首尔的官员都认为，朝鲜领导人金正恩正在为核试验做准备。
美国副总统哈里斯在访问朝韩之间戒备森严的边境地区时，对平壤领导层提出异常尖锐的批评。她也再次强调，美国致力于保卫韩国。朝鲜则于哈里斯离开韩国之际再次发射弹道导弹。
朝鲜最高人民会议9月8日通过一项有关核武力政策的法令，规定在受到入侵或被判断即将遭到攻击的情况下，可以使用核武器。金正恩9日强调，朝鲜永远不会放弃应对来自美国敌对行动所需的核武器和导弹。
朝鲜本周四（8月25日）称在中朝边境地区又发现4例发热病例，可能是因感染新冠病毒引起。两周前该国领导人金正恩宣布朝鲜“战胜”了新冠疫情。
在中国与俄罗斯积极展示军事实力的同时，首尔和华盛顿放弃了缓和对平壤关系的政策，举行四年来最大规模的联合军演。此举是否会加剧亚洲紧张局势？专家指出，军演的时间点距离佩洛西访台不到三周，中国不会忽略其重要性。
朝鲜领导人金正恩的妹妹金与正拒绝了韩国提出的以经济援助换取平壤承诺无核化的建议，称韩国领导人尹锡悦“白日做梦”。
在中断数年后，下周美国与韩国将再度举行较大规模的联合军演。双方有意恢复每年春夏两季军演的传统，以应对来自朝鲜的危胁。
俄羅斯因入侵烏克蘭遭國際孤立，不少分析指莫斯科正朝平壤靠攏。根據朝鮮官媒週一（8月15日）報導，俄羅斯總統普京近日向朝鮮領導人金正恩表示，兩國將共同努力「擴大雙邊關係」。對此，金正恩在回信中說了什麼？
朝鮮領袖金正恩週三宣佈戰勝新型冠狀病毒肺炎，其胞妹金與正在全國緊急防疫總結會議上稱，她哥哥曾出現發燒症狀。另外，金與正在會上指責韓國把病毒傳到朝鮮，不排除未來會採取強硬報復手段，甚至消滅韓國政權。
在全球新冠疫情爆发的头两年里，朝鲜一直否认本国内有过感染病例。然而一个月前，平壤官方首次承认境内出现大量“发烧病例”。韩国政府和一些其他专家预测，平壤可能很快就会对外宣称，已经战胜新冠病毒，以歌颂金正恩的功绩。
金正恩将其加速武器开发的行为称为「正当自卫的主权权利」。专家表示，朝鲜快速的武器试验步调凸显了金正恩的双重意图：充实军火库和向美国施压。
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