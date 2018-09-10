特金会前奏？金正恩应邀访华四天

(德国之声中文网) 朝鲜最高领导人金正恩应中国国家主席习近平的邀请，在1月7日至10日访问中国，这是金正恩在短短一年内第四次访华。

朝中社报导在週二 (1月8日) 公佈金正恩乘火车抵京的消息，他的妻子李雪主和多名朝鲜高官随行。據報1月8日也是金正恩的生日，代表他会在中国渡过35岁生辰。

美国总统特朗普已多次放话，计划在今年举行第二次「特金会」，但日期和地点尚未对外公佈。金正恩去年六月与特朗普在新加坡举行历史性峰会，他在会议前后都曾经亲自到中国会见习近平，因此他这趟北京之行也被视为第二次美朝峰会的先兆。

首次美朝峰会已经结束超过半年，但朝鲜的具体去核时间表一直只闻楼梯响。早前有消息指特朗普目标在他首个任期内实现去核。

第二次峰会选定越南？

第二次「特金会」到底会在哪裡登场也是关注焦点。韩国《文化日报》(Munhwa Ilbo) 週一 (1月7日) 报导，美国国务院和朝鲜政府官员最近多次在越南首都河内开会，讨论第二次峰会的安排，令人联想河内被选定为会场。

越南和美朝两国都有不错的外交关係，朝鲜外交部长李勇浩去年十二月也曾到访越南。美国国务院和白宫都拒绝评论有关报导。

中美在朝鲜问题上举足轻重，两国与金正恩的互动被视为影响去核路向的关键。路透社引述外交消息人士称，习近平有机会即将出访朝鲜，这将会是2005年以来首位访问当地的中国领导人。习近平上月向访京的朝鲜外交部长李勇浩表示，他希望美朝都能回应双方的关注点，并在去核谈判中取得正面进展。

美国国务卿蓬佩奥接受美媒CNBC访问时表示，他不认为中美贸易争端会影响朝鲜去核进程。「中国一直向我们表明两者是独立的议题。」他说﹕「在我们努力减缓朝鲜核危机的工作中，中国一直是个很好的伙伴。」

李芊 / 罗法 (路透社、美联社等)