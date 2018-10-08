“特金会”二次上演？

（德国之声中文网）围绕朝鲜弃核进程的外交努力似乎取得了进展。在上周日美国国务卿蓬佩奥与朝鲜领导人金正恩举行会晤后，韩国总统文在寅周一表示，他估计，中国国家主席习近平不久将访问朝鲜，金正恩则将访问俄罗斯。此外，日朝领导人也有可能举行峰会。

文在寅没有透露具体的访问日期。他是在一次内阁会议上出人意料地宣布上述消息的。此前，蓬佩奥与文在寅会谈，介绍了他与金正恩会面的情况。蓬佩奥称，金正恩还邀请外国核查人员到丰溪里核试验场，验证该设施确实已"不可逆转地报废"。今年5月，朝鲜宣布爆破拆除、关闭丰溪里核试验场。

中国方面尚未证实习近平将访问朝鲜的消息。今年，金正恩已两次访问中国，同习近平会谈。蓬佩奥已于周一抵达北京，继续此次东亚之行。估计他将与中国外长王毅以及负责外交的中共中央政治局委员杨洁篪会晤。

蓬佩奥表示，与金正恩进行了"良好的、富有建设性的"会谈。金正恩也认为弃核问题取得了进展，并表示希望尽快与美国总统特朗普举行第二次高峰会。朝美政府官员将就有关细节进行磋商。朝鲜中央通讯社援引金正恩的话说，他确信，"或迟或早"将为此次峰会制订出"很好的计划"。

韩国外交部长康京和对蓬佩奥对平壤的访问评价积极："看来双方取得了良好的结果"。有记者问，美朝领导人的第二次峰会能否在今年11月初美国国会选举之前举行，康京和表示，不排除所有可能性。美国国务院仅表示，双方继续"对会面地点和日期的选项进行了研究"。

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今年6月，特朗普和金正恩在新加坡举行历史性的会晤。金正恩强调了他对弃核的决心，但迄今为止尚未对弃核的过程和时间表做出具体承诺。而美国将提供何种交换条件目前也不清楚。特朗普表示，一种可能性是美国为朝鲜提供安全保障。

叶宣/李鱼（德新社）