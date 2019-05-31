 特金会一周年: 我们曾经陷入近乎滑稽的期待 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.06.2019

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时政风云

特金会一周年: 我们曾经陷入近乎滑稽的期待

一年前的今天，美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩第一次见面，国际媒体无不涌入新加坡，只为了捕捉两人的每个握手、拍肩与脸部表情。他们签下共同声明，许诺要为世界带来改变，让朝鲜半岛迎向和平的未来。一年后的今天，希望的光芒却黯淡下来，呈现出让人不愿面对的现实。

Vietnam, Hanoi: Treffen Donald Trump und Kim Jong Un (Reuters/L. Millis)

新加坡峰会上，特朗普对金正恩赞誉有加，说「他很幽默」。

(德国之声中文网) 新加坡峰会曾经聚集了全世界的目光。虽然美朝领导人在会上发表的声明被批评为措辞模糊，美国内部还批评特朗普给太多让步，但是特朗普仍然宣称峰会带来了「历史性的突破」。 朝鲜将韩战时期殉战的美军遗骸送回美国，也与韩国共同促成离散家属的重聚，还邀请国际媒体视察丰溪里核试验场，证明其破坏已经不可逆转。

然而，当特朗普与金正恩在越南河内第二次举行峰会时，气氛却突然变调，草草结束。 特朗普在记者会上显得错愕，他说金正恩希望取消所有制裁，但是美国不能同意。 朝鲜则在事后发布声明反驳，说朝鲜以关闭所有宁边核设施作为条件，仅仅要求去除部分制裁。

首尔国民大学 (Kookmin University)教授兰科夫(Andrei Lankov) 对法新社说：「在新加坡峰会之后，我们陷入了完全不切实际、近乎滑稽的期待当中... 但是接下来，就变得再明显不过－朝鲜不会放弃核子武器。 」

美国智库尼克松中心(Center for the National Interest)的卡吉亚尼斯（Harry Kazianis）也发表类似的看法，他说：「我们从希望与乐观出发，清楚地走上充满不确定性的道路。 」

他认为，河内峰会呈现了美朝双方期待上的落差。 美国希望朝鲜完全去核，才会愿意完全去除制裁。 朝鲜想要渐进式的拆除核武，相对换取美国渐进式解除制裁。  卡吉亚尼斯认为：「除非美朝双方找到意见分歧的原因，否则现在的僵局将会无限期的持续下去。 」

Russland Wladiwostok Treffen Putin und Kim (picture-alliance/dpa/V. Melnikov)

俄罗斯总统普京欢迎金正恩访问海参威

朝鲜停止对话重启导弹测试

美国官员私下透露，自从河内峰会之后，美朝两边就再也没有直接的联系。 他们对平壤方面的沉默感到挫折。 朝鲜与美国关于归还美军遗骸的交涉陷入停滞，南北韩离散家庭的重聚活动也没有消息。 朝鲜在河内峰会之后，透过官媒要求特朗普把他的谈判代表－国务卿蓬佩奥撤换掉，还警告白宫，如果不采取新的应对方式，朝鲜就要改采「新路线」。 四月底，金正恩甚至接受俄罗斯的邀请，与其领导人普京见面。

首尔峨山政策研究院的研究员高明铉说，因为现在美国还没有解除制裁，美国还是有可能再对朝鲜施压。 但是同时，平壤看起来也「准备回到过去挑衅的互动模式」。

去年，新加坡峰会之所以能够成真，是因为朝鲜态度突然变好，不但终止核试验，又停止发射远程导弹。 但是河内峰会协商破裂之后，朝鲜就不断批评美国不守信用，又在今年五月发射2017年11月以来就没有再发射过的短程导弹。

Vietnam l Trump nach Gipfeltreffen mit Kim Jong Un in Hanoi (Reuters/L Millis)

河内峰会半途结束，金正恩便搭乘车队离去，美国方面单独召开记者会解释原因

特朗普在得知朝鲜导弹测试的消息之后，并没有太激烈的反应，他表示自己仍然相信金正恩，认为他「只是一个想要吸引注意力的男人。 」

兰科夫说，导弹测试只是「善意提醒特朗普朝鲜还存在，而且仍然准备好要谈判。 」他也说，朝鲜认为「除非美国接受他们的条件，否则就会重启核武测试」的态度十分明显。 「美国不可能接受有核武的朝鲜、朝鲜也没有打算活在没有核武的世界。 」

罗法/达扬(法新社等)

DW.COM

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导弹升空货轮止步 美朝关系再陷危机　

韩国军方表示，朝鲜疑似在一周内第二度发射短程导弹，且这次发射了两枚。韩国官方表示这是非常令人担忧的举动。 此外，美国在同一天宣布他们扣押了一艘朝鲜货轮，称该货轮因非法运送出口煤炭跟进口重型机械而违反了国际制裁。 (10.05.2019)  

金正恩抱屈: 美国在河内峰会不怀好意

朝鲜领导人金正恩在俄罗斯和普京交朋友的时后说起美国，埋怨美国在上次峰会「不怀好意」，可能会危及朝鲜半岛的将来。普京说，愿意与特朗普分享他与金正恩会谈的细节。 (25.04.2019)  

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