“特金”之后“特鲁”？特朗普愿与鲁哈尼会晤

（德国之声中文网）美国总统特朗普在白宫与意大利总理孔特会晤后表示："如果伊朗愿意，我当然会跟他们会面。"他说，"我不知道他们是否已经做好了会面的准备。"特朗普还表示，"没有前提条件"，他"随时"愿意与伊朗总统鲁哈尼会谈。

特朗普称，如果能与伊朗达成一份有意义的核协定，那"对他们、对我们、对世界都是一件好事"。5月，美国单方面宣布退出国际伊朗核协定。特朗普称该协定是"对纸张的浪费"。

国际伊朗核协定旨在阻止伊朗获得制造核武器的能力。国际原子能机构多次证明，伊朗履行了该协定内容。随着美国退出该协定，美国对伊朗在金融、能源领域的制裁也将生效。第一部分惩罚措施将于8月6日生效，另一部分在11月生效。

，他与孔特对此意见一致。

伊朗怎么了？ 不满增加 高失业率，高通货膨胀率，再加上不断扩大的贫富差距。伊朗面对的经济困境令大量伊朗人感到失望和不满。伊朗核协议签署之后，国际社会开始取消对伊朗的制裁，但是伊朗人民的生活却并未由此获得改善。

伊朗怎么了？ 底层人站了起来 参与抗议活动的主要是社会底层人群。这些人从各个大城市涌入首都德黑兰，表达自己内心的愤怒与不满。

伊朗怎么了？ 政治诉求 目前还不清楚，是否有人以及谁组织了如此大规模的抗议活动。不过有一点是清楚的，抗议者们的政治诉求越来越清晰。他们要求伊朗政府停止对黎巴嫩真主党提供支持，不再干涉叙利亚和伊拉克的内政。抗议者们要求政府集中精力解决伊朗国内问题，同时他们还要求伊朗最高领导人哈梅内伊下台。

伊朗怎么了？ “敌人的煽动” 抗议活动爆发5天后，哈梅内伊才出面做出反应。本周二（1月2日），他指责伊朗的“敌人们”引发了近10年来最大规模的反对该国伊斯兰政权的抗议。他说，“敌人们”出资出力，提供武器，通过政治和情报手段试图搞乱伊朗社会秩序。

伊朗怎么了？ 强力打压 伊朗官方称，已经有450多人因与抗议活动相关而被捕。抗议引发的冲突已经造成至少21人死亡，其中包括16名示威者。目前伊朗的局势较上周已经有所平息。

伊朗怎么了？ 政府支持者也走上街头 本周三，德黑兰政府的支持者在伊朗多个城市走上街头。他们挥舞着伊朗国旗，高举着哈梅内伊的画像，表达对德黑兰政府的支持。



就在一周前，特朗普还曾警告伊朗总统鲁哈尼，"永远不要再威胁美国"，否则将带来最强硬的后果。特朗普在推特上的这条讯息全部用大写字母写成。

鲁哈尼此前曾威胁美国，同伊朗的战争将是一切战争之源。

白宫在特朗普最新表态后称，美国政府坚持其伊朗政策，强化制裁，以实现伊朗政府的行为改变。

德黑兰方面也有所反应。鲁哈尼的一位顾问阿布塔勒比（Hamid Abutalebi）在推特上表示，在会晤前，美国必须承认国际伊朗核协定。"要铺平伊朗与美国之间曲折不平的谈判道路，可以采取这些步骤：尊重伊朗国家的权利，消除仇视，重返核协定。"

一波三折！特金会“死而复生” 特使报佳音 3月8日：韩国总统特使兼青瓦台国家安保室长郑义溶，在华盛顿会晤特朗普后宣布，金正恩将与特朗普会面。「我告诉特朗普，金正恩表示承诺克制进一步核武或导弹测试，並理解美韩须持续例行军演。他期盼尽早与特朗普会面，特朗普表示感谢，称将于5月之前举行会晤。」

一波三折！特金会“死而复生” 首次访华 3月25至28日﹕金正恩上任以年来首次访问中国，与习近平会面。 他在会谈中表示，「我们决心将北南关系转变成和解合作，举行北南首脑会晤，也愿意举行朝美首脑会晤。如果韓美『以善意回应我们的努力』，半岛无核化问题是能够得到解决的。」

一波三折！特金会“死而复生” 跨越三八线 4月27日﹕两韩举行史上第三次首脑峰会，金正恩成为首位跨越南北韩边界的朝鲜领导人。两国签署协议承诺致力实现半岛无核化，并同意讨论正式结束战争状态。

一波三折！特金会“死而复生” 二度访华 5月7至8日﹕金正恩在毫无先兆下第二度访问中国，到大连会见习近平，被认为为即将举行的「特金会」做最后准备。新华社报道，「两党两国最高领导人就中朝关系及共同关心的重大问题全面深入交换意见」。

一波三折！特金会“死而复生” 人质回家了 5月9日﹕美国国务卿蓬佩奥访问朝鲜商讨峰会细节，平壤在事后释放三名关押多年的美国人—金东哲、金学松和金盛德。特朗普亲自到机场迎接，并于同日宣布峰会敲定于6月12日举行。

一波三折！特金会“死而复生” 重提「利比亞模式」 5月中旬﹕美国副总统彭斯在美媒访问中警告金正恩，如果不通过会谈放弃核武，美国对北韩会回到「利比亚模式」；美国国家安全顾问博尔顿也提出，朝鲜应以「利比亚模式」去核，即「先弃核、后补偿」。 朝鲜副外相金桂冠斥责，美方把利比亚和伊拉克的命运强加于朝鲜，朝鲜对片面妥协弃核的峰会失去兴趣，被迫重新考虑是否召开峰会。

一波三折！特金会“死而复生” 赴美救火 5月22日﹕文在寅亲自赴美晤特朗普，希望巩固峰会。但特朗普明言峰会有可能延后，特别提到金正恩第二次会见习近平后态度转变：「我不喜欢中国站在这事情裡的立场。」他否认中方扯后腿，但形容习近平是「世界级纸牌玩家」。

一波三折！特金会“死而复生” 态度强硬 5月24日﹕北韩外交部次长崔善熙抨击彭斯的言论「无知且愚蠢」，「如果美国不想坐下来谈，我们不会去求他们，也不会不厌其烦地说服他们。」她警告若美国冒犯北韩的好意，或会建议金正恩重新考虑是否出席峰会。

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一波三折！特金会“死而复生” 峰会告吹 5月24日﹕特朗普致函金正恩，通知取消美朝峰会。他在信中提及，金正恩近期显露极大的愤怒与公开的敌意，是破局的原因。

一波三折！特金会“死而复生” 特朗普改变主意 美国总统特朗普在当地时间周五（6月1日）与朝鲜最高领导人金正恩助手金英哲会晤之后表示，美朝峰会将于6月12日在新加坡如期举行。会晤时，金英哲向特朗普递交了金正恩的亲笔信。特朗普向媒体强调，他认为12日的会晤将是一个非常成功的过程。

一波三折！特金会“死而复生” 时间敲定 白宫发言人桑德斯在6月4日的新闻发布会上表示，“特金会”将于当地时间6月12日上午9点在新加坡圣淘沙岛的嘉佩乐酒店举行。



苗子/达扬（法新社、德新社、美联社、路透社）