特朗普G7表态：后悔没对中国加征更高关税

（德国之声中文网）美国、法国、德国、日本、英国、意大利和加拿大，这几个由国际货币基金组织认可的发达国家经济体于本周末来到了法西边境附近的法国小镇比亚里兹召开最新一轮G7峰会。伴随着抗议声，参会的各国大佬们在这两天可能能谈出什么成果呢？我们为您一一列举。

相当难产的闭幕声明

一般来说，G7都会以推出由所有与会者签署的闭幕声明结束。但是，主办方法国今年从一开始就打算跳过这一环节，为的是避免各方就声明内容和措辞意见不一。

上一次在加拿大召开G7会议的时候，特朗普面对针对其关税政策的批评时提前离席，拒绝签署大会的最终声明。

特朗普和约翰逊在G7上谈了5G和华为

本周日，与会各国领导人主要将展开双边会晤：新上任不久的约翰逊，将首次以英国首相的身份和特朗普见面。估计两人会探讨英国退欧后，美国和英国将签署怎样的双边贸易协定。特朗普在会议期间表示英国退出欧盟后，美国和英国签署贸易协定没有任何阻碍。

随后，各国领导人将出席关注就业、全球不平等现象、气候变化和强化女权的工作会议。

英国退欧

就在峰会开始前，英国首相约翰逊还和欧洲理事会主席图斯克就英国退欧的条件展开了一场讨价还价。图斯克表示，英国无协议退欧根本不在可谈的事务范围内，希望英国首相约翰逊不想以"无协议先生"（Mr. No Deal）的名声被载入历史。

对此约翰逊回应称："如果图斯克不想背着'无协议退欧先生'(Mr No-Deal Brexit)名声下台，我也希望他能牢记这一点。"

贸易

英国首相约翰逊还表示，他会告诉特朗普应该退出与中国的贸易战。中国正在对全球经济产生重大影响。美国总统特朗普在此次抵达法国一天前，刚刚宣布对中国进口的产品加征额外关税。据路透社报道，特朗普和约翰逊还就华为和5G建设的话题交换了意见。

同时，特朗普威胁称将向法国的红酒加征"前所未见"的进口关税。之前法国总统马克龙批评了特朗普的贸易政策。本周六，马克龙临时起意设宴邀请特朗普午间私聊。后者称这是双方有过的"最好的一次会晤"。

马克龙临时起意邀请特朗普共进午餐

贸易是本周日G7集团峰会的焦点议题。在中美贸易战的大背景下，这是全球经济面对的首要话题。本周日，特朗普否认中美贸易战的议题在此次G7峰会上引起了摩擦。但同时他表示从现在开始，暂时不会让中美贸易战进一步升级。

特朗普就中美贸易战最新表态

特朗普向与会记者表示："我觉得他们（编者按：中国）非常重视贸易战。也必须这样。"在被问及其他与会领导人是否批评了他的贸易政策时，特朗普回答说："没有，完全没有，我什么都没听说。"法新社报道称，实际上，G7国家成员国在峰会之前已经多次就贸易战对全球经济的威胁表达过担忧。

美联社之前曾报道称，特朗普在一定程度上表现出对中美贸易战开打的遗憾。在周日早晨与英国首相约翰逊举行早餐会时，特朗普表示他对冲突升级也会感到不安。当他被记者问及眼看贸易争端不断升级，他是否也犹豫过时，这位美国总统表示，当然，他"对所有的事情都犹豫过"。但坚称"目前和中国相处的还不错"。

特朗普本意：”后悔没有向中国加征更高的关税“

特朗普的上述表态一度被认为是他对开启中美贸易战的一种后悔情绪。随后白宫发言人格里沙姆（Stephanie Grisham）发表声明更正称，特朗普总统的表态被广泛误读。实际上他的意思是后悔没有向中国进口的产品加征更高的关税。

本周五，先是中国国务院发布公告称，将对750亿美元美国商品加征10%或5%的关税，分两批自9月1日以及12月15日起实施。公告强调该措施是"是应对美方单边主义、贸易保护主义的被迫之举"。

该公告发布后，特朗普很快就做出了回应。他通过推特表示，从今年10月起，针对2500亿美元中国商品的加征关税税率将从25%上调到30%，其余3000亿中国商品的关税则将在12月从10%上调到15%。



面对示威人群 法国警察直接动用了水枪

示威活动

就在G7主会场30公里之外的法西边境，大约9000名示威抗议人群和平的走过了一座跨境大桥。然而，在大会举办地附近巴约讷镇（Bayonne）发生的另一场示威活动就不太平和了，警察向示威者动用了水枪。

俄罗斯的成员资格

欧洲理事会主席图斯克重新强调俄罗斯在G7没有一席之地，而特朗普则想促成普京重返G7。图斯克赞同法国、德国和英国在本周伊始提出的动议，将乌克兰囊括至G7，而不是俄罗斯。

气候变化

在和特朗普进行了一对一的午餐会后，马克龙表示将在减排方面参与合作，虽然美国总统在这个问题上持不同意见。

特朗普上任后前往意大利第一次出席G7集团领导人峰会之前，宣布退出了美国2017年在巴黎签署的气候保护条约。

马克龙邀请了澳大利亚、智利和西班牙的领导人出席周日的晚宴，探讨与环保挑战有关的议题。

亚马逊大火

欧洲的G7成员国，以及其它包括爱尔兰、西班牙在内的欧盟国家就是否应该在巴西总统博尔萨纳罗采取更有效的行动应对亚马逊森林火灾之前叫停欧盟--南美洲共同市场自由贸易协定的问题展开了争论。

伊朗问题

马克龙表示，美国和法国在伊朗问题上目标一致：防止这个国家制造核武器。2018年，美国退出了西方各国和伊朗签署的核协议，而欧洲签约国从那时起就一直致力于维护这一协议的效力。

任琛/石涛（美联社、法新社、德新社、路透社）

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