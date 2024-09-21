特朗普7月遇袭案：美国特勤局公开具体失误

美国前总统、共和党总统候选人特朗普在两个月内两度遭暗杀未遂。美国特勤局周五发布报告，详细介绍其在特朗普7月遇袭案中犯下的错误。同时，美众议院通过了一项旨在加强总统候选人安保的法案。

（德国之声中文网）美国特勤局的调查发现，在7月13日宾夕法尼亚州巴特勒举行的集会上，共和党总统候选人特朗普遇袭前，该局内部存在沟通不畅和工作失职的情况。

在这场袭击中，一颗子弹擦过了特朗普的耳朵，两名集会参与者受伤，另一人遇难。袭击者总共开了八枪，最终被特勤局反狙击手击毙。 “虽然先遣队的一些成员非常努力，但其他人却因为自满，以致违反安全准则”，特勤局代理局长罗威（Ronald Rowe）在周五（9月20日）的新闻发布会上如是表示。他补充道，相关员工将被追究责任。

此次刺杀未遂事件发生后，原特勤局局长奇特尔（ Kimberley Cheatle） 宣布辞职。美国特勤局主要负责保护总统、副总统、总统候选人以及访问美国的外国政要。

特勤局代理局长罗威周五介绍调查结果 图像来源: Ben Curtis/AFP/Getty Images

调查结果

罗威表示，特勤局的调查“发现了特勤人员在前期规划和相关任务执行中的缺陷”。其中包括与地方执法部门沟通不畅、过度依赖移动通信设备“导致信息被孤立”，以及知道有视线问题，却未正确解决。

“在当地时间18:10左右，特勤局安全指挥室通过电话向反狙击相应特工报告，AGR大楼屋顶上有一名可疑人物，”罗威继续介绍：“但这一关键信息并未通过特勤局无线电网络传达。”

报告将这一问题归因于地方警察和特勤局在组织和沟通上的失误。这一失误尤其影响了负责保护特朗普的特勤人员。如果他们事先得知其他人员正在试图定位并应对约150米外的可疑人物，可能会选择中断特朗普的演讲并提前将其撤离。

更糟糕的是，袭击者使用的屋顶事先已被标识为可能的危险点和部署地点，但相关人员并没有因此采取应对措施。地方警方的战术小组被安排在该大楼的二楼，而不是屋顶，而特勤局对此并不知情。 在此类大型活动中，地方执法部门一般都会与规模较小的特勤局合作。

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美众议院通过法案加强总统候选人安保

与此同时，美国众议院周五一致通过了一项法案，旨在加强对总统选举候选人的保护。该法案以405票对0票通过，预计在参议院也将顺利通过。该法案要求特勤局为主要候选人提供与现任总统和副总统相同的保护。该立法于7月23日提出，距宾夕法尼亚州巴特勒的枪击事件发生仅10天。

虽然罗威提到的大多数细节已经通过国会听证会、媒体报道和其他公开声明为人所知，但周五发布的这份五页报告是特勤局对当天错误最直接的一次详细梳理。

就在不到一周前刚发生了第二起针对特朗普的暗杀未遂事件。上周日，一名男子在特朗普位于佛罗里达的高尔夫球场埋伏，携带步枪，调查人员认为他企图射杀特朗普。特勤局表示，在这起事件中，袭击者未能瞄准特朗普，也没有朝他开枪。特工在事先进行侦查时发现嫌疑人并与其接触，嫌疑人随后逃离现场，但很快被捕。

（法新社，美联社，路透社）

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