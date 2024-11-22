特朗普2.0时代 澳大利亚该如何在美中之间站稳脚步？

澳大利亚总理阿尔巴尼斯在巴西出席G20领袖峰会时，与中国国家主席习近平会晤。澳中关系近年有所好转，但随著国际局势面臨特朗普重返白宫的变局，学者向DW表示，美中未来的政策走向，势必影响被夹在中间的澳大利亚。

（德国之声中文网）今年二十国集团（G20）领袖会议在巴西举行，澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在此跟中国国家主席习近平再次召开了双边会谈。这是自2022年印尼巴厘岛的G20会议以来，两国领袖第三次双边会晤；去年，阿尔巴尼斯也曾访华并与习近平会面。

根据澳大利亚总理府的新闻稿，阿尔巴尼斯说：“我们已经恢复了（中澳）两国之间的贸易，消除葡萄酒、木材、煤炭、大麦、海鲜等产业的贸易障碍。”此前，澳大利亚活龙虾出口到中国的贸易也已宣布重启。

对于澳大利亚在中澳关系上的立场，阿尔巴尼斯强调双边对话至关重要。“我曾多次说过，我们将在可合作的领域与中国合作，有必要时会提出不同意见，维护我们的国家利益。”

虽然本次中澳领袖会晤没有太多具体成果，中国官方仍对中澳关系的改善表达了肯定。据中国官媒新华社报道，习近平在会见阿尔巴尼斯时说，“中澳之间没有根本利益冲突，只要双方坚持相互尊重、平等相待、求同存异，中澳关系就一定能发展好”。

G20峰会前，代表中国官方的英文媒体《中国日报》（China Daily）亦发表社论，赞扬澳大利亚政府在维持美中平衡上的立场。

该社论写道：“对艰难维持平衡的美国盟友而言，澳大利亚的做法，或许可以提供一些有用的借镜……阿尔巴尼斯领导的政府所展现的战略自主证明，澳大利亚与中国、美国的关系均符合彼此利益。同样可以证明的是，与中国和美国的经济联系，也不需要互相排斥。”

特朗普上任后的中澳关系？

然而，鉴于美国总统当选人特朗普明年1月将上任，澳大利亚政府所处的立场日益尴尬。澳大利亚专家和民间舆论弥漫忧虑情绪，特别是担忧特朗普可能对中国、甚至其他国家加征关税。未来美中两国的动态，将大大影响澳大利亚对外关系。

悉尼大学中国研究中心主任古德曼（ David Goodman）向DW表示，美国总统大选的结果“无疑对澳大利亚公众舆论产生了影响，他们似乎对特朗普当选总统、以及美国在世界上可能的地位有了疑虑”。

古德曼说：“随著特朗普的对外贸易政策（改变），可能产生的后果变得显而易见，这几乎肯定会影响澳大利亚在中美平衡中的地位。”

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悉尼科技大学澳中关系研究院主任罗震（James Laurenceson）向DW指出，在拜登政府时期，白宫对美澳联盟态度“极为友善”，澳大利亚亦利用机会加强与美国的安全关系。

与此同时，澳大利亚自2022年起也逐步在改善与中国的关系。古德曼说，澳大利亚自现任的工党政府执政以来，与中国的关系明显改善。他强调，中澳两国有不同的政治制度；面对这类的差异，只有两国政府互相尊重，两国才能合作，“目前看来就是这样”。

对于未来的发展，古德曼研判，澳大利亚将继续按照当前模式，同意与中国共同努力改善中澳关系，并在必要时提出不同意见；另一方面，盡管澳大利亚与美国的军事同盟可能延续，但在某些外交事务问题上，澳大利亚肯定会出现更独立的观点。

罗震解读，“在特朗普2.0时代，澳大利亚对中国的态度不太可能发生转变。两党一致认为，自2022年以来澳中政治关系稳定下来，这是正面的发展，与中国增加贸易也符合澳大利亚的国家利益”。

他认为，澳大利亚未来走向很大程度将取决于美国和中国的决定。例如，如果特朗普政府对中国产品征收60%的关税，“那么美方可以预期澳方会批评，而不是支持”，因为这将对澳大利亚经济产生负面的连锁效应，也违背国际贸易规则。

面对中国在南海的军事行动、澳大利亚华裔作家杨恒均被监禁等中澳之间的分歧议题，罗震说：“大多数情况下，这些问题将得到管理，而不是解决。现实情况是，澳大利亚和中国在战略偏好和政治价值上存在深刻差异。中澳双边关系虽趋于稳定，却并没有改变这一点。”

《悉尼先驱晨报》指出，在这次中澳领袖会晤，阿尔巴尼斯曾提到杨恒均案，以及人权、台湾等等对澳大利亚而言重要的议题。不过，这些内容并未出现在中国官媒的报道内。

中澳关系变数

澳大利亚明年5月前将举行大选，目前的民调显示，中间偏左的澳大利亚工党很有可能失去执政权，改由中间偏右的澳大利亚自由党与国家党联盟上台，在前总理莫里森（Scott Morrion）时期采取强烈反中立场的自由党党魁达顿（Peter Dutton）可能成为澳大利亚总理，并对中澳关系投下变数。

对于明年澳大利亚大选可能的影响，古德曼说：“是的，我担心如果明年（澳大利亚）政府更迭，自由党领导的联合政府将对中国更加敌视。”

罗震的观点有所不同。他认为，虽然澳大利亚的联盟党是中右翼政党，在政治光谱上更接近特朗普领导的美国共和党，但澳大利亚主要政党在对华议题上，无论是在政策或是外交领域，都出现了“趋同”的情况。

罗震研判，即便澳大利亚明年“变天”，两党之间的对华政策和对美政策预计都不会有巨大的差异。

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