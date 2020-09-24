特朗普10年没缴所得税 批纽时假新闻

(德国之声中文网) 《纽约时报》报导，特朗普在过去十五年当中，有十年缴纳的所得税为零。2016与2017两年，缴纳的所得税都仅有750美金。

该报导揭露，特朗普透过通报旗下业务的亏损来最小化应纳税额。虽然2018年特朗普财团整体通报收入有4亿3490万美金，但他同一年声报的亏损也有4740万美金。

特朗普在周日(9月27日)白宫记者会上称《纽约时报》的该报导为「假新闻」，也坚称自己有缴税，只是没有提供更多细节。他也发誓有一天会揭露自己的纳税资讯，但是没有承诺具体时间。他在2016年竞选时也做过类似承诺但从未兑现。

特朗普在纽约拥有一座以自己名字命名的大厦

富豪的减税秘密

在特朗普担任总统的头两年，他在菲律宾、印度、土耳其等地的生意赚取了7300万美金，也在苏格兰和爱尔兰经营高尔夫球场获取收入。2017年，他缴纳给美国的税金只有750元美金，但是他缴纳给印度和菲律宾的税金却分别为145,400美金和156,824美金。

仔细检视特朗普的避税方法，可以看出特朗普用多种方法减税。他在拍摄实境秀「谁是接班人」时所支付的住宿、飞机、甚至7万美金的发型设计费都有助于减少他的个人花费，进而降低所得税。而他在自有房地产方面的亏损也几乎抵消了他因拍摄「谁是接班人」赚取的收入，以及其他共享产权的房地产所得。

除了积极减税之外，特朗普也积极申请所得税退税。从2010年至今，特朗普获得的所得税退税累积有7290万美金，这也是国税局正在审计的核心项目。若最后国税局的裁决对特朗普不利，特朗普可能需支付1亿美金以上。特朗普目前还有3亿美金的贷款需要在四年内清偿完毕。

特朗普企业的律师戈登(Alan Garten)认为，《纽约时报》的报导「若不是全部，也至少有部份与事实不符」。《纽约时报》以保护消息人士为由拒绝提供戈登特朗普的税务资料，但称消息人士是透过合法管道取得资料。

2016年与特朗普竞选总统时，民主党候选人希拉里(Hillary Clinton)曾称，或许特朗普拒绝公开纳税资料就是因为他没有缴交联邦所得税。当时特朗普称他只是认为拒绝公开「显得比较聪明」。

张慈/杨威廉 (美联社)