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特朗普 vs. 卡玛拉·哈里斯：中国偏好谁当选美国总统？

李宥臻
2024年10月29日

距离2024美国总统大选只剩一週，中美学者对北京心目中偏好的人选意见分歧，但趋近一致的观点是，无论最终谁当选，北京都不太可能迎来一个对中国友好的美国政权。

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图为中国领导人习近平去年在美国参加的亚太经济合作高峰会的资料画面。
美国总统大选结果将牵动中美关系的未来，外界关注北京怎么看待两位主要候选人。图为中国领导人习近平去年在美国参加的亚太经济合作高峰会（APEC）的资料画面。图像来源: Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance

（德国之声中文网）在经历了一个极度分裂的竞选季节后，美国将在11月5日迎来总统大选。民主党和共和党在对华竞争方面立场大致相同，预料都将持续对中国施加经济和战略压力。

“这场选举基本上不会改变美国目前对华战略竞争的态势。”中国人民大学外交系系主任刁大明告诉DW：“如果没有改变的话，对中国来说，也不代表任何一方（胜选）会有明显的好处。”

共和党候选人特朗普在其任内，率先发起了对中国的贸易战；当前的拜登政府则延续了对北京的强硬立场，出台多项对中国的出口限制，以削弱北京获取关键技术的能力。外界认为民主党候选人卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris）将大致与拜登保持一致策略，仅会有细微差别。

但也有学者认为，中国可能更偏好特朗普的孤立主义；亦有分析判断，北京更乐見一個没有拜登“那么鹰派”的卡玛拉·哈里斯入主白宫，将中美关系“重新拉回某种轨道”。

中国怎么看特朗普可能回归？ 

在竞选过程中，特朗普和卡玛拉·哈里斯都把对华政策的焦点放在贸易战，以及北京在台湾海峡、南海等日益增强的战略野心上。

在近期接受《华尔街日报》采訪时，特朗普表示，如果中国“进入台湾”，他将对中国商品征收150%至200%的关税。

他声称如果再次当选总统，中国将会三思而后行，因为“中国国家主席习近平尊重我”，“我跟他的关系非常稳固。我不需要（使用武力），因为他尊重我，他知道我很…疯狂。”

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在经济方面，特朗普提出了对几乎所有进口商品征收10%至20%的全面关税，以及对中国商品征收60%或更高的关税的计划。他声称这些措施将促进美国制造业。

“如果特朗普再次当选并真的这么做的话，当然中方也会有相应的回应。”刁大明说：“这不是一个务实的举动，如果他真的要推进加征关税，那其实导致的结果就是美国大众的生活成本一定会持续成长。”

在特朗普2017年至2021年的前任期内，他对中国商品征收了一波又一波的关税。中国也祭出反制措施，对美国农产品如大豆等征收关税。

“对中国来说，是特朗普开启了对华战略竞争，而拜登这4年其实是具体落实了对华战略竞争。”刁大明告诉DW：“如果特朗普回归的话，拜登的议程也会延续，再加上一些特朗普的偏好和节奏，这将是非常复杂的状况。”

然而刁大明认为，若卡玛拉·哈里斯当选，中国可能更难预测她在任内可能采取的行动。

 “对于特朗普的风格，外界都比较相对是清楚的。至少他做过四年总统，外界知道他是什么样的一个状态，会推动怎样的内外政策；对于卡玛拉·哈里斯，其作为副总统很多时候是执行拜登的政策，所以她在外交事务上会有什么风格、有什么議程，全世界都并不清楚。”他说。

卡玛拉·哈里斯比拜登更不鹰派？

自从拜登退出竞选后，卡玛拉·哈里斯在7月开始了她的总统竞选活动，她对中国表态相对有限，其中包括承诺确保“美国、而不是中国，赢得21世纪的竞争”。她预计将维持拜登政府的政策，包括对中国进口商品征收关税，并阻止中国获取关键的半导体技术。

9月，拜登最终底定对特定中国制造的产品提高了关税，其中电动车的关税率上升到100%。欧盟也采取类似的关税措施，引起了北京的谴责。

但与此同时，拜登也寻求与中国进行更畅通的沟通管道，包括在2023年美国旧金山举办的APEC峰会场边，与习近平实体会面。

图为美国副總統卡玛拉·哈里斯今年10月发表演说。
中国学者指出，美国副總統卡玛拉·哈里斯过往以执行拜登政策为主，其若当选的执政风格将比特朗普更难预测。图像来源: Matt Rourke/AP Photo/picture alliance

在这种情况下，美国学者、大西洋理事会全球中国中心的非常驻研究员拉鲁斯（Elizabeth Freund Larus）认为，“中国领导人更可能会偏好卡玛拉·哈里斯，因为她会用除了特朗普以外的前任美国总统们的方式，去与中国打交道”。

“当拜登是民主党的（总统候选人）选择时，他对中国更强硬，几乎看起来像是川普和拜登在比较、证明谁更强硬。”拉鲁斯告诉DW：“在卡玛拉·哈里斯身上看不到这一点。她的政策议程更多地集中在国内议题。”

在台湾议题上，相较曾多次表态美国军队将保卫台湾的拜登，卡玛拉·哈里斯也被认为在军援台湾的议题上较为低调。

她在10月接受CBS《60分鐘》節目採訪時，被问及如果中国入侵美国是否会保卫台湾，当时卡玛拉·哈里斯回应，不能讨论“假设性问题”，但她也表示将确保“台湾有能力自我防卫”。

这与1979年《台湾关系法》的措辞相呼应，该法承诺华盛顿将“向台湾提供必要数量的防御物资和防御服务”。

而盡管特朗普数度因主张台湾应提交“保护费”获取美国防卫而引起争议，但拉鲁斯分析，这其实相当符合共和党一贯的表态，即台湾政府应大幅提高国防预算起码至国内生产毛额（GDP）的5％，以让美方看见其自卫的决心。

“分析特朗普时，你会听到他说很多、很多话，但你真正需要关注的是他的行动。”拉鲁斯说。

北京更喜欢特朗普的孤立主义？

中国獨立政治評論員、前清华大学讲师吴强分析，北京可能更喜欢特朗普而不是卡玛拉·哈里斯。

他指出，特朗普若能重返白宫“对中国来讲是极大的利好”，因为这意味著美国民主的分裂。而当局之所以对外展现中立，主要是因为“看到民主党胜选的可能性越来越大、看到美国民主的自我纠错的机制仍然在发挥作用，并不是那么简单容易被特朗普破坏”。

吴强告诉DW：“在与欧洲跟全世界美国盟友的分裂当中，美国会回到一个新的孤立主义，这种孤立主义在特朗普上一个任期已经表现得很明显了。”

图为2017年特朗普任内在北京与习近平会面。
特朗普在竞选期间受访时曾表示，自己与习近平交情好。图为2017年特朗普任内在北京与习近平会面。图像来源: MAXPPP/Kyodo/picture alliance

特朗普在其任期内，因推行“美国优先”政策并退出多项国际协议而被视为崇尚孤立主义。特朗普还对战略联盟抱持“利益交换”的态度，威胁要撤回对北约和亚洲如韩国和日本等美国盟友的支持，因为他们没有为防务做出更多贡献。

吴强认为，特朗普的回归可能会将世界推向另一场“新冷战”，这样的冷战模式将顛復传统国与国之间、威权与民主政权之间的冲突类型。

他解释道，从当今中国及俄罗斯对全世界的操纵来看，新冷战也可能发生在民主国家内部，即“民主政权内部也有发生动乱的可能性”。在这样得情况下，美国在世界舞台上角色可能会被削弱，而其主要竞争对手中国将因此获益。

然而，美国学者拉鲁斯认为，自特朗普2017年担任总统以来，世界的地缘政治格局已大不相同、全球多地都有冲突正在上演，盡管特朗普个人倾向孤立主义，其外交政策团队也将持续推动他与美国盟友合作。

“所以我不认为特朗普会开倒车，停止與这些正在变得更加稳固的联盟合作。”拉鲁斯补充道。

反观卡玛拉·哈里斯，拉鲁斯分析这位现任美国副总统更“期盼将美中关系重新拉回某种轨道”。

她向DW分析：“如果我是中国共产党，我会更喜欢那个想要更多互动的人。我可以告诉对方：‘我们愿进行市场改革，我们希望和平解决台湾问题。让我们喝点鸡尾酒轻松聊聊吧！’”

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