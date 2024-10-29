特朗普 vs. 卡玛拉·哈里斯：中国偏好谁当选美国总统？

距离2024美国总统大选只剩一週，中美学者对北京心目中偏好的人选意见分歧，但趋近一致的观点是，无论最终谁当选，北京都不太可能迎来一个对中国友好的美国政权。

（德国之声中文网）在经历了一个极度分裂的竞选季节后，美国将在11月5日迎来总统大选。民主党和共和党在对华竞争方面立场大致相同，预料都将持续对中国施加经济和战略压力。

“这场选举基本上不会改变美国目前对华战略竞争的态势。”中国人民大学外交系系主任刁大明告诉DW：“如果没有改变的话，对中国来说，也不代表任何一方（胜选）会有明显的好处。”

共和党候选人特朗普在其任内，率先发起了对中国的贸易战；当前的拜登政府则延续了对北京的强硬立场，出台多项对中国的出口限制，以削弱北京获取关键技术的能力。外界认为民主党候选人卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris）将大致与拜登保持一致策略，仅会有细微差别。

但也有学者认为，中国可能更偏好特朗普的孤立主义；亦有分析判断，北京更乐見一個没有拜登“那么鹰派”的卡玛拉·哈里斯入主白宫，将中美关系“重新拉回某种轨道”。

中国怎么看特朗普可能回归？

在竞选过程中，特朗普和卡玛拉·哈里斯都把对华政策的焦点放在贸易战，以及北京在台湾海峡、南海等日益增强的战略野心上。

在近期接受《华尔街日报》采訪时，特朗普表示，如果中国“进入台湾”，他将对中国商品征收150%至200%的关税。

他声称如果再次当选总统，中国将会三思而后行，因为“中国国家主席习近平尊重我”，“我跟他的关系非常稳固。我不需要（使用武力），因为他尊重我，他知道我很…疯狂。”

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在经济方面，特朗普提出了对几乎所有进口商品征收10%至20%的全面关税，以及对中国商品征收60%或更高的关税的计划。他声称这些措施将促进美国制造业。

“如果特朗普再次当选并真的这么做的话，当然中方也会有相应的回应。”刁大明说：“这不是一个务实的举动，如果他真的要推进加征关税，那其实导致的结果就是美国大众的生活成本一定会持续成长。”

在特朗普2017年至2021年的前任期内，他对中国商品征收了一波又一波的关税。中国也祭出反制措施，对美国农产品如大豆等征收关税。

“对中国来说，是特朗普开启了对华战略竞争，而拜登这4年其实是具体落实了对华战略竞争。”刁大明告诉DW：“如果特朗普回归的话，拜登的议程也会延续，再加上一些特朗普的偏好和节奏，这将是非常复杂的状况。”

然而刁大明认为，若卡玛拉·哈里斯当选，中国可能更难预测她在任内可能采取的行动。

“对于特朗普的风格，外界都比较相对是清楚的。至少他做过四年总统，外界知道他是什么样的一个状态，会推动怎样的内外政策；对于卡玛拉·哈里斯，其作为副总统很多时候是执行拜登的政策，所以她在外交事务上会有什么风格、有什么議程，全世界都并不清楚。”他说。

卡玛拉·哈里斯比拜登更不鹰派？

自从拜登退出竞选后，卡玛拉·哈里斯在7月开始了她的总统竞选活动，她对中国表态相对有限，其中包括承诺确保“美国、而不是中国，赢得21世纪的竞争”。她预计将维持拜登政府的政策，包括对中国进口商品征收关税，并阻止中国获取关键的半导体技术。

9月，拜登最终底定对特定中国制造的产品提高了关税，其中电动车的关税率上升到100%。欧盟也采取类似的关税措施，引起了北京的谴责。

但与此同时，拜登也寻求与中国进行更畅通的沟通管道，包括在2023年美国旧金山举办的APEC峰会场边，与习近平实体会面。

中国学者指出，美国副總統卡玛拉·哈里斯过往以执行拜登政策为主，其若当选的执政风格将比特朗普更难预测。 图像来源: Matt Rourke/AP Photo/picture alliance

在这种情况下，美国学者、大西洋理事会全球中国中心的非常驻研究员拉鲁斯（Elizabeth Freund Larus）认为，“中国领导人更可能会偏好卡玛拉·哈里斯，因为她会用除了特朗普以外的前任美国总统们的方式，去与中国打交道”。

“当拜登是民主党的（总统候选人）选择时，他对中国更强硬，几乎看起来像是川普和拜登在比较、证明谁更强硬。”拉鲁斯告诉DW：“在卡玛拉·哈里斯身上看不到这一点。她的政策议程更多地集中在国内议题。”

在台湾议题上，相较曾多次表态美国军队将保卫台湾的拜登，卡玛拉·哈里斯也被认为在军援台湾的议题上较为低调。

她在10月接受CBS《60分鐘》節目採訪時，被问及如果中国入侵美国是否会保卫台湾，当时卡玛拉·哈里斯回应，不能讨论“假设性问题”，但她也表示将确保“台湾有能力自我防卫”。

这与1979年《台湾关系法》的措辞相呼应，该法承诺华盛顿将“向台湾提供必要数量的防御物资和防御服务”。

而盡管特朗普数度因主张台湾应提交“保护费”获取美国防卫而引起争议，但拉鲁斯分析，这其实相当符合共和党一贯的表态，即台湾政府应大幅提高国防预算起码至国内生产毛额（GDP）的5％，以让美方看见其自卫的决心。

“分析特朗普时，你会听到他说很多、很多话，但你真正需要关注的是他的行动。”拉鲁斯说。

北京更喜欢特朗普的孤立主义？

中国獨立政治評論員、前清华大学讲师吴强分析，北京可能更喜欢特朗普而不是卡玛拉·哈里斯。

他指出，特朗普若能重返白宫“对中国来讲是极大的利好”，因为这意味著美国民主的分裂。而当局之所以对外展现中立，主要是因为“看到民主党胜选的可能性越来越大、看到美国民主的自我纠错的机制仍然在发挥作用，并不是那么简单容易被特朗普破坏”。

吴强告诉DW：“在与欧洲跟全世界美国盟友的分裂当中，美国会回到一个新的孤立主义，这种孤立主义在特朗普上一个任期已经表现得很明显了。”

特朗普在竞选期间受访时曾表示，自己与习近平交情好。图为2017年特朗普任内在北京与习近平会面。 图像来源: MAXPPP/Kyodo/picture alliance

特朗普在其任期内，因推行“美国优先”政策并退出多项国际协议而被视为崇尚孤立主义。特朗普还对战略联盟抱持“利益交换”的态度，威胁要撤回对北约和亚洲如韩国和日本等美国盟友的支持，因为他们没有为防务做出更多贡献。

吴强认为，特朗普的回归可能会将世界推向另一场“新冷战”，这样的冷战模式将顛復传统国与国之间、威权与民主政权之间的冲突类型。

他解释道，从当今中国及俄罗斯对全世界的操纵来看，新冷战也可能发生在民主国家内部，即“民主政权内部也有发生动乱的可能性”。在这样得情况下，美国在世界舞台上角色可能会被削弱，而其主要竞争对手中国将因此获益。

然而，美国学者拉鲁斯认为，自特朗普2017年担任总统以来，世界的地缘政治格局已大不相同、全球多地都有冲突正在上演，盡管特朗普个人倾向孤立主义，其外交政策团队也将持续推动他与美国盟友合作。

“所以我不认为特朗普会开倒车，停止與这些正在变得更加稳固的联盟合作。”拉鲁斯补充道。

反观卡玛拉·哈里斯，拉鲁斯分析这位现任美国副总统更“期盼将美中关系重新拉回某种轨道”。

她向DW分析：“如果我是中国共产党，我会更喜欢那个想要更多互动的人。我可以告诉对方：‘我们愿进行市场改革，我们希望和平解决台湾问题。让我们喝点鸡尾酒轻松聊聊吧！’”

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