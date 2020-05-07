 特朗普: 近期将定调中方是否遵守贸协 | 经济纵横 | DW | 07.05.2020

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经济纵横

特朗普: 近期将定调中方是否遵守贸协

特朗普5月4日公开表示，如果中国没有履行第一阶段贸协承诺，购买足够的美国商品，协议将遭终止。这也等于双年长达两年的谈判努力可能回到原点。中方则没有正面回应。

USA | Washington | Donald Trump während einer Fernsehaufzeichnung mit dem US-Sender Fox News im Lincoln Memorial (AFP/J. Watson)

特朗普两天前受访时说，如果中国不遵守贸易协定，美方就会终止协定

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周三(5月6日)表示，他在一两周之内就能够对于中国是否履行贸易协定中的承诺做出报告。

他说: 「我在一两周之内就会有办法提出报告－不只是关于农业，还包括其他产业。」他说: 「他们(中国)了解他们有一个协议，但愿他们会履行，我们到时候就知道了。」

中美之间的贸易协议是在今年一月初达成的。当时新冠病毒还没有在全世界大流行，美国也还没有成为被疫情影响最严重的国家

特朗普周一(5月4日)在华府林肯纪念堂的虚拟会议上说，如果中国没有达成在贸易协议中的承诺，美方有可能终止贸易协议。

华春莹: 关税并不好使

对于特朗普表示「会以关税惩罚中国散播病毒」，中国外交部发言人华春莹在6日的例行记者会上表达不认同: 「我想事实已经证明，关税这个武器并不好使，既伤对手也伤自己，打贸易战不符合任何人的利益。特别是在当前形势下，各方应合作，而不是寻求利用关税作为武器和大棒来胁迫其他国家。」

特朗普强调，关税是至今最有效的谈判工具，习近平也是因此才会跟美国达成协议。但他也说，中国在第一阶段贸易协议中承诺要扩大购买2500亿美国商品，但因为协议是在疫情开始之前几个月达成，而那之后「发生很多事情」，现在美方便得以重新检视中国有无达成承诺。

美高官期盼中方履约

美国财政部长姆努钦周一(5月4日)说，他期望中国遵守今年初与华盛顿达成的贸易协定，并警告如果该国没有做到，将会产生「后果」。

「我正在期待他们履行他们的义务，」 姆努钦在福斯电视台(Fox News Network)上说: 「我完全有理由期望他们尊重这项协议，而且如果他们不遵守，对中美关系以及全球经济都会有重大后果，也会影响到旁人如何与他们做生意。」

今年1月，美国和中国签署了一项协议，终结为期两年的贸易战。北京在协议中承诺，在接下来的两年向美国额外购买2000亿美元的商品，包括向美国制造业部门扩大购买77亿美金的商品，向能源业多购买524亿美金的产品，以及扩大购买320亿美金的农产品。这些目标是为了平衡美国与中国之间的贸易逆差。

张慈/邹宗翰 (路透社、法新社)

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