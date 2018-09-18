特朗普: 贸易战才刚开始

这已经是美国第三次对中国加税。加上前面的两次，已经有价值2500亿美元的中国商品遭到加税。中国的贸易逆差额度已经用尽，但是美国展现出要长期抗战的态度，表示这才只是开始。
(德国之声中文网)宣布将对价值两千亿美元的中国商品课征关税之后，特朗普再度向记者确认，如果中方这次一样还击，美国将会再对价值2670亿美元的中国商品课税，还确切指出关税率会是25%。
虽然特朗普过去曾经提出第四波关税加码，但这是他第一次提供税率的数字。
「这只是刚开始，」特朗普在白宫接待波兰总统并举办联合记者会时，说道:「这是一个过程，需要一点时间。」
他说美国被中国和欧盟、甚至是「几乎每个有生意往来的国家」所「剥削」的时间已经太久了。他不会再让这种情形持续下去。
另一方面，他也表示欢迎中国前来找他讨论怎么结束这个贸易战。他说，美国可能终究会在某个时间点上选择与中方达成协议。
「中国一直都想过来跟我们谈谈，我们也很愿意谈。但是我们还是必须做点什么。」
中国在北京时间晚上9点45分宣布对美国的关税措施予以回击，将对价值600亿的美国商品课征5%到10%不等的税。
特朗普的发言紧接在此的一个小时后。
厉声指控中国
美国时间周二早上，特朗普再发推特，直接指控中国试图干涉美国内政。
这位美国总统写道："中国已公开表示，通过攻击我们的农民、牧场主和工人来积极地试图影响、改变我们的选举，因为这些人是忠诚于我的。中国不明白的是，这些人是伟大的爱国者，他们完全明白中国已经占了美国很多年便宜。他们也知道，我是知道如何阻止他们的那个人。如果我们的农民、牧场主、工人被当作目标，那么（我们）将展开有力而迅速的经济报复。"
罗法/夏立民(美联社、路透社)
特朗普宣布将在9月24日，也就是中秋节那天，对中国价值两千亿美元商品课税。中国方面表示，将于同一天对美国原产的600亿美元商品加税，作为第一步回应。而特朗普随后发推特，指控中国试图通过贸易战影响美国大选。 (18.09.2018)
今年年初，美国总统在多个阵线作出贸易战之势，对包括盟友在内的多个国家和地区征收钢铝关税，由此在世界各地引发对美国实行贸易保护主义的担忧。如今，这些国家与美国的贸易冲突怎么样了？ (19.09.2018)