特朗普: 贸易战才刚开始

(德国之声中文网)宣布将对价值两千亿美元的中国商品课征关税之后，特朗普再度向记者确认，如果中方这次一样还击，美国将会再对价值2670亿美元的中国商品课税，还确切指出关税率会是25%。

虽然特朗普过去曾经提出第四波关税加码，但这是他第一次提供税率的数字。

「这只是刚开始，」特朗普在白宫接待波兰总统并举办联合记者会时，说道:「这是一个过程，需要一点时间。」

他说美国被中国和欧盟、甚至是「几乎每个有生意往来的国家」所「剥削」的时间已经太久了。他不会再让这种情形持续下去。

另一方面，他也表示欢迎中国前来找他讨论怎么结束这个贸易战。他说，美国可能终究会在某个时间点上选择与中方达成协议。

「中国一直都想过来跟我们谈谈，我们也很愿意谈。但是我们还是必须做点什么。」

中国在北京时间晚上9点45分宣布对美国的关税措施予以回击，将对价值600亿的美国商品课征5%到10%不等的税。

特朗普的发言紧接在此的一个小时后。

厉声指控中国

美国时间周二早上，特朗普再发推特，直接指控中国试图干涉美国内政。

这位美国总统写道："中国已公开表示，通过攻击我们的农民、牧场主和工人来积极地试图影响、改变我们的选举，因为这些人是忠诚于我的。中国不明白的是，这些人是伟大的爱国者，他们完全明白中国已经占了美国很多年便宜。他们也知道，我是知道如何阻止他们的那个人。如果我们的农民、牧场主、工人被当作目标，那么（我们）将展开有力而迅速的经济报复。"

罗法/夏立民(美联社、路透社)