特朗普： 是制止、而不是发动战争

（德国之声中文网）伊朗将军苏莱曼尼（Kassem Soleimani）被美军炸死之后，美国总统特朗普表示，他不希望与伊朗开战，也不希望德黑兰政权更迭。特朗普在他的位于佛罗里达州的海湖庄园（Mar-a-Lago）说："昨天夜里我们采取了制止战争的行动。" "我们不是在发动战争。"

特朗普补充说："我们不希望政权更迭，"也就是说不想推翻德黑兰政府，但是伊朗必须停止对中东的侵略，以及"现在"就结束对其邻国制造"不稳定"。特朗普在美军杀死具有影响力的伊朗将军苏莱曼尼后的第一场演讲中称"苏莱曼尼是世界头号恐怖分子"。

特朗普说，臭名昭著的伊朗革命卫队"圣城旅"指挥官苏莱曼尼正在制定计划，"对美国外交官和军事人员进行险恶袭击"，苏莱曼尼为"新德里和伦敦"等遥远地区的恐怖计划提供了支持。他说，20年来，苏莱曼尼负责着旨在"破坏中东稳定的恐怖主义行为"，但他的"恐怖统治"现在结束了。

"我们将找到你们，消灭你们"

特朗普说："美国昨天所做的事情早就应该做了。" "那样的话，将可以挽救更多人的生命。""在我的领导下，美国对那些伤害或想要伤害美国人的恐怖分子有着明确的政策。"他强调指出： "我们将找到你们，消灭你们。我们会永远保护我们的外交官、士兵以及所有美国人和我们的盟友。"

伊朗革命卫队"圣城旅"指挥官苏莱曼尼

周五（1月3日）凌晨，苏莱曼尼在巴格达机场附近被美国无人机袭击丧生。该事件的后果尚无法预料。伊朗已经威胁要进行报复。国际社会担心中东暴力升级。

伊朗德黑兰街头

再次发动夜间袭击？

据美国国家安全顾问奥布莱恩（Robert O'Brien）透露的消息，美国政府计划下周举行秘密会议，向国会议员们通报对苏莱曼尼的袭击行动。奥布莱恩警告伊朗可能会进行报复。

同时，德黑兰在给联合国安理会的一封信中保留了自卫权。伊朗驻联合国大使拉万奇（Maschid Tacht Rawanchi）写道，杀害苏莱曼尼是"国家恐怖主义的明显例子"，也是公然违反国际法原则的行为。

伊拉克国家电视台报道称，美军在当地时间周六清晨袭击了伊拉克哈希德-阿沙比（Hasched-al-Schaabi）的民兵车队。在巴格达以北进行的此次袭击的目标是民兵指挥官。但是美国军方表示，最近几天没有在伊拉克首都巴格达以北进行过任何空袭。

周六数千人在巴格达参加苏莱曼尼等的葬礼

周六，伊拉克为苏莱曼尼和伊拉克哈希德-·阿沙比民兵副司令穆罕迪斯（Abu Mehdi al-Muhandis）举行国葬，伊拉克总理参加。

向中东增派士兵

周五（1月3日）美国宣布向中东地区增派数千名士兵。美国国防部的一位代表说，将有3000至3500名士兵被派往该地区。周三，来自北卡罗来纳州的750名伞兵已经动身前往科威特的美军基地。自5月以来，五角大楼已经增派了14,000名士兵。华盛顿政府官员表示，增派士兵是防备措施，因为美军在该地区受到越来越大的威胁。

国际社会对危机将导致该地区军事对抗的担忧与日俱增。 联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）呼吁冲突双方的国家和政府领导人保持"最大程度的克制"。

古特雷斯说："世界经不起另一场海湾战争。" 他说，他始终致力于缓和海湾地区的冲突，而最近的升级使他深感担忧。

李京慧/李鱼（德新社、美联社等）