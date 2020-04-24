特朗普: 我知道金正恩近况

(德国之声中文网) 美国总统特朗普在白宫记者会上被问及是否知道金正恩的身体状况时，回答说他知情，但是拒绝透露更多细节。

特朗普说:「是的，我很清楚，但我现在不能谈论这件事。我只希望他好。」他补充说，媒体很可能在「不远的将来」就会听到金正恩的消息。

「我希望他安好，」他说: 「相对而言，我知道他现在过得怎么样。」

特朗普23日也曾出面反驳，说CNN关于金正恩病重的报导是不正确的。

金正恩健康还是病危?

金正恩的行踪成谜，已经引起诸多猜测。金正恩上一次露面，已是4月11日主持朝鲜劳动党中央政治局会议。4月15日他缺席“太阳节”活动，引发外界揣测。

早前有消息传出他病危，甚至已成为植物人，但韩国总统文在寅最高外交政策顾问文正仁接受美国有线新闻网络（CNN）专访时表示，朝鲜领导人金正恩依然健在、健康状况良好。他又透露，金正恩4月13日以来一直待在东部海岸度假胜地元山地区，暂未发现朝鲜有任何异常状况。

接下来5月1日的劳动节也是朝鲜重要节日，金正恩是否公开露面，将会影响到外界对他健康状况的判断。

张慈/杨威廉 (综合报导)