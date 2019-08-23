 特朗普默克尔G7会晤  德国汽车有望躲过一劫 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.08.2019

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时政风云

特朗普默克尔G7会晤  德国汽车有望躲过一劫

G7峰会期间，特朗普总统同默克尔总理举行了双边会晤。二人的言词似乎都放出了和解的信号。德国汽车能逃过一劫？

Frankreich | G7-Gipfel in Biarritz (picture-alliance/dpa/abaca/P. Aventurier)

德国汽车前景就指望他们了

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还在峰会拉开帷幕，美中新一轮贸易战和亚马逊大火便已主导了会议议程。东道主马克龙使出浑身解数，以免使峰会失败。然而，事情没那么简单。 (24.08.2019)

特朗普准备参加在法国举行的G7峰会，并随后拜访波兰，许多人纳闷他为什么偏偏不去柏林？专家认为，这种冷落德国的做法是特朗普下的一盘大棋的一部分。 (23.08.2019)

就在法国主办G7峰会的期间，伊朗外长突然造访法国，又很快地离开。 在伊朗核协议陷入僵局的现在，美国似乎並不太欣赏法国的这项安排。 (26.08.2019)

（德国之声中文网）特朗普说，希望不必对德国汽车施加惩罚性关税。他还希望同欧盟谈判出好的结果，虽然，他认为欧盟在贸易领域同中国一样，都很"棘手"。美国总统表示，他也同默克尔谈到贸易问题。

德国总理默克尔则强调，欧洲应尽早同美国在贸易领域达成一致，双方应该展开深入对话。

今年2月，美国商务部就进口汽车关税的232调查报告呈交给了特朗普总统。总统将最晚在秋季就是否对欧洲进口汽车提高征税做出决定。美方的这一新措主要针对德国汽车如大众、宝马以及戴姆勒，如果真的征税，根据德国工商大会的数据，德国经济每年将额外支出60亿欧元的资金。

特朗普要正式访问德国啦！

在同默克尔总理的会晤时，特朗普说，不久后访问德国，"不久之后"，"我有着德国血液"。特朗普的祖父曾从德国的普法尔茨移民美国并在那里定居。默克尔则指出，她已多次邀请过特朗普访德。

只是何时访德，还没有定下来。上任美国总统后，特朗普只来过一次德国，那是2017年前往汉堡参加G20峰会，不是正式访问。媒体有评论认为，这是特朗普治下的美德关系紧张状态的体现。德国政府新闻副官德莫（Ulrike Demmer ）说，"美国是德国最重要的伙伴之一，美国总统访问德国，柏林热烈欢迎，责无旁贷。"

在法国比亚里茨举行的G7峰会的最后一天，与会者首先探讨了气候和物种保护以及维护海洋等议题。叙利亚危机是另一个议题。峰会还邀请了南非、印度、澳大利亚以及智利等国与会商讨国际大事。

首次没有闭幕宣言的G7

G7峰会44年的历史上，今年首次没有闭幕声明的计划，而是用针对某项议题的所谓"立场文件"来取代。上届在加拿大举行的G7峰会为最后的闭幕宣言发生激烈争执，特朗普总统在签署后又宣布解约。今年，法国总统马克龙不准备让同样的事情再次上演。

今年马克龙计划，峰会结束前，他同特朗普总统同时登场会见记者。以往G7峰会结束前，东道主首先召开记者会，之后各国与会者也纷纷登场会见新闻界。明年的G7将在美国举行。

G7-Gipfel in Frankreich | Lustige Aufnahmen (Reuters/C. Hartmann)

特朗普：“我知道的，我都同意了！”

伊朗外长快闪峰会

周末，出乎所有人的意料，伊朗外长沙里夫突然现身比亚里茨。马克龙总统希望邀请伊朗方面到会，以便为进入死胡同的伊朗核协定注入动力。

特朗普后来表示，邀请沙里夫是马克龙事先同他商量的，他说，马克龙问了他，而他同意邀请。有记者问特朗普，是否觉得马克龙的做法对其不够尊重？特朗普回答"不，不，不！"然后他看着马克龙说，"我知道他的做法，是我同意了的。"是否同沙里夫举行会见？特朗普说，"为时过早"。他保证，推翻伊朗现行政府不是他的目标；他的国家只希望伊朗不要拥有核武器。而就在今年7月底，美国将沙里夫刚刚写上了制裁的黑名单。

马克龙：我们的家园在燃烧！

另一项一致的决定是，G7国家出资2000万欧元作为立即援救亚马逊热带雨林的措施，此外，各方对亚马逊地区的植树造林将推出新的计划。

目前，亚马逊热带森林的大火尤其在巴西境内造成严重灾难。马克龙总统在峰会开始前就呼吁，让峰会首先讨论亚马逊火灾议题，因为"我们的家园在燃烧。给我们星球提供20%氧气的森林在燃烧。这是一场国际灾难。"但巴西总统博索纳罗（ Jair Bolsonaro）则谴责马克龙的呼吁是"干涉他国内政"以及"殖民主义心态"。

 

李鱼/苗子（法新社、德新社、路透社）

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