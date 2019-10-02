 特朗普麻烦缠身 传中国见缝插针 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.10.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

特朗普麻烦缠身 传中国见缝插针

中美本周就要坐下来面对面进行第13轮贸易谈判。但是特朗普最近因为「电话门」遭弹劾调查，许多美国企业也因为经济放缓向他施压。这会不会让美国在本次贸易谈判中屈居劣势?

USA l US-Präsident Donald Trump - wütend (Getty Images/C. Somodevilla)

特朗普10月4日告诉记者:「我们正在谈的是一项很难谈的协议。如果对我们来说不是100%有利，我们就不会答应。」

DW.COM

与华盛顿旨在停止一场关税战的谈判前夕，中国制造业景气度9月略有改善。但分析指出，这恐怕并不意味着下行的趋势得到扭转。 (30.09.2019)

美国可能再度加大贸易战的力度，迫使中国在美上市企业摘牌。中国商务部长钟山也承认，中国企业面临较多困难。 (29.09.2019)

分析人士认为，面临弹劾压力的特朗普可能会因此而加快与中国达成贸易协议的步伐，从而转移国内舆论的关注点。这位擅长“推特治国”的美国总统日前还发表了一段视频，呼吁选民支持自己，不要让民主党“诡计得逞”。 (29.09.2019)

中美将于10月初重启贸易谈判，而此议题也成为联合国大会的焦点之一。 中国外交部长王毅周四 (9月26日) 表示，中国愿意向美国购买更多产品，但也同时捍卫中国在新疆与香港等议题上的立场。 (27.09.2019)

(德国之声中文网) 彭博社报导，在面对面正式谈判前，中方已表态不谈美国总统特朗普所在乎的部份贸易核心议题。

报导引述知情人士说，双方本周坐下来谈之前，美国代表最近几周已到北京与中国官员先行会晤。而中国官员表示，他们愿意讨论的主题已大大限缩。

内容提到，中国副总理刘鹤告诉访问北京的美方代表说，他会向华盛顿提出一份中方版本的协议，但是内容包含中国产业政策改革或是政府补贴。他将率领中国代表在周四(10月10日)进行贸易磋商。

过去一年多的贸易战当中，美方一直强调有关中国产业政策的改革和政府补贴是谈判的核心。现在中方传出不愿将这些重点放进谈判主题，有可能是在观察特朗普最近受弹劾调查所苦，再加上美国商界因经济下滑给予特朗普压力，所以见缝插针。

不过报导也提到，与特朗普政府关系密切的人士表示，弹劾调查不会影响与中国的贸易谈判。他们认为，中方如果以为美方会因此在谈判中低头，那是误判。

过去这一段时间，中美正忙着修复5月谈判破裂之后的裂痕，不再提高关税使贸易战升级。但这种方式只能阶段性处理部份双方同意的内容，像是中方加强购买美方出口产品，中方承诺保护智慧财产权。美方则暂缓征税。至于双方歧见仍悬而未决。

夏立民/罗法 (综合报导)

相关内容

BdTD Mexiko Trump-Maske

美国制造业指数创10年新低 02.10.2019

在全球市场需求下降和中美贸易战持续的影响，美国制造业指数再敲警钟。虽然不至于造成整体经济衰退，但已经证明贸易战对经济的严重影响。

UN-Klimagipfel New York | Donald Trump, US-Präsident | Blick auf Uhr

中美谈判看十月 股市起伏见微知著? 24.09.2019

中国官员原先计划在下周前往美国参观农场，却因为姆努钦担忧影响中美贸易谈判而被延后行程。美国此番态度让投资者怀疑中美谈判并不顺利，导致美股下跌。美国总统特朗普也出言关切姆努钦的动机。

中美貿易戰殃及美國花旗參農 22.09.2019

美國威斯康辛州的馬拉松郡，素以花旗參種植聞名，其中大部分出口中國。在關稅大戰的陰影下，人參種植者面臨困境。由於人參種植周期長，所以他們很難快速作出反應適應市場變化。

广告

媒体看中国

Hongkong Proteste (Reuters/A. Perawongmetha)

墙外文摘：真的小丑未蒙面 习近平“帮”蔡英文

有评论认为，禁蒙面法不只是中共反现代的铁血意志被揭露，也显示一直延续的香港殖民体系的结构性问题。而在台湾大选议题上，则有观点认为，在习近平的“帮助”下，蔡英文将会击败任何可能出线的国民党候选人。  