特朗普麻烦缠身 传中国见缝插针

(德国之声中文网) 彭博社报导，在面对面正式谈判前，中方已表态不谈美国总统特朗普所在乎的部份贸易核心议题。

报导引述知情人士说，双方本周坐下来谈之前，美国代表最近几周已到北京与中国官员先行会晤。而中国官员表示，他们愿意讨论的主题已大大限缩。

内容提到，中国副总理刘鹤告诉访问北京的美方代表说，他会向华盛顿提出一份中方版本的协议，但是内容包含中国产业政策改革或是政府补贴。他将率领中国代表在周四(10月10日)进行贸易磋商。

过去一年多的贸易战当中，美方一直强调有关中国产业政策的改革和政府补贴是谈判的核心。现在中方传出不愿将这些重点放进谈判主题，有可能是在观察特朗普最近受弹劾调查所苦，再加上美国商界因经济下滑给予特朗普压力，所以见缝插针。

不过报导也提到，与特朗普政府关系密切的人士表示，弹劾调查不会影响与中国的贸易谈判。他们认为，中方如果以为美方会因此在谈判中低头，那是误判。

过去这一段时间，中美正忙着修复5月谈判破裂之后的裂痕，不再提高关税使贸易战升级。但这种方式只能阶段性处理部份双方同意的内容，像是中方加强购买美方出口产品，中方承诺保护智慧财产权。美方则暂缓征税。至于双方歧见仍悬而未决。

夏立民/罗法 (综合报导)